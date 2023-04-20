«Будем надеяться, что он и впредь будет двигаться в том же направлении»: появились первые отзывы о новом фильме Гая Ричи

Новая работа Гая Ричи «Переводчик» не могла не привлечь к себе внимание: в фильме режиссёр отходит от собственного слегка хулиганского стиля. Лента отличается глубоким социальным подтекстом, а также актёрским составом: главную роль исполнил Джейк Джилленхол, который впервые работал с постановщиком. Критики положительно оценили «Переводчика» и отмечают в числе его сильных сторон сценарий, игру актёров, а также переход Ричи в более серьёзную тематику в кино.

В сети появились первые обзоры на новый фильм английского режиссёра Гая Ричи «Переводчик». Рецензенты в целом довольно благосклонно отнеслись к работе постановщика, отмечая его постепенный отход от «хулиганского» и криминального жанра в сторону драмы.

Сюжет «Переводчика» вращается вокруг двух героев. Первый — американский сержант Джон Кинли, роль которого исполнил Джейк Джилленхол. Во время одной из командировок в Афганистан он нанимает местного переводчика Ахмеда (Дар Салим), который оказывается по-настоящему незаменимым, поскольку не просто переводит, но и объясняет, что именно имел в виду человек — ведь ментальность Востока и Запада имеет массу различий и далеко не всегда сказанная фраза несёт в себе дословный смысл. Поначалу переводчик утверждает, что ему просто нужны деньги, но впоследствии выясняется, что повод пойти против талибов был куда серьёзнее: боевики убили его сына.

Во время выполнения одного из заданий Кинли и его бойцы попадают в засаду. Герой получает серьёзное ранение, а спасает его Ахмед — он несколько недель тащит американца в безопасное место, пытаясь скрыться от боевиков. То, что подобная завязка весьма далека от прежнего творчества автора «Джентльменов», «Рок-н-ролльщика» и ленты «Карты, деньги, два ствола», отметили все рецензенты. В новой работе Ричи на первый план выходят взаимоотношения героев и чувство долга, а на втором оказываются неудобные вопросы об афганском конфликте. В частности, постановщик касается реальных случаев казни талибами местных жителей, согласившихся на предложение американцев быть переводчиками в обмен на обещания выдать впоследствии визу США.

«Ричи, как мне кажется, в ударе: два фильма за последний месяц. Выход в прокат обеих лент был отложен в США по разным причинам, но обе они (другой фильм — «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», увлекательная криминальная комедия, хоть и тоже с неважным названием) свидетельствуют о новом этапе его карьеры — возможно, это момент большей зрелости для человека, который порой слишком большую ставку делал на кинематографические трюки и недостаточно внимания уделял собственно содержанию. Ни один из них не назвать «фильмом в духе Гая Ричи», но оба они знаменуют собой чуть ли не новое и очень многообещающее начало для режиссёра. Будем надеяться, что он и впредь будет двигаться в том же направлении», — пишет эксперт Deadline.

Спустя время герой Джилленхола, страдающий от частичной потери памяти, но вполне осознающий, кому он обязан жизнью, узнаёт, что американское правительство обещало вывезти Ахмеда с семьёй из страны, но не сделало этого. Поняв, что бороться с бюрократической машиной бесполезно, Кинли возвращается в Афганистан, чтобы спасти переводчика, который вынужден скрываться от талибов.

Рецензент Deadline отмечает невероятную «химию» между персонажами и блестящую игру Джилленхола, идеально попавшего в образ, так же, как и Салима, будто бы созданного для своей роли.

Кадр из фильма «Переводчик»

globallookpress.com

© Keystone Press Agency/STX Films

Снимали «Переводчика» не в Афганистане, а в безопасной Испании. Впрочем, Ричи с оператором Эдом Уайлдом умудрились даже кадрам оттуда придать остроты и необходимой атмосферы.

«Снятый Эдом Уайлдом в горных ландшафтах Аликанте (Испания), фильм рисует масштабную и внушительную картину со множеством размашистых кадров с дрона, чтобы (подчеркнуть. — RT) изолированность героев на огромных пространствах враждебной территории. В фильме нет излишнего упора на визуальные клише, создающиеся за счёт дрожащей камеры: операторская работа отличается ловкостью и захватывает — как в сценах главной перестрелки, так и во время кульминационного столкновения на дамбе, выбранной в качестве наиболее безопасной точки эвакуации», — пишет рецензент The Hollywood Reporter.

Некоторые критики считают, что Гай Ричи снял не боевик с элементами триллера, а военную драму, «пронизанную человечностью до костей». Отмечают и то, что, пока режиссёр работает с историей героев, картинка складывается, а вот попытки придать значимости глобальным вопросам — военно-промышленному комплексу, целям, которые США преследовали в Афганистане, и другим — выглядят слишком сложно и могли бы сработать лишь «в более упрощённой форме».

Вместе с тем эти фоновые темы не отпускают зрителя до финальных титров — в самом конце картины присутствует текстовая сноска о том, что талибы вернули себе контроль над Афганистаном почти сразу после вывода оттуда американских войск. По мнению критиков, этот элемент — один из многих, что демонстрируют нежелание Ричи прославлять тему конфликта, ведь, с одной стороны, режиссёр не умалял героизма американских солдат и местных, рискнувших пойти против талибов, а с другой — показал суровую правду жизни, расставившую всё по местам.

«Однако осознание того, что война в Афганистане, как и во Вьетнаме, была провальной кампанией, пронизывает весь фильм «Переводчик». В какой-то момент один из героев сравнивает талибов с многоголовым чудовищем Гидрой. Именно так они и представлены в фильме — несущиеся на своих пикапах в характерных платках на голове и стреляющие из современных пулемётов с обезоруживающим мастерством», — отмечает критик Variety.

Несмотря на положительные оценки «Переводчика» в целом, рецензенты многих ведущих западных изданий сходятся во мнении, что двухчасовой фильм может показаться слишком затянутым и найти своего зрителя новой ленте Ричи будет непросто — велики сомнения в том, что аудитории захочется погружаться в дебри афганского конфликта. Вместе с тем автор Variety отмечает, что «Переводчик» Ричи даёт этой войне «своего рода завершение», используя для этого силу кино.

В российский прокат «Переводчик» выйдет 18 мая 2023 года.