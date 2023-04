Насыщенная программа: в майские праздники пригласят на выставку «В далёкой-далёкой галактике» и сыграют рок-хиты

В майские праздники жители и гости Москвы и Санкт-Петербурга смогут посетить массу культурных мероприятий на любой вкус: для поклонников фантастики двери откроет выставка-косплей «В далёкой-далёкой галактике», посвящённая вселенной «Звёздных войн», любители изобразительного искусства смогут погрузиться в мультимедийные перформансы, главными героями которых станут Винсент Ван Гог и Фрида Кало. Выставка ретроавтомобилей порадует ценителей классических советских машин, а театралов ждут многочисленные спектакли и творческий вечер Александра Домогарова. Желающие провести время на открытом воздухе и попробовать новые блюда смогут совместить приятное с полезным в Сокольниках, а поклонников музыки ждут масштабные шоу в Москвариуме и на других площадках.

Выставка-косплей «В далёкой-далёкой галактике»

Москва, ВДНХ, павильон №21, 28 апреля 2023 года — 2 июня 2024 года

В преддверии Дня Звёздных войн (4 мая) на ВДНХ открывается масштабная выставка-косплей, посвящённая далёкой-далёкой галактике и её обитателям. На площади более 1600 кв. м посетителей ждёт около 200 экспонатов, включающих в себя реконструкции космической техники, костюмы и модели различных существ.

На двух этажах павильона №21 размещается 16 тематических зон, воссоздающих сцены из знаменитой киносаги Джорджа Лукаса и её продолжений.

Мультимедийная выставка «Ван Гог. Письма к Тео»

Москва, Центр дизайна Artplay, 10 апреля — 11 мая 2023 года

Посетители интерактивной выставки в Центре дизайна Artplay увидят около 400 работ великого художника и услышат историю из его писем, рассказанную от первого лица, — в её основу легла переписка Винсента Ван Гога с его братом Теодором, охватывающая все десять лет творчества постимпрессиониста, а также французский и голландский периоды его творчества.

Закадровый текст читает известный актёр дубляжа Владимир Зайцев, который озвучивал художника в фильме «Ван Гог. На пороге вечности».

© Artplay Media

Мультимедийная выставка «Фрида. Viva la vida!»

Москва, Центр дизайна Artplay, 3 апреля — 4 июня 2023 года

Выставка «Фрида. Viva la vida!» посвящена творчеству мексиканской художницы Фриды Кало. Посетители смогут увидеть не только её работы, но и целый мультимедийный спектакль, в котором полотна Кало оживут под рассказ от первого лица, озвученный актрисой Марианной Шульц.

Торговая площадка «4 сезона»

Москва, Фуд-молл «Депо.Москва», 6—7 мая 2023 года

В выставке-ярмарке примут участие около 150 мастеров, дизайнеров и авторских брендов со всей страны. Посетители смогут посмотреть и приобрести множество вещей ручной работы: дизайнерскую одежду, оригинальные аксессуары и украшения, изделия из кожи, натуральную косметику и многое другое.

В рамках мероприятия можно будет также принять участие в различных мастер-классах — от росписи имбирных пряников и декупажа до валяния игрушек из войлока и работы на гончарном круге.

© foursiz.com

Выставка ретроавтомобилей «Парад «Побед»

Москва, ВДНХ, музей Гаража особого назначения ФСО России, павильоны №53—54, 28 апреля – 21 мая 2023 года

ГАЗ М-20 — легендарная модель, выпускавшаяся на Горьковском заводе в 1946 — 1958 годах. За всё время было произведено более 235 тыс. «Побед», включая кабриолеты и такси.

В преддверии празднования Дня Победы в музее Гаража особого назначения стартует специальная выставка «Парад «Побед», где посетители смогут узнать историю создания легендарного авто, познакомиться с его различными версиями и модификациями.

© vdnh.ru

Спектакль «Слишком женатый таксист»

Москва, «Театриум на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой, ДК им. Зуева, 1, 6 и 9 мая 2023 года

В «Театриуме на Серпуховке» и в ДК им. Зуева покажут спектакль Московского театра комедии «Слишком женатый таксист» по пьесе британского драматурга Рэя Куни. В центре сюжета история обычного водителя такси Джона Смита, который, как всем кажется, ведёт размеренную жизнь.

Оказавшись в больнице, герой удивляет докторов тем, что указывает в документах два домашних адреса. Роли в разных составах спектакля исполняют Мирослава Карпович, Светлана Пермякова, Тимур Еремеев, Александр Якин и другие.

© comedytheatre.ru

Шоу «Морская симфония»

Москвариум, 29 апреля — 1 мая, 4 — 9 мая 2023 года

Симфонический оркестр Imperialis Orchestra исполнит цикл «Времена года» Вивальди, а главными звёздами шоу будут косатки, ластоногие и дельфины, которые покажут удивительные номера в бассейне Москвариума.

Сочетание работы животных и музыкантов — не единственный сюрприз. Постановщики «Морской симфонии» подобрали оформление и спецэффекты, соответствующие каждой из четырёх частей представления. Прямо в зале появятся трёхмерные морские волны, световой дождь, северное сияние, бабочки, листопад и снежинки. Аудио-визуальное представление будет дополнено различными ароматами, соответствующими происходящему.

© vivaldi.moskvarium.ru

Спектакль «Й»

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой, 1 мая 2023 года

Знакомая история из повести Николая Гоголя «Вий» оживёт в нестандартном прочтении на Новой сцене театра Ермоловой.

