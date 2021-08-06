Становление тирана: что известно о съёмках приквела «Голодных игр»

В 2022 году начнётся производство экранизации приквела популярной франшизы «Голодные игры». Новый фильм будет основан на романе Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах», опубликованном в мае 2020 года. В центре сюжета книги — 18-летний Кориолан Сноу (будущий президент Панема), которому предстоит обучить девушку-трибута перед десятыми Голодными играми. Режиссёром картины выступит Фрэнсис Лоуренс, ранее выпустивший три из четырёх лент серии.

На первую половину 2022 года запланирован запуск в производства фильма-приквела к кинофраншизе «Голодные игры». Об этом сообщил руководитель студии Lionsgate Джо Дрейк в рамках ежеквартальной беседы о прибыли компании при участии экспертов с Уолл-Стрит.

На данный момент премьера ленты, которая является ключевым проектом студии, запланирована на осень 2023-го. По словам Дрейка, работа над фильмом в пре-продакшен продвигается очень хорошо.

Что касается формата релиза, лента предназначается прежде всего для показа в кинотеатрах. Джо Дрейк высказал мнение, что существует аудитория, которая желает вернуться в кинотеатры, — таким образом, рынок будет восстанавливаться и Lionsgate сможет извлечь немалую прибыль из своих продуктов.

Сюжет нового фильма будет основан на книге «Баллада о змеях и певчих птицах» Сьюзен Коллинз (она же выступила автором трилогии, по мотивам которой сняты все фильмы франшизы). Роман вышел 19 мая 2020 года.

Главный герой — Кориолан Сноу, известный читателям и зрителям как президент Панема. В истории рассказывается о его молодости. Действие фильма развернётся за 64 года до событий первой части «Голодных игр».

Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры»

© Кадр из фильма «Голодные игры»

В это время Сноу 18 лет, и его ранее могущественная семья переживает не лучшие времена. Герою выпадает шанс преуспеть в жизни: его выбирают наставником трибута перед десятыми Голодными играми.

Однако в ученики Сноу достаётся певица Люси Грэй Бэйрд. Она не обладает хорошей физической подготовкой и живёт в том же бедном 12-м дистрикте, от которого десятилетия спустя на игры выдвинется Китнисс Эвердин. Это обстоятельство усложняет задачу героя. Сноу приходится взвешивать каждое решение, а его чувства вступают в конфликт с интересами.

«Баллада о змеях и певчих птицах» вышла почти через десять лет после завершающего романа оригинальной трилогии под названием «Сойка-пересмешница».

«Новая книга Сьюзен стоила того, чтобы её ждать. Она оправдывает все ожидания и надежды поклонников «Голодных игр» и в то же время открывает новые горизонты и знакомит нас с совершенно новыми персонажами», — говорил Джо Дрейк.

Подготовка к съёмкам началась в апреле 2020 года. В качестве режиссёра над экранизацией будет работать Фрэнсис Лоуренс. Ранее он снял три из четырёх фильмов франшизы: «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II».

Продюсером ленты выступит Нина Джейкобсон, которая принимала участие в работе над всей серией. К ней присоединится новичок Брэд Симпсон («Куда ты пропала, Бернадетт?», «Щегол»).

Об актёрском составе предстоящей ленты пока не сообщалось. Исполнитель роли Пита Мелларка Джош Хатчерсон в интервью RT отмечал, что согласился бы принять участие в съёмках, если бы ему поступило такое предложение. «Сьюзен Коллинз написала невероятную серию книг, и в этом мире осталось ещё много всего неизведанного... Посмотрим, что будет. Но перспектива нового фильма меня очень радует», — отметил артист.

Адаптацией романа займётся сама Сьюзен Коллинз, а также Майкл Арндт — один из создателей сценария второй части франшизы. Также Коллинз будет исполнительным продюсером фильма. Контролировать производство будет Джим Миллер.

Книжная трилогия «Голодные игры» выходила в 2008—2010 годах. Это антиутопия, действие которой разворачивается в вымышленном государстве Панем на территории Северной Америки. Каждый год здесь проводятся Голодные игры, в которых участвуют по два представителя от каждого региона (дистрикта). Всем игрокам, кроме победителя, суждено погибнуть. На очередных играх против такого порядка восстают Китнисс Эвердин и Пит Мелларк.

Первый роман возглавляет рейтинг бестселлеров Amazon в разделе научно-фантастического экшена и приключенческих книг для детей. В 2012 году представители платформы также сообщили, что продажи трилогии побили предыдущий рекорд, который принадлежал книгам о Гарри Поттере.

Ленни Кравиц, Вуди Харрельсон и Джош Катерсон в фильме «Голодные игры»

© Кадр из фильма «Голодные игры»

Фильмы тоже показали впечатляющие результаты в прокате. Совокупные сборы всех четырёх картин составляют немногим меньше $3 млрд. Самой кассовой стала вторая лента, «Голодные игры: И вспыхнет пламя», которая заработала в мировом прокате более $865 млн.

Одновременно она заслужила больше всего положительных отзывов критиков и зрителей. Рейтинг её свежести на портале Rotten Tomatoes составляет 90%, также фильм положительно оценили 89% аудитории. Показатели остальных частей составляют не менее 65%.

В «Голодных играх» снимались такие артисты, как Дженнифер Лоуренс, Вуди Харрельсон, Дональд Сазерленд, Лиам Хемсворт, Сэм Клафлин, Ленни Кравиц, Стэнли Туччи и другие знаменитости.