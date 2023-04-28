В лучших традициях спортивной драмы: ММКФ закрылся фильмом «42 секунды»

В Москве завершился 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Закрыла смотр испанская спортивная драма «42 секунды», основанная на реальных событиях. По сюжету, за четыре месяца до начала Олимпийских игр 1992 года в Барселоне спортсмены сборной Испании по водному поло сталкиваются с множеством проблем, привыкают к суровым методам подготовки тренера Драгана Матутиновича и пытаются найти общий язык с новыми членами команды. Основной конфликт разворачивается между двумя лидерами сборной — капитаном Мануэлем Эстиарте, переживающим самоубийство сестры, и Педро Гарсиа Агуадо, зависимым от вечеринок и наркотиков. В красивом финале герои проиграют золото, но обретут дружбу, силу воли, поддержку страны и веру в победу.

В рамках закрытия 45-го ММКФ состоялся показ испанской спортивной драмы «42 секунды». Режиссёрами картины выступили Алекс Муррулл и Дани де ла Орден. Последний ранее работал над популярным сериалом «Элита» и лентами «Пока свадьба не разлучит нас» и «Тест».

Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые произошли в 1992 году в Барселоне. Лента начинается с эпизода в 1991-м, когда уже зарекомендовавшая себя местная сборная по водному поло узнаёт, что готовить их к Олимпийским играм будет известный тренер из Хорватии Драган Матутинович (Тарик Филипович), а в состав команды войдут спортсмены из Мадрида.

За четыре месяца до Олимпиады спортсмены под руководством сурового, но справедливого тренера отправляются в Андорру. Там проходят три месяца плодотворных, изнуряющих тело и порой дух тренировок — долгие пробежки в горы, приседания по 300 раз, отжимания, тренировки в воде, поднятие железа. Драган Матутинович серьёзно и бескомпромиссно готовит спортсменов к играм, заявляя, что ему нужны «гладиаторы». Он отсеивает слабых членов команды и в итоге формирует окончательную олимпийскую сборную.

Команда не рада жёсткости Матутиновича, но помимо злости на тренера и на его суровые методы спортсмены конфликтуют между собой. Привыкшие друг к другу каталонцы не могут смириться с присутствием в команде новых атлетов, многие из которых порой очень строптивы.

Конфликт назревает и между двумя сильнейшими ватерполистами — Мануэлем Эстиарте, назначенным капитаном олимпийской сборной, и Педро Гарсиа Агуадо, перспективным и ярким гостем из Мадрида. У обоих есть свои проблемы и психологические травмы, которые им сложно побороть. Мануэль до сих пор не может смириться с самоубийством сестры-пловчихи, а Педро зависим от тусовок и наркотиков, которые помогают ему сбегать от реальности, тревожности и отсутствия поддержки со стороны родителей. Месяц до игр становится тяжёлым испытанием для обоих спортсменов — Педро должен бросить вечеринки ради команды, а Мануэлю предстоит простить самого себя за случившееся с сестрой и стать тем, кто сплотит сборную Испании по водному поло.

Роль Мануэля Эстиарте исполняет Альваро Сервантес, известный многим зрителям по фильмам «Три метра над уровнем неба» и «Ханна. Совершенное оружие». А образ непокорного Педро на экране воплощает Хайме Лорэнте, игравший Денвера в сериале «Бумажный дом» и Нано в «Элите». Также в картине можно увидеть таких артистов, как Оскар Муньос, Кристиан Валенсиа, Херман Алькарасу и Пеп Амброс.

Авторы фильма неспроста выбрали для экранизации Олимпиаду 1992 года. Несмотря на серебро Испании, финал по водному поло был одним из самых ярких и запоминающихся событий за всю историю игр. Сборная боролась с главным противником — Италией — как никогда раньше, и каждый раз давала отпор, закидывая мяч в ворота конкурентов. Но всё же за секунды до конца третьего дополнительного периода испанцы проиграли.

Зная историю, можно сразу догадаться, что это фильм не о победе над сборной Италии, а о победе над своими страхами, зависимостью, о вере в свои силы, сплочённости команды и обретении новых крепких дружеских уз.

© Кадр из фильма «42 секунды»

Картина смотрится на одном дыхании — в ней есть всё, что заставит зрителя внимательно следить за сюжетом и не ждать окончания. Драматическая арка фильма сконцентрирована на конфликте между спортсменами и внутренними переживаниями двух главных героев, которые, к слову, реальны — у Педро действительно была зависимость, а сестра Мануэля на самом деле покончила жизнь самоубийством. Правда, история внутреннего конфликта Педро, как и причины его напряжённых отношений с родителями, так и не раскрываются в ленте. Тем не менее, актёры, исполняющие роли двух испанских ватерполистов, переживают все эмоции на экране так ярко и натурально, будто это их жизнь.

Впрочем, от Хайме Лорэнте иного ждать не приходится — поклонники сериалов «Бумажный дом» и «Элита» знают, что артист прекрасен в роли эдакого на вид заносчивого плохого парня, который впоследствии раскрывается и показывает свою травмированную и чувствительную натуру. Альваро Сервантес также убедительно исполнил роль серьёзного, ответственного и сконцентрированного на своей цели капитана олимпийской сборной. Впечатляет и игра Тарика Филиповича в роли сурового тренера Драгана Матутиновича. Внешний облик его героя получился очень схожим с образом реального прототипа.

Спортивная сторона сюжета фильма увлекает не меньше личных трагедий героев. Кому-то может показаться, что такой вид спорта, как водное поло, будет выглядеть на экране менее эффектно, чем тот же баскетбол или футбол, но съёмочная группа доказала, что и за игрой в воде можно наблюдать с замиранием сердца.

Кульминационный момент ленты сконцентрирован на 42-х секундах финала борьбы Испании и Италии, за которые команда может как победить, так и проиграть. И решает судьбу всего один бросок. Авторам фильма удалось передать напряжённость эпизода: зритель вместе с героями испытывает волнение, надежду, радость, а после свистка арбитра — огорчение и чувство потерянной возможности.

Тем временем самый яркий момент истории наступает уже после проигрыша испанской сборной. Это эпизод, в котором трибуны стоя аплодируют спортсменам и их тренеру за потрясающую борьбу и достойный финал.

В «42 секундах» есть всё, что необходимо для хорошей спортивной драмы, в том числе острый сюжет и юмор, а в совокупности с красивыми местами съёмок, солнцем и голубой водой бассейна смотреть фильм вдвойне приятно. Интересно увидеть и реальные кадры с той игры на Олимпиаде-1992, а также видео с процессом подготовки испанских спортсменов к ней — всё это показано в конце фильма.

Даже не интересующиеся спортом или, в частности, водным поло зрители получат массу удовольствия и эмоций от просмотра, а заодно узнают больше как о самом виде спорта, так и об историческом событии в мире Олимпийских игр и начале пути испанцев, ведь спустя четыре года, на Олимпиаде в Атланте, сборная Испании в том же составе и при тренере Драгане Матутиновиче всё-таки взяла своё золото в финале с Хорватией.