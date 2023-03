Новый «Джон Уик», «Кукольник» и мультфильм о котах Эрмитажа: кинопремьеры недели

В четверг, 23 марта, на большие экраны выходит боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли. В этой главе киллер ищет покоя и жаждет свободы, но прежде ему придётся противостоять новой угрозе в лице героя Билла Скарсгарда. Также зрители увидят британскую интерпретацию романа Александра Дюма «Три мушкетёра» и французский фильм «Путешественница во времени». Среди новых релизов отечественного производства — анимационная комедия «Коты Эрмитажа» о защитниках произведений искусства музея и фантастический триллер «Кукольник».

«Джон Уик 4» (John Wick: Chapter 4)

В этой главе жизни Джона Уика ожидают «новый день, новые идеи, новые правила и новое руководство», а также враг в лице маркиза де Грамона (Билл Скарсгард). К своим ролям вернулись Лоренс Фишбёрн («Матрица»), который вновь стал Королём нищих, и Иэн Макшейн («Смертельная гонка»), сыгравший управляющего отелем «Континенталь». За постановку снова отвечал Чад Стахелски.

Ранее фильм был представлен на фестивале South by Southwest и получил немало положительных отзывов от критиков. Они хвалят ленту за захватывающий и динамичный сюжет, а также постановку сложных сцен.

«Джон Уик 4» — это экшен-кинематограф во всей красе. Этот захватывающий дух танец крови и свистящих пуль подводит к неистовой развязке одной из величайших экшен-франшиз всех времён. «Джон Уик 4» — это чистая сила, которая столь же сильно захватывает, сколь и выматывает. Уик (Киану. — RT) Ривза выходит за рамки статуса культовой иконы», — поделился впечатлениями один из критиков.

«Три мушкетёра» (The Three Musketeers)

Романы Александра Дюма о трёх мушкетёрах вновь оказались в центре внимания современных кинематографистов. В ленте Билла Томаса показаны описанные в первоисточнике приключения молодого гасконского дворянина в исполнении британского актёра африканского происхождения Малачи Пуллар-Латчмена. Миледи сыграла Прия Калидас. Также в ленте снялись Джеймс Космо, Дэвид О'Махони, Бен Фриман, Том Тэплин и другие.

«Эта упрощённая вариация на тему отличается хлёстким кастинговым решением, но, помимо этого, у неё отсутствует чёткое понимание того, какой она хочет быть. Перед нами суровое осовремененное прочтение или же эротическо-исторический фарс? Пуллар-Латчмена бросают на бесцельный лобовой штурм предложенного материала, и он часто прибегает к типовой актёрской игре из исторических драм с нормативным британским произношением вместо того, чтобы отыгрывать нечто личное или уникальное, — пишет критик The Guardian Фил Ход. — Некоторые крупные планы с участием главного героя построены крайне неудачно (хотя ситуации там из тех, в которых он должен блистать). Впрочем, с началом погони на улице положение дел становится получше».

«Коты Эрмитажа»

В центре сюжета комедийного мультфильма Василия Ровенского («Большое путешествие. Специальная доставка», «Пиноккио. Правдивая история») — юный кот Винсент и его друг мышь Морис, которые спасаются от наводнения в старинном клавесине. Инструмент попадает в Санкт-Петербург и оказывается в Эрмитаже. Там Винсент встречает музейных котов и надеется обрести семью, но узнаёт, что те охраняют экспонаты от вредителей, в том числе — мышей. Не желая расставаться с другом, Винсент решает прятать Мориса. Вот только у грызуна есть «маленькая слабость» — как потомственный «искусствоед», он обожает грызть шедевры мировой живописи и намерен полакомиться легендарной «Моной Лизой».

Эрмитажные коты несут службу вот уже 278-й год. История питомцев началась в XVIII веке, когда Пётр I привёз кота из Голландии и оставил его в Зимнем дворце. Узнав, что благодаря котам в Казани сократилось количество грызунов, в октябре 1745-го императрица Елизавета издала указ «О высылке ко двору котов». А Екатерина Великая и вовсе придала им статус охранников картинных галерей.

По словам постановщика, герои ленты представляют собой собирательный образ защитников музейных ценностей, однако для аутентичного отображения персонажей команда сценаристов, аниматоров и художников долго изучала характер котов и их образ жизни.

Героев озвучили Роман Курцын, Диомид Виноградов, Павел Прилучный, Антон Эльдаров, Полина Гагарина и другие.

«Кукольник»

Новая лента Сергея Кузнецова и Романа Амслера — фантастический триллер о двух сёстрах, которые столкнулись с невиданной опасностью в лице некоего Кукольника.

По сюжету Соня вынуждена переехать с семьёй в деревню, поскольку её младшая сестра Аня, страдающая астмой, не может жить в городе. На новом месте Соня не находит друзей и быстро становится мишенью местных подростков. Самое страшное начинает происходить после того, как девочки забираются в заброшенный дом, фигурирующий в легендах о злом Кукольнике.

«Кукольник» — это настоящая подростковая страшилка в лучших традициях жанра, адресованная прежде всего именно аудитории тинейджеров. В фильме нет крови и сцен особой жестокости, но он красиво и качественно пугает зрителя. История страшная, но в конечном счёте добрая... Фильм будет интересен и для взрослых, ведь действие происходит в постсоветской деревне в конце 1990-х годов. Мы заложили в это кино много различных триггеров, которые легко считают зрители старше 35 лет», — цитирует продюсера Лику Бланк портал «Работники ТВ».

По словам Романа Амслера, «главное зло» в проекте — отсылка к современным гаджетам, с которыми дети остаются один на один, и всем тем, кто скрывается за ними, завоёвывая доверие детей. Слоган картины звучит как «Не говори маме».

Центральные роли исполнили Мария Миронова, Полина Ряшко и Виталия Корниенко. Кукольника сыграл артист балетной труппы Большого театра Никита Еликаров. Съёмки проходили в августе и сентябре 2021 года в Москве и Тверской области.

«Путешественница во времени» (Le tourbillon de la vie)

Дословный перевод названия дебютной полнометражной картины Оливье Тренэра, обладателя премии «Сезар» за лучший короткометражный фильм, — «Вихрь жизни». В своей ленте постановщик исследует тему потенциальных жизней, которые могли бы иметь место, действуй героиня так или иначе.

Сюжет берёт начало в 2052 году, когда в свой 80-й день рождения Джулия размышляет, является ли её жизнь результатом случайностей и драматичных событий или она предначертана судьбой. Героиня рефлексирует о прожитых годах, принятых решениях и обстоятельствах, которые могли бы направить течение её жизни в совершенно другое русло.

Критик портала In the mood for cinema в своей рецензии хвалит работу режиссёра, оператора и монтажёра. Он пишет, что «Путешественница во времени» — гимн жизни и музыке, звучащей в фильме: от классических композиций Рахманинова, Брамса до современных, сочинённых специально для ленты братом постановщика Рафаэлем Трейнье.