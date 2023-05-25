Эпатажный гений: в российских кинотеатрах вышел фильм «Быть Сальвадором Дали»

В широкий прокат выходит биографическая драма «Быть Сальвадором Дали», в основу которой легли факты из жизни одного из величайших испанских художников. Главную роль в ленте исполнил оскароносный актёр Бен Кингсли, а в образе молодого живописца предстал Эзра Миллер. Основной сюжет фильма разворачивается в 1970-е — в кризисный период жизни Дали, когда его отношения с возлюбленной и бывшей музой Галой разладились, смерть наступает на пятки, а творчество превратилось в коммерцию.

В российский прокат выходит биографический фильм «Быть Сальвадором Дали», в основу которого легли факты из жизни легендарного художника. Режиссёром выступила Мэри Хэррон («Американский психопат», «Клиент всегда мёртв»). Главную роль исполнил Бен Кингсли, известный по таким проектам, как «Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Лекарь: Ученик Авиценны», «Счастливое число Слевина».

Действие в кинематографичной версии жизни знаменитого живописца берёт начало в 1974 году, когда Дали вместе с Галой приезжает в Нью-Йорк. Молодой парень по имени Джеймс Линтон, работающий в одном из музеев США, где вскоре должна состояться выставка Дали, получает возможность стать персональным ассистентом художника. Джеймс вливается в круг эпатажного творца и становится для него «святым Себастьяном», по признанию самого Дали.

Несмотря на то что все от мала до велика почитают Сальвадора Дали за его творчество и весьма экстравагантное поведение, власть в мире искусства, как и жизнь самого живописца, всецело принадлежит любви всей его жизни и музе Гале, чей образ на экране воплотила Барбара Зукова («Вероника решает умереть», «Взрывная блондинка»).

Они познакомились в 1929 году, когда Гала была женой поэта Поля Элюара. Вскоре она оставила мужа и стала жить с Дали. Возлюбленная художника была не только источником его вдохновения, но и пиар-менеджером, а также нянькой. Отчасти благодаря Гале мир узнал о Сальвадоре Дали и стал боготворить его. Тем не менее в 1970-х отношения некогда страстных влюблённых изменились. У Галы появились многочисленные романы с молодыми мужчинами, на которые художник закрывает глаза, а у самого Дали — новая муза в лице модели Аманды Лир.

Охваченный бурными эмоциями, ощущением прошедшей молодости и страхом смерти, творец всё чаще предпочитает рисованию вечеринки, окружая себя молодыми людьми, бизнесменами и популярными музыкантами, такими как Элис Купер.

Джеймс попадает в этот безумный «Далилэнд», который, как он сам описывает, похож на другую планету, и растворяется в нём. Он восхищается возможностью следить за работой кумира, посещать его ужины и узнавать о его молодости из первых уст. Вместе с Дали герой побывает и в Испании, и во Франции. Но вскоре их пути разойдутся из-за небольшого скандала. Вновь «святой Себастьян» и Сальвадор Дали увидятся только в 1985 году, уже после смерти Галы и пожара.

Мэри Хэррон с особым уважением отразила часть жизни испанского художника на экране, показав, пожалуй, один из самых кризисных её периодов. Дали, находящийся на пороге смерти, старается наслаждаться каждой минутой. Он молод душой, по-прежнему эпатажен, по-хорошему безумен, но терзаем увлечениями и отдалением Галы, которая, в свою очередь, считает, что уже не нужна обожаемому всеми живописцу так, как раньше, поэтому отчаянно стремится снова стать для кого-то источником сил, вдохновения и любви. В сюжете реальные факты из жизни Дали превалируют над художественным вымыслом, что является большим достоинством кинопроекта.

© Кадр из фильма «Быть Сальвадором Дали» (2022)

Самый впечатляющий элемент фильма — игра Бена Кингсли, который потрясающе отобразил все грани характера Сальвадора Дали, среди которых склонность к нарциссизму и потребность во всеобщем внимании, граничащая с самоуничижением и зависимостью от своей второй половинки. Кингсли полностью завладевает экранным временем и любовью зрителя подобно тому, как сам Дали привлекал взгляды всех вокруг. Эмоционально артист выглядит очень убедительно — особенно цепляет финальный кадр ленты, в котором герой Бена Кингсли смотрит в окно, а его глаза наполнены слезами и глубокой печалью по ушедшей жизни.

Эзра Миллер также хорошо справился с ролью молодого Сальвадора Дали. Его образ отличается от того творца, что воплотил Кингсли. Молодой живописец предстаёт более эксцентричным, страстным и влюблённым, а также ещё больше зависящим от мнения своей Галы.

Джеймс Линтон в исполнении молодого актёра Кристофера Брини представлен наивным любителем искусства и большим поклонником Сальвадора Дали, для которого время, проведённое рядом с творцом, становится лучшим в жизни.

Артист оказался очень гармоничным в своём образе и получился прямо-таки идеальным «святым Себастьяном» с его внешними данными — по-детски милым лицом и кудрявыми волосами. Существовал ли на самом деле Джеймс в жизни Сальвадора Дали, неизвестно. Художник любил давать своим почитателям метафоричные прозвища и многих называл «святым Себастьяном». Вполне вероятно, что персонаж является олицетворением их всех, а также не исключено, что его образ служит напоминанием о том, что живописец покровительствовал святому, часто размышлял о нём и писал трактаты. Плюс ко всему образ святого Себастьяна был одним из самых популярных в искусстве — многие художники не раз изображали его на полотнах.

С визуальной точки зрения фильм выглядит очень стильно: изысканные ужины и вечеринки Дали запоминаются яркостью и неординарностью, а одетые с иголочки гости привлекают внимание нарядами и аксессуарами. Но даже они блекнут на фоне внешнего вида творца. Надо отдать должное художникам по костюмам: все образы живописца хочется рассматривать детально, настолько они необычные и продуманные, чем, кстати, подчёркивают творческий дух персонажа. Особенно контрастно это выглядит на фоне неброских, но стильных для тех времён нарядов помощника художника Джеймса.

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В ленте присутствует несколько откровенных сцен. В одной из них обуянный внезапным вдохновением художник рисует серию картин, используя для этого отпечатки ягодиц молодых девушек. Этот, на первый взгляд, незначительный эпизод является важным элементом для понимания безумия и гениальности Дали. К слову, обнажённые тела в картине мелькают нечасто, а все подобные моменты полностью оправданы сюжетом.

Общую атмосферу дополняет прекрасная и под стать фильму неординарная музыка, написанная экспериментальным композитором Эдмундом Баттом.

Зрители фильма получают возможность погрузиться в философию, стоящую за всем творчеством Дали, и прочувствовать или даже понять безумие, которое делало его таким притягательным, а его картины — уникальными и завораживающими.