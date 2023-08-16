Птица феникс в мире грёз: в прокат выходит российский фильм «Как звёзды»

В российских кинотеатрах выходит картина «Как звёзды» дебютирующей в полном метре Марии Лойтер. Действие разворачивается в современной Москве. В центре сюжета — две подруги, мечтающие покорить карьерные вершины и стать кинодивами. Экранные образы вдохновлены исполнительницами главных ролей — Натальей Земцовой и Надеждой Ивановой. Вместе с ними в актёрский ансамбль вошли Юлия Снигирь, Гела Месхи, Василий Бриченко, а также сама Лойтер, появившаяся в эпизодической роли.

В четверг, 17 августа, на большие экраны выходит лента «Как звёзды» о подругах, мечтающих покорить вершины кинематографа. Режиссёром выступила дебютантка в полном метре Мария Лойтер. Ранее картина была представлена в конкурсной программе фестиваля «Дух огня» и получила приз зрительских симпатий.

В своей работе Лойтер на примере истории о двух подругах раскрывает тему самореализации и обнажает скрытую от зрителей сторону киноиндустрии.

По сюжету Соня — мечтающая о Голливуде театральная актриса — приезжает в Москву из Омска и начинает покорение намеченных вершин. На пробах девушка знакомится с добродушной москвичкой Машей, которая тоже отучилась на актрису и занимается озвучкой мультфильмов. Маша предлагает новой знакомой переночевать у неё. Случайная встреча перерастает в большую дружбу. Вскоре Соня становится полноправным жильцом в доме Маши и помогает робкой девушке раскрепоститься. Вместе они устраивают вечеринки, обсуждают мужчин и кино. Однажды их приглашают на кастинг и утверждают на роли сестёр вместе с известной кинодивой Верой Свешниковой — эталоном красоты, изящества и профессионализма. Девушки рады, что их мечты наконец сбываются, но жизнь звёзд оказывается не такой привлекательной, как им казалось.

© Кадр из фильма «Как звёзды» / kinopoisk.ru

Помимо мечтаний о кино, героинь связывает глубокое чувство одиночества. Маша кажется брошенным ребёнком, лишённым достаточной родительской поддержки, — девушка совсем не верит в себя и не осознаёт своей красоты, а малейшие неудачи выбивают её из колеи. Решительная и амбициозная Соня, напротив, привыкла брать ситуацию в свои руки. Она старается не упустить ни малейшей возможности, которая могла бы привести её к достижению выбранной цели. При этом порой девушке приходится искать оправдания для своего довольно спорного поведения. Например, однажды, чтобы помочь своему возлюбленному добиться постановки его пьесы, она соблазнила продюсера. Впрочем, со временем зритель приходит к пониманию, что это было сделано вовсе не ради мужчины.

Персонажи получились правдоподобными в том числе благодаря тому, что образы были вдохновлены самими исполнительницами главных ролей — Натальей Земцовой («Эпидемия», «Восьмидесятые») и Надеждой Ивановой («Пингвины моей мамы», «Мир! Дружба! Жвачка!»). В то же время их героини довольно разные и противоречивые: в фильме они вот-вот разменяют четвёртый десяток, но ведут себя как 18-летние мечтательницы.

Другое дело — персонаж Юлии Снигирь, икона, способная «возрождаться, как птица феникс». От мероприятий, во время которых приходится надевать маску и соответствовать статусу кумира, ей становится дурно, но на площадке она всегда в строю и работает как ни в чём не бывало. Впрочем, восхищение это вызывает недолго: режиссёр убедительно демонстрирует, что подобный подход к жизни может привести к негативным последствиям. Особенность Веры в том, что созданный ею образ недостижим не только для смотрящих на неё с раскрытым ртом Маши и Сони, но и для неё самой.

© Кадр из фильма «Как звёзды» / kinopoisk.ru

У подруг складывается субъективное представление о шоу-бизнесе, не вполне соответствующее действительности. Люди в кадре ими обожествляются, они желают быть похожими на этих звёзд. Столкнувшись лицом к лицу с новым миром, девушки постепенно осознают, насколько он суров — перед таким неуверенным в себе, инфантильным человеком, как Маша, эти двери закрываются так же быстро, как открылись. Не застрахована от разочарований и практичная и волевая Соня, которая представляет, что делать, чтобы прийти к успеху. Продержаться в среде, где немало ресурсов уходит на поддержание имиджа, оказывается не так-то просто. Фабрика грёз не приемлет наивности, но и не щадит слишком смелых в своём искусстве личностей, не придерживающихся общих правил.

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В какой-то момент фильм начинает казаться бессодержательным, но постепенно набирающая обороты драма всё же заставляет проникнуться историей. По ходу развития истории персонажи ищут ответы на непростые вопросы: стоит ли мечта быть в кадре того, чтобы идти на сделку с совестью? Как научиться принимать себя таким, какой есть, и сиять во всей красе своих достоинств и несовершенств? Что важнее — дружба или мимолётное влечение?

Неоднозначные, но, безусловно, яркие характеры не только раскрывают актёрский талант артистов, но и подчёркивают мастерство постановщицы, сумевшей встроить их в реалистичную историю. Подача материала довольно увлекательна. Несмотря на неторопливую, размеренную динамику, в ленте всегда есть интрига, а некоторые моменты даже побуждают к рефлексии.

Также увлекательно искать в фильме отсылки к известным картинам и образам прошлых лет. Например, Соня подражает героине Мишель Пфайффер из «Лица со шрамом», примеряя белый наряд со шляпой, Маша вспоминает «Джию», а сцена из «Дома в тумане», который снимают в экранном мире, навеяна кинолентой «Гордость и предубеждение».