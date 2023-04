Рекомендации для президента: Леди Гага и Брюс Коэн стали сопредседателями комитета по культуре и искусству Белого дома

Президент США Джо Байден назначил американскую певицу Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома. Вместе с ней пост разделит продюсер и лауреат премии «Оскар» Брюс Коэн. В состав комитета, возобновившего свою деятельность после перерыва, вошли Джордж Клуни, Джон Батист, Дженнифер Гарнер, Марта Кауфман, Шонда Раймс и другие.

Президент США Джо Байден назначил американскую певицу Леди Гагу на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, Леди Гага продала более 170 млн пластинок и получила 13 статуэток «Грэмми», что делает её одной из самых коммерчески успешных и награждаемых музыкальных артисток в истории. Кроме того, отмечается, что она добилась немалых успехов и в актёрской профессии. За участие в картине «Звезда родилась» Гага была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» и удостоилась статуэтки за песню Shallow, написанную ею с командой авторов для ленты. Певица также вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes и попала в рейтинг 100 наиболее влиятельных людей по версии журнала Time.

Пост артистка разделит с продюсером и лауреатом «Оскара» («Красота по-американски») Брюсом Коэном.

В официальном аккаунте комитета в Twitter поприветствовали новых сопредседателей и отметили, что с нетерпением ждут партнёрства, которое окажет положительное влияние на искусство, библиотеки, музеи и гуманитарную помощь по всей стране.

Леди Гага опубликовала это заявление на своей странице, поблагодарив президента за назначение. Поклонники певицы отреагировали на новость положительно — многие поздравляют её с новой должностью и пишут, что гордятся Гагой, подчёркивая, что артистка много работала ради этого.

Брюс Коэн, в свою очередь, отметил, что не может дождаться, когда приступит к службе, а также процитировал фразу из сериала «Ангелы в Америке» Тони Кушнера: «Великая работа начинается».

Под руководством Гаги и Коэна в составе нового комитета будут и такие деятели культуры, как Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер, Джон Батист, Марта Кауфман, Шонда Раймс, Керри Вашингтон, Трой Коцур.

Комитет по культуре и искусству был основан в 1982 году американским политическим деятелем Рональдом Рейганом во время его нахождения на посту президента США (1981—1989). Деятельность комитета заключается в предоставлении рекомендаций главе Белого дома по вопросам политики в культурной сфере. Его членов назначает лично президент. В состав входят артисты и филантропы, доказавшие своё стремление поддерживать искусство страны. В августе 2017 года комитет прекратил работу после того, как его члены подали в отставку в знак протеста против реакции президента Дональда Трампа на марш «Объединённых правых». Возобновил деятельность комитета нынешний глава США Джо Байден в сентябре 2022 года.

Кадр со съёмок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Gettyimages.ru

© Gotham/GC Images

Леди Гага много лет была активной сторонницей Джо Байдена. В 2016 году она поддержала на тот момент вице-президента в его предвыборном туре It's On Us («Это наша задача»), посвящённом борьбе с сексуальным насилием в университетских кампусах. Тогда артистка и политик вместе путешествовали по стране, выступая на территориях учебных заведений США в поддержку кампании.

Помимо этого Джо Байден представлял Леди Гагу на 88-й церемонии вручения премии «Оскар», где певица выступила с композицией Til it Happens to You из документальной картины «Зона охоты» (2015). Также Гага исполняла национальный гимн во время инаугурации Байдена в 2021 году и принимала участие в мероприятии One World: Together at Home («Единый мир: Вместе дома»), чтобы собрать средства на борьбу с эпидемией коронавируса.

Также по теме «Худший кастинг в истории»: в сети раскритиковали Леди Гагу в образе Харли Квинн Режиссёр Тодд Филлипс опубликовал в сети кадр из грядущего сиквела картины «Джокер». На фото изображены Хоакин Феникс, вернувшийся к...

Артистка в последние годы активно занимается и актёрской карьерой. В 2021 году она исполнила главную роль в картине «Дом Gucci», а в 2022-м стало известно, что Леди Гага присоединится к Хоакину Фениксу во второй части фильма «Джокер» — «Безумие на двоих», где исполнит роль Харли Квинн, возлюбленной главного героя. Известно, что лента будет снята в жанре мюзикла. Её название отсылает к психическому расстройству, разделяемому двумя и более лицами, обычно членами одной семьи.

К слову, многих пользователей сети не обрадовала кандидатура певицы на роль Квинн. В феврале 2023 года режиссёр Тодд Филлипс опубликовал кадр из предстоящего фильма, на котором изображены Хоакин Феникс и Леди Гага в образах безумных злодеев вселенной DC. Фото раскритиковали. Особенно недовольны были фанаты Марго Робби, которая играла Квинн в двух частях «Отряда самоубийц» и картине «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Пользователи сети называли Гагу «дешёвой заменой» и винили её в том, что «она разрушила образ». Кроме того, некоторым блогерам не понравилось, что Харли по канону была моложе певицы.

Несмотря на критику, фанаты творчества Гаги встали на её сторону. Они называли артистку «поразительной», а также заявляли, что она и Хоакин Феникс — лучшая экранная пара.