По словам режиссёра Дениса Парамонова, его интерпретация классического произведения — это постановка о любви, в основу которой легли и другие работы Николая Гоголя. А решение переработать «Вия» пришло из-за изменения его отношения к истории — если в детстве произведение воспринималось постановщиком как мистическое, то в более зрелом возрасте — уже как история про мужчину и женщину.

Роли в спектакле исполнят Егор Абрамов, Анастасия Альмухаметова, Филипп Ершов и другие.

Спектакль «Отпетые мошенники»

Москва, «Театриум на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой, 4 мая 2023 года

Комедия положений, поставленная Антоном Непомнящим, посвящена приключениям двух отъявленных мошенников, которые решают объединиться, чтобы покорить новые криминальные вершины. В основу сюжета легли новеллы американского писателя О. Генри.

В актёрские составы входят Виктор Логинов, Александр Лойе, Олег Верещагин, Эвелина Блёданс, Татьяна Морозова и другие.

В ходе приключений главные герои успеют ограбить банк и мэра, продать миллионеру его же антиквариат, «изобрести», а главное — сбыть лекарство от всех болезней и многое другое.

© comedytheatre.ru

Фестиваль индийской музыки и танца

Москва, Центральный дом кинематографистов, 7 мая 2023 года.

Знаменитые на весь мир традиционные индийские музыка и танцы подарят гостям фестиваля путешествие в атмосферу восточной страны. Камерный оркестр «Виратангана» и группа «Кайлаш» исполнят классические раги и каввали — вокальные произведения под музыку, вобравшую в себя индийские, персидские и арабские традиции.

Кроме того, в программе фестиваля — танцы в стиле катхак и каверы на произведения западноевропейских артистов в этнической версии на традиционных инструментах.

© kailashmusic.timepad.ru

Спектакль «Лишь бы не было войны»

Москва, Театральный особнякъ, 9 мая 2023 года

В День Победы состоится драматическая постановка «Лишь бы не было войны», роли в которой исполняют молодые артисты. Задумка авторов спектакля — напомнить о тех, кто отдал жизни во имя живущих сегодня, и об ужасающей природе войны: о потерянной молодости, искалеченных душах и судьбах, голоде, сиротах, о тех, кто пропал без вести.

Концерт «Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря»

Москва, Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, 4 мая 2023 года.

Уже с начала ХХ века орган успешно работал с кино — тогда ещё немым. На органе создавались саундтреки, звучавшие в кинозалах и передававшие огромный спектр настроений и эмоций благодаря богатству и разнообразию тембров инструмента.

В программе «Саундтреки на органе» прозвучат композиции из множества фильмов, включая «Солярис», «Зеркало», «Миссия невыполнима», «Ирония судьбы», «Гарри Поттер», «Интерстеллар», «Мой ласковый и нежный зверь», «Пираты Карибского моря» и другие.

За клавишами органа будет лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин.

Фестиваль барбекю и фуд-траков

Москва, Парк «Сокольники», 28 апреля — 1 мая 2023 года

Любителей вкусно поесть на свежем воздухе ждёт фестиваль в парке «Сокольники» — там установлено более 40 пунктов питания.

Гостям будет предложено попробовать баранину, свинину, курицу, рыбу, хот-доги, шашлык, бургеры, стейки, салаты, лимонады и многое другое. Готовить еду повара будут прямо на глазах посетителей.

Кроме того, на фестивале пройдёт турнир дворовых игр — можно будет сыграть в «Вышибалы», «Резиночки» и «Камень, ножницы, бумагу».

«Ирландские чтения»

Москва, Паб Abbey Players, 2 мая 2023 года

Актёры и режиссёры «Ирландских чтений» Дмитрий Кривочуров и Илья Леонов предлагают зрителям познакомиться с ирландской драматургией и прозой в живом диалоге. В ходе вечера будут зачитаны отрывки из работ Мартина Макдоны — режиссёра, сценариста, драматурга, подарившего миру фильмы «Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина».

Каждый гость станет участником представления, а не просто зрителем, а после окончания спектакля банкет продолжится.

© abbeyplayerstheatre.ru

Экскурсия на мотоцикле по ночному Петербургу

Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, 1 марта — 9 мая 2023 года

Во время необычной экскурсии по Северной столице гид расскажет о достопримечательностях города, тайнах Смольного собора, самых красивых мостах и многом другом. В сезон навигации одним из самых ярких моментов поездки станет разведение мостов. На маршруте можно будет увидеть крейсер «Аврору», памятник Суворову и Марсово поле, Зимний дворец, Адмиралтейство, Медного всадника, Исаакиевский собор и многое другое. Каждая программа составляется индивидуально, с учётом пожеланий участников.

Творческий вечер Александра Домогарова «Диалог со зрителем: о жизни, о любви, о кино...»

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, 1 мая 2023 года

Народный артист России Александр Домогаров встретится со зрителями в уютном камерном зале театра Ленсовета. В программе вечера — истории из биографии актёра, воспоминания о подготовке к ролям и творческих достижениях. Часть вечера пройдёт в формате диалога с залом, во время которого зрители смогут передать артисту записки или задать вопрос с места.

Концерт «Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром»

Санкт-Петербург, Концертный зал «Колизей», 1—2 мая 2023 года

Легендарные композиции таких исполнителей, как Deep Purple, Queen, Scorpions и многих других прозвучат в исполнении Olympic Orchestra. Музыканты коллектива работают в различных направлениях и создают экспериментальный продукт, который будет интересен как поклонникам рок-музыки, так и ценителям симфонического звучания.

В программу вошли такие песни, как We Are The Champions, Still Loving You, Show Must Go On, Smoke On The Water, Smells Like Teen Spirit, Kashmir, The Final Countdown и многие другие.