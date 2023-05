Сложные отношения и ещё больше заражённых: авторы сериала «Одни из нас» рассказали о втором сезоне проекта

Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин, авторы популярного сериала «Одни из нас», основанного на серии видеоигр The Last of Us, раскрыли детали второго сезона шоу. Дракманн отметил, что кинематографисты постараются не разочаровать публику. Как и в первом сезоне, сюжет будет не полностью каноничным — авторы шоу будут отходить от истории игры. Кроме того, актёрам придётся уделить больше внимания физической подготовке, так как их герои станут более опытными в вопросах выживания. Съёмки второй части начнутся в ближайшие месяцы в Канаде. Подробнее о том, что известно о продолжении сериала, — в материале RT.

© Кадр из сериала «Одни из нас»

Авторы сериала «Одни из нас» Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин раскрыли некоторые подробности второго сезона проекта. По словам Дракманна, при работе над первым сезоном ленты авторы осознавали всю ответственность, возложенную на них поклонниками игр. Кинематографисты старались следовать сюжету первоисточника и, по мнению режиссёра и сценариста, судя по рейтингам шоу, у них получилось оправдать ожидания фанатов. Дракманн заявил, что в работе над вторым сезоном они будут следовать той же схеме, а также улучшат некоторые детали, передаёт Deadline. «Сейчас важно воспроизводить тот же процесс, это касается нашей с Крэйгом работы и подхода к построению сериала. Есть некоторые наработки и моменты, с которыми во втором сезоне мы можем добиться ещё более впечатляющего результата, но давления обычно больше от тебя самого, чем извне, и я хочу добиться результата, которым мы, опять же, могли бы гордиться и который соответствовал бы предшествовавшей (сериалу. — RT) игре», — рассказал Нил Дракманн. В свою очередь, Крэйг Мэйзин уточнил, что авторы продолжения будут следовать имеющейся истории, однако, как и в первом сезоне, немного отойдут от сюжета оригинала. «Мы держались близко к исходному материалу. Иногда отклонялись, но в целом получилось здорово. Так что этот процесс мы никоим образом менять не намерены. Мы продолжим усердно работать по всем направлениям», — сообщил сценарист. Помимо этого, Мэйзин подчеркнул, что актёрам проекта во время подготовки к съёмкам второго сезона придётся сильнее тренироваться, так как от них ждут большей физической активности. По словам кинематографиста, их телосложения и способности напрямую зависят от ситуации вокруг — чем опаснее становится постапокалиптический мир, тем больше персонажам нужно сил, чтобы противостоять злу. «Ещё больше усилий потребуется от наших актёров. Как на физические параметры их тел повлияет возраст, течение времени? Как они будут двигаться, как они будут сражаться? И что будет происходить по мере того, как мир будет становиться всё более жестоким и опасным?» — отметил Мэйзин. Кроме того, авторы шоу продолжат развивать технологии, которые они используют для создания инфицированных существ. «Также мы непременно будем развивать используемые нами технологии. Мы очень многому научились, особенно в том, что касается заражённых и того, как лучше преподносить сцены с их участием. Мы продолжим поднимать планку всё выше и выше. Для нас это своего рода вызов», — рассказал Крэйг Мэйзин. Говоря об инфицированных ранее, Мэйзин уточнял, что в первом сезоне с каждым новым эпизодом зритель неспроста видел всё меньше заражённых. По словам сценариста, авторы заранее думали о продолжении истории, поэтому оставили многое на будущее. Кинематографист пообещал, что впереди фанатов ждёт много всего интересного, а также дал надежду на то, что в новом сезоне заражённых будет намного больше. О продлении сериала стало известно ещё в январе 2023 года. Педро Паскаль и Белла Рэмзи вернутся к ролям Джоэла и Элли. Как рассказывал в интервью Deadline Крэйг Мэйзин, Рэмзи предстанет перед зрителями повзрослевшей 19-летней Элли. Что касается Педро Паскаля, поклонники серии игр знают, как сложилась судьба Джоэла в оригинале истории. Во второй части видеоигры персонажа убивает Эбби, дочь хирурга из отряда «Цикад», которого главный герой застрелил во время спасения Элли. Тем не менее, пока неизвестно, ждёт ли персонажа Педро Паскаля та же судьба в сериале HBO или же сценаристы решат переписать историю, поскольку Джоэл стал фаворитом фанатов проекта. Крэйг Мэйзин заявил, что не боится убивать персонажей, и уточнил, что авторы проекта не считают себя обязанными действовать исключительно в рамках исходного материала. Как сообщает Variety, создатели шоу поэкспериментируют с хронологией во втором сезоне. Кроме того, Нил Дракманн заявил, что новые серии не будут включать всю сюжетную линию второй главы видеоигры. Учитывая финал первого сезона, дальнейшие события будут также сфокусированы на взаимоотношениях Джоэла и Элли. В интервью Happy Sad Confused Рэмзи рассказала, как ей не терпится погрузиться в сложность этих отношений со всеми вытекающими из этого последствиями. Актриса также рассказала, как она взволнована историей любви Элли и Дины, которая разворачивалась во второй видеоигре. © Кадр из сериала «Одни из нас» Во втором сезоне зрители снова увидят брата Джоэла Томми (Гэбриел Луна), его супругу Марию (Рутина Уэсли). К роли Марлен может вернуться Мерл Дэндридж, несмотря на то, что её героиня погибла в финальной серии первого сезона. В интервью журналу Elle актриса призналась, что из-за нелинейности сюжета зрители могут увидеть её в новых эпизодах проекта — в воспоминаниях других героев. Съёмки второго сезона должны стартовать в ближайшие месяцы. Поклонники видеоигры знают, что сюжет её второй части разворачивается на северо-западе США. По данным Deadlline, съёмки начнутся в Ванкувере. На данный момент второй сезон находится на стадии написания сценария. Также по теме Большие планы: в США работают над предысторией «Игры престолов» и новым проектом по «Теории большого взрыва» Студия Warner Bros. Discovery представила новые проекты, которые будут выходить на потоковом сервисе Max — объединении Discovery+ и... В целом, кинематографисты обещают, что вторая часть истории потребует больше денег, времени и энергии и, подобно продолжению первой игры, она будет более амбициозной благодаря декорациям, визуальным эффектам, количеству персонажей и сложности истории. «Одни из нас» — сериал, основанный на серии видеоигр The Last of Us. Действие первого сезона разворачивается в 2023 году, спустя 20 лет после того, как по всей планете произошло массовое заражение людей кордицепсом — грибком, превращающем человека в монстра. Главный герой Джоэл вместе с подругой Тэсс договариваются с лидером повстанческой организации «Цикады» о сделке: им необходимо доставить 14-летнюю Элли, у которой есть иммунитет к вирусу, за пределы карантинной зоны. Съёмки первого сезона проходили в нескольких городах Канады и американских штатах Техас, Миссури и Вайоминг. Сериал стал одним из самых популярных проектов HBO Max. Первый эпизод за день посмотрели порядка 4,7 млн зрителей. Далее аудитория увеличивалась и к четвёртой серии достигла 7,5 млн человек. Финальный, девятый эпизод первого сезона в день премьеры посмотрели 8,2 млн зрителей. Вместе с Педро Паскалем и Бэллой Рэмзи в сериале также снялись Анна Торв, Мелани Лински, Джеффри Пирс и Гэбриел Луна.