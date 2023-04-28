Погружение в мифологию первоисточника: вышел трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Постановщик Фрэнсис Лоуренс представил на CinemaCon в Лас-Вегасе трейлер предстоящей фантастической картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» об антиутопическом мире, где разворачиваются игры на выживание. Кинематографисты обещают, что новая лента будет отличаться от предыдущих не только сюжетной составляющей, но и визуальным оформлением, поскольку действие происходит задолго до событий оригинального фильма. В ролике представлены молодой Кориолан Сноу, который становится наставником участницы бедного 12-го дистрикта Люси Грэй, и другие персонажи.

Режиссёр Фрэнсис Лоуренс и продюсер Нина Джейкобсон на CinemaCon в Лас-Вегасе раскрыли некоторые детали предстоящего фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и представили трейлер ленты.

Сюжет вращается вокруг молодого Кориолана Сноу, будущего президента Панема, которого назначают наставником Люси Грей Бэйрд из бедного 12-го дистрикта. Девушка привлекает внимание Сноу своим талантливым пением.

Молодого Кориолана Сноу играет Том Блит («Билли Кид»), а Люси Грей — Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

В трейлере показали и других героев картины: профессора Волумнию Галл, которую сыграла Виола Дэвис («Прислуга»), декана академии Каску Хайботтома (Питер Динклейдж), ведущего шоу Лаки Фликермана (Джейсон Шварцман) и прочих.

Ролик начинается с того, что доктор наук и профессор академии и университета Капитолия Волумния Галл произносит речь, стоя на кафедре, и представляет основоположника Голодных игр, декана Каску Хайботтома. Тот, в свою очередь, разъясняет присутствующим правила игры и сообщает, что они претерпели некоторые изменения.

Ранее Лоуренс говорил о Волумнии как о властной, пугающей и жестокой личности, значительно повлиявшей на становление Кориолана как будущего президента-тирана. В романе именно она становится инициатором создания игр, которые впоследствии разработали отец Кориолана Красс Сноу вместе с Хайботтомом.

Далее в кадре появляется гордость 12-го дистрикта — Люси Грэй, которая на манер Китнисс делает утрированный приветственный реверанс.

Затем Хайботтом, обращаясь к Сноу, объясняет, в чём заключается его задача как ментора.

«Ваша роль как наставника — превратить этих детей не в бойцов, а в зрелище», — говорит декан.

Сноу приносит белую розу Люси якобы в знак заботы. На это девушка отвечает ему, что лучшим проявлением внимания будет вера в её способность одержать победу.

«Ты действительно хочешь позаботиться обо мне на арене? Для начала попробуй поверить, что я могу победить!» — призывает она.

После этого в видеоролике появляется первый ведущий в истории шоу, транслируемого на телевидении, Лаки Фликерман — предок любимца Капитолия Цезаря Фликермана. Несмотря на внешнее сходство дальних родственников, как сообщает Лоуренс, у них разные характеры, хоть и некоторые черты их всё же объединяют.

После начала игр слова Галл, обращённые к Сноу, накладываются на кадры c персонажами, борющимися с испытаниями.

«То, что там случилось... Понимаешь, как быстро мы становимся хищниками, как быстро исчезает цивилизация?» — спрашивает профессор.

Как отмечают создатели ленты, Люси — смелая, независимая и дерзкая, но в то же время ранимая, эмоциональная и любящая девушка.

«В этот момент целиком раскрывается неповторимая сущность Люси. Её персонаж в корне отличается от Китнисс. У Люси невероятный артистический талант, — цитирует Variety Нину Джейкобсон. — Китнисс — полная её противоположность. Перед нами женщина, которая свою жизнь и любовь посвящает сцене».

При всём отличии Люси от Китнисс кинематографисты попытались связать героинь прошлого и будущего. Это решение нашло вопрощение в реверансе.

«Увидеть связь, историю, которую она олицетворяет, и понять, что Китнисс Эвердин выросла, зная о Люси Грей и об этом моменте (реверансе. — RT) — это просто потрясающий микрокосм в том смысле, насколько свежа эта идея, но при этом насколько она укоренена в увиденном нами ранее, но теперь (при оценке. — RT) уже с ретроспективной точки зрения», — добавила продюсер.

Кроме того, этот жест — некая отсылка к тому, что до вступления в игры, вероятно, Китнисс была знакома с историей Люси.

«Я просто подумал, что было бы по-настоящему интересно создать для этого момента предысторию: возможно, она (Китнисс. — RT) не сама это придумала, а слышала о девушке, которая давным-давно сделала то же самое. Мы также пытаемся найти возможность связать это с другими частями франшизы и с тем, что полюбилось зрителям», — пояснил Лоуренс.

Между тем, больше персонажей ничего не объединяет: Люси любит музыку, ей свойственны артистизм и склонность к публичным выступлениям, тогда как Китнисс держится перед камерой очень неуверенно и скованно.

Хотя в трейлере и не звучит голос поющей Люси, кинематографисты обещают, что фанатов ждёт экстраординарное исполнение. По словам продюсера ленты, актриса Рэйчел Зеглер на съёмках часто отказывалась от фонограммы и пела вживую. Как утверждает Джейкобсон, Зеглер обладает потрясающим голосом, поэтому некоторые сцены с пением актрисы войдут в картину.

Композиции к фильму были написаны Дэйвом Коббом. Поскольку 12-й дистрикт на карте Панема обозначен как Западная Вирджиния, при работе над музыкой творческая команда опиралась именно на этот регион и его музыкальное наследие.

В ходе презентации Лоуренс и Джейкобсон также отметили, что в новой картине кинематографисты не только рассказали предысторию становления Кориолана Сноу будущим тираном, но и глубоко погрузились в мифологию оригинальных произведений, передав особенности того времени, в котором происходят события. Панем восстанавливается от разрушительной гражданской войны, последствия которой всё ещё проявляются. В стране, охваченной разрушениями, ведутся бесконечные строительные работы.

Важной задачей было не только сохранение знакомой зрителю атмосферы франшизы, но и передачи антуража другого времени. Именно поэтому ленте свойственны аутентичный киноязык и визуальные аспекты, а также более суровое повествование.

Сюжет картины основан на последнем романе писательницы Сьюзен Коллинз, автора серии книг «Голодные игры», которая также участвовала в написании сценария для ленты.

Действие приквела «Баллада о змеях и певчих птицах» происходит во время десятых Голодных игр за 64 года до событий первого фильма франшизы, где Китнисс Эвердин в исполнении Дженнифер Лоуренс восстала против установленного государственного порядка, заключающегося в победе одного игрока и смерти всех остальных участников.