«Практически вся неделя будет пасмурной»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в начале марта

Первая неделя марта в столичном регионе будет пасмурной, рассказали в беседе с RT синоптики. По словам экспертов, в начале предстоящей недели будет наблюдаться гололёд, наметившийся после недавнего повышения температуры. В дальнейшем ожидается небольшое похолодание. Ранее в Гидрометцентре заявили, что в марте ожидается погода, близкая к климатическим нормам этого месяца.

Синоптики заявили, что на предстоящей неделе в столичном регионе будет наблюдаться гололёд на фоне недавнего потепления, а также вновь произойдёт небольшое похолодание.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что заметная гололедица ожидается в столичном регионе ночью воскресенья и утром понедельника. Он отметил, что в воскресенье, 