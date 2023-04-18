«Волшебный мир пенсионеров»: состоялась премьера сериала «Друг на час»

На телевидении и в сети начался показ комедийного сериала «Друг на час», сюжет которого вращается вокруг пенсионера Николая Сергеевича (или просто Сергеича). Раньше он был успешным врачом-педиатром, а теперь состарился, отчаялся и задумался о смерти. Волею судьбы Сергеич знакомится с непутёвым на первый взгляд Лёхой, который подрабатывает «другом на час» — составляет компанию одиноким людям, слушает их истории, играет в игры, выпивает и питается за их счёт в ресторанах. Из-за путаницы Николай Сергеевич и Лёха предаются кутежу, который оказывается им не по карману. Пенсионера сыграл Сергей Шакуров, а «друга на час» — Борис Дергачёв. Корреспондент RT посмотрел первую серию картины.

На телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier стартовал сериал «Друг на час» режиссёров Александра Бойкова («Отпуск») и Эмиля Никогосяна («Чемпионы»). Последний также выступил автором идеи проекта и написал сценарий совместно с Александром Маркиным. Главные роли исполнили Сергей Шакуров («Брежнев», «Экипаж») и Борис Дергачёв («Семейка», «Мажор в Сочи»). Кроме того, в ленте задействованы Павел Деревянко, Евгения Симонова, Марина Васильева, Михаил Кремер, Елена Валюшкина, Виктор Бычков и другие.

В центре сюжета — бывший врач Николай Маякин, посвятивший медицине всю свою жизнь. После смерти жены его удерживала на этом свете работа в отделении педиатрии, которым он руководил много лет. Но Николая Сергеевича отправляют «на заслуженный отдых в волшебный мир пенсионеров», что совсем не входило в его планы: он намеревался работать ещё минимум десять лет. Однако поделать ничего нельзя: «молодым дорогу, а старикам — почёт».

Николай Сергеевич — человек сильный, отличающийся железной выдержкой и завидным самообладанием и при этом не лишён чувства юмора и даже сарказма. Он относится к тем людям, которые привыкли отдавать, не требуя ничего взамен. Однако герой одинок и абсолютно не умеет налаживать связи с людьми. Ему гораздо легче находить общий язык с маленькими пациентами, чем со взрослыми.

Оставшись совершенно один в пустом доме (детей у героя нет), он не видит никаких перспектив в жизни и намеревается отправиться на тот свет.

Напоследок Николай решает пойти в ресторан, где он когда-то бывал с женой, и заказать самый дорогой ужин.

Но и ресторан, и цены в меню за это время сильно изменились: теперь там бар и стрип-клуб, а чтобы расплатиться за алкогольный напиток, не хватит и всей пенсии.

В тот момент, когда Маякин задумывается о смерти, к нему подсаживается герой Бориса Дергачёва — «друг на час» Лёха. Он легко убеждает Николая не отказывать себе ни в чём и развлечься по полной. После весёлого застолья выясняется, что Лёха спутал Николая со своим клиентом. А за вечер в ресторане они должны заплатить больше 400 тыс. рублей. Но таких денег нет ни у пенсионера, ни у «друга на час». Так что Николаю Сергеевичу приходится повременить со смертью — он обещает Лёхе помочь с выплатой этой огромной суммы. Неожиданно пенсионер получает предложение самому стать «другом на час»: ведь в мире есть одинокие интеллигенты, нуждающиеся в общении с людьми своего круга.

© Кадр из сериала «Друг на час» (2022)

Сюжет сериала частично взят из реальной жизни Никогосяна, ставшего свидетелем такого явления, как «друг на час» в одном из ресторанов. А на образ Николая его вдохновил собственный отец, который, выйдя на пенсию, не знал, чем себя занять. На основе двух историй кинематографист сочинил довольно лёгкую и оптимистичную — несмотря на непростую завязку и социально-психологическую проблематику — комедию.

Лента сфокусирована на представителе интеллигенции, оказавшемся в одиночестве. После выхода на пенсию Николаю Сергеевичу трудно адаптироваться к новым условиям: его социальная жизнь резко изменилась. Кроме того, пенсия не может обеспечить безбедную старость — денег едва хватает на удовлетворение базовых потребностей (он даже не может позволить себе купить овощи и фрукты), а сбережений на чёрный день у героя нет.

Лента заявлена как комедийная, но её отличает драматизм и сентиментальность. Ситуация, в которой оказался Николай, совсем не весёлая, однако авторам сериала удалось передать её драматизм через призму тонкого юмора и ироничного отношения персонажей к происходящему, сохранив комедийное настроение.

Юмор в картине довольно оригинальный, не клишированный. К тому же наблюдать за общением героев (молодёжный сленг Лёхи часто приводит в недоумение Николая) и их стремительно развивающимися отношениями — весьма забавно. Лёха — шустрый, наглый, эдакий взрослый ребёнок и разгильдяй, при этом не лишённый хороших душевных качеств. Возможно, поэтому Сергеич легко с ним сошёлся.

ТНТ определённо выходит на новый уровень с сериалом «Друг на час». Это не типичный для телеканала комедийный проект. Персонажи здесь незаурядные и забавные, а благодаря прекрасной игре актёров и точному попаданию в образ они имеют шанс полюбиться многим зрителям. В то же время интригует весьма оригинальная завязка сериала.

Старт проекта многообещающий, остаётся надеяться, что продолжение будет таким же динамичным и проработанным.