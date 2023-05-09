От жгучей ревности до отчаянной любви: в кино выходят «МаскЕрад», «Убийца «Священный паук» и «Влюблён без памяти»

В четверг, 11 мая, в широкий прокат выходят сразу три российские ленты — «14+: Продолжение» о юношеской любви, «МаскЕрад» по пьесе Михаила Лермонтова и «Меньшее зло» о проблемах внутри семьи и кризисе отношений. Также на экранах покажут французскую драму «Влюблён без памяти», герой которой страдает от амнезии и не может понять, кто из двух женщин — его жена, и фильм режиссёра Али Аббаси «Убийца «Священный паук», снятый по реальной истории иранского маньяка, орудовавшего в Мешхеде в начале 2000-х.

«Убийца «Священный паук» (Holy Spider)

Картина иранского режиссёра Али Аббаси основана на реальных событиях, произошедших в Мешхеде в 2000-х годах.

В центре сюжета — семьянин и уважаемый в обществе мужчина по имени Саид, который возложил на себя миссию очистить свой город от блудниц. Однако на убийства никто не обращает внимания, за исключением тегеранской журналистки Рахими. Она и берётся за расследование. В Мешхеде, отличающемся большей религиозностью, чем столица, женщина сталкивается с несправедливостью и дискриминацией. Однако, несмотря на все трудности и опасности, журналистка намерена довести дело до конца.

Исполнительница главной роли Зара Амир Эбрахими попала в проект благодаря своей смелости. После того как актриса, изначально утверждённая на роль, отказалась сниматься без хиджаба из-за страха быть осуждённой, её место заняла Эбрахими.

По словам постановщика, он видел Рахими физически хорошо сложенной и обладающей мужскими чертами лица, но актриса смогла убедить режиссёра в своём профессионализме. Она была удостоена главной награды Каннского кинофестиваля за свою работу.

Картина номинировалась на ряд престижных кинопремий и была признана лучшим фильмом на Международном кинофестивале в Стокгольме. На агрегаторе Rotten Tomatoes критики присудили ленте 83% свежести. Они хвалят её за режиссуру, захватывающую аутентичность и хорошо прописанных персонажей.

«14+: Продолжение»

Режиссёр и сценарист Андрей Зайцев продолжает кинематографическое исследование любви в своей дилогии.

Герои его предыдущего фильма «14+» Лёша и Вика выросли, вышли из подросткового возраста и пошли разными дорогами. Если она определилась с жизненным путём, то ему предстоит отстоять свой выбор, против которого выступает родная мать. В то же время Лёша влюбляется в общительную открытую Настю, которая скрасит его серые будни и поможет взглянуть на вещи с другого ракурса.

«14+: Продолжение» — кино про молодых, но для зрителей всех возрастов, потому что всем когда-то было 18 лет. Он не привязан ко времени и возрасту, как не привязан, на мой взгляд, «Я шагаю по Москве». Мы даже решили передать своеобразный привет режиссёру (Георгию. — RT) Данелии и оператору (Вадиму. — RT) Юсову и в одной из сцен сняли памятник Маяковскому примерно так же, как он был снят в «Я шагаю по Москве». В нашем фильме очень много по настроению и атмосфере от этой картины. И вообще, как мне кажется, нашу картину смело можно назвать «Я шагаю по Москве 60 лет спустя», — рассказал постановщик в интервью Proficinema.

Картина была представлена на Московском международном кинофестивале в рамках основного конкурса. Подробнее — в материале RT.

«МаскЕрад»

Действие единственной пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад» в экранизации перенесено в современные реалии, но с сохранением поэтического языка оригинального произведения и свойственного XIX веку стиля общения.

Центральные роли исполнили Алексей Фадеев, Анар, Анастасия Шевчук, Даниил Спиваковский и Михаил Полицеймако.

Постановщиком мелодраматичного триллера выступил Михаил Шевчук, он же написал сценарий. По его словам, пьеса Лермонтова по сей день сохраняет свою актуальность, поэтому он старался сохранить аутентичность повествования и внёс совсем немного поправок.

«Как всякий режиссёр, я лишь немного адаптировал её (пьесу. — RT) для кинотеатрального пространства с точки зрения возможностей киноповествования: в кино внутренний монолог персонажа можно заменить на крупный план глаз, а его смятение продемонстрировать отражённым кадром бушующего моря. В этом смысле это мой сценарий, но никакого насилия над автором я не допускал, внося свои коррективы только в рамках постановочной конструкции и киноусловности», — рассказал Шевчук в беседе с порталом «Кинобизнес сегодня».

Натурные съёмки картины проходили в Крыму — в Ялте, на мысе Тарханкут и в селе Оленевке. Ещё одной из основных локаций послужил Воронцовский дворец в Алупке.

«Меньшее зло»

В центре мелодрамы Виктора Шамирова («Со мною вот что происходит») — семейная пара Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин), которые столкнулись с кризисом в отношениях. Максим считает, что появление ребёнка могло бы сблизить их и разжечь былую страсть, но мужчина не может иметь детей.

К ним в гости приходят Павел (Виктор Добронравов), бывший возлюбленный Вики, с подругой Алисой (Юлия Гревцова). Узнав о проблемах, Алиса предлагает Павлу стать донором спермы, после чего он должен навсегда исчезнуть из жизни семьи. Он соглашается, но позднее осознаёт, что его чувства к Вике не охладели и он не готов вычеркнуть её из своей жизни. Чтобы разобраться в непростой ситуации, все четверо отправляются на музыкальный фестиваль, где им предстоит сделать важный выбор.

По словам авторов ленты, главная тема камерной истории (действие в основном разворачивается в квартире героев) — поиск идеальных отношений.

«Через эволюцию чувств героев авторы поднимают тему выбора между настоящим и прошлым, хорошим и лучшим. И намекают, что нам свойственно стремиться к недоступному, но выбор между журавлём и синицей часто оставляет ощущение ошибки. Двойственность и сомнения — это основа человека», — цитирует продюсера фильма Наталью Исакову портал «Вокруг ТВ».

«Влюблён без памяти» (C'est mon homme)

Действие киноленты французско-бельгийского производства разворачивается в послевоенные годы. Во время Первой мировой войны люди массово пропадали без вести, среди них оказался муж Жюли — Жюльен. С 1916 года она не слышала о его местонахождении.

Однажды Жюли видит фотографию в газете, на которой изображён неизвестный мужчина, страдающий потерей памяти. Героиня уверена, что это и есть её муж. После воссоединения она прикладывает все силы, чтобы пробудить в нём былые чувства. Однако ситуация запутывается, когда другая женщина заявляет, что мужчина с фото — её супруг.

Центральные роли исполнили Лейла Бехти («Враг государства №1», «Полуночное сердце)», Карим Леклу («Северный бастион», «Мир принадлежит тебе») и Луиз Бургуэн («Необычайные приключения Адель», «Романовы»).

Картина — первая полнометражная работа Гийома Бюро. На съёмки ленты его вдохновили реальные истории, произошедшие в Италии и Франции. По словам постановщика, он стремился создать не исторический фильм, а показать историю двух любящих людей, травмированных войной.