На основе реальных событий: в сети выходит сериал «Мёрзлая земля»

В пятницу, 7 апреля, в онлайн-кинотеатрах выходит сериал «Мёрзлая земля». Режиссёром восьмисерийного триллера выступила Оксана Карас («Доктор Лиза», «Хороший мальчик»). Главную роль в ленте исполнила Светлана Ходченкова. По сюжету в небольшом городе Ленинградской области была убита девушка. Улики указывают на вину местного таксиста Макса, хотя у него есть алиби. Его возлюбленная решает найти убийцу и доказать невиновность будущего мужа.

В онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» выходит триллер «Мёрзлая земля» режиссёра Оксаны Карас («Доктор Лиза», «Хороший мальчик»). Сценарий проекта, основанный на реальной истории, был написан Марией Изюмовой, Сергеем Калужановым и Андреем Кургановым.

Главную роль в сериале исполняет Светлана Ходченкова («Метро», «Домашний арест»). Также в картине играют Антон Филипенко, Полина Гухман, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Сабина Ахмедова и другие.

Действие разворачивается в небольшом приморском городе Ленинградской области, где обнаруживают труп молодой девушки. В ночь, когда, предположительно, произошло убийство, она покинула вечеринку в местном кафе и заказала такси, но до дома так и не добралась.

Главная героиня Лариса Айдарова и её будущий муж Максим работают таксистами. В ту ночь они могли взять заказ, но его перехватил другой водитель. К тому же пара решила закончить смену и отправиться домой. По пути они видели ту самую девушку, ждущую на остановке автомобиль.

Расследование начинается с таксопарка. Это не первое убийство со следами насилия в городе, и за дело берётся столичный следователь Орлов (Юрий Чурсин). Несмотря на то что у Максима есть алиби, прокурор находит улики против него и берёт под стражу. Разъярённая Лариса тем временем пытается самостоятельно найти убийцу, чтобы доказать невиновность своего возлюбленного.

Сюжет сериала довольно банален: есть убийца, крутой следователь, который приезжает из большого города и наводит порядок в местном участке, а также главная героиня, которая всеми силами пытается защитить своего мужчину, но при этом сама периодически сомневается в его непричастности.

В целом история удерживает внимание, ведь таинственный убийца неизвестен до финала. Однако в данном случае реализация этой задумки получилась не самой удачной: несмотря на интригу, лента порой кажется скучной и безжизненной, главным образом из-за повторяющихся нелогичных действий героев, на которых и держится сюжет.

Например, будущая жертва выходит ночью из кафе, звонит в такси. Сразу после этого, по каким-то причинам не дождавшись водителя, она идёт к остановке, где на лавочке спит бездомный, берёт у него из руки телефон, звонит кому-то и просит её забрать. Абсурдность сцены заключается ещё и в том, что героиня на чужом мобильном нажимает одну кнопку и дозванивается до нужного абонента. Каким образом у бездомного оказался пусть даже и кнопочный, но работающий телефон и почему героиня вообще решила вызвать кого-то ещё, когда уже заказала такси, остаётся загадкой.

© Кадр из сериала «Мёрзлая земля» (2022)

О происшествии практически моментально узнают все в городе: СМИ трубят, люди ненавидят Ларису и почему-то её дочь за то, что Максим — якобы убийца. Очевидно, что слухи распространяются быстро, и странно, что раньше, когда были найдены другие жертвы предполагаемого маньяка, никто об этом даже не заикался. Но отчасти всё это оправдывает тот факт, что последняя жертва — дочь бывшего гаишника, который, к слову, сам ведёт себя как маньяк — следит за Ларисой, угрожает ей ножом и заставляет «сказать правду» о том, что сделал Макс.

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Во многом сериал держится на блистательной игре исполнителей ключевых ролей. Светлана Ходченкова сумела проникновенно передать характер отчаявшейся женщины, которая изо всех сил старается не лишиться счастья. Очень убедителен и Юрий Чурсин в образе стильного, умного и знающего себе цену следователя Орлова. Бывшего токсичного супруга Ларисы на экране отлично воплотил Андрей Бурковский — всё в его герое вызывает антипатию.

Несколько разочаровывает визуальный ряд картины. Локации, в которых снимался сериал, очень однообразные, а цвета — серые и лишённые жизни. Вероятно, авторы ленты тем самым хотели создать соответствующую мрачному сюжету атмосферу, но всё же несколько эстетически приятных пейзажей не помешали бы.

Тем не менее похвалы заслуживает главное — детективная линия сериала. Зрителям непросто будет догадаться, кто маньяк и почему свидетели называют виновным Макса, хотя в ночь убийства он спал рядом со своей возлюбленной. На протяжении всей истории подозрения по очереди падают почти на каждого героя, в том числе на Ларису и на сотрудников местной полиции.

В целом «Мёрзлая земля» — неплохой и вполне увлекательный сериал со своими плюсами и минусами. Но пересматривать его по прошествии времени и рекомендовать друзьям, скорее всего, не захочется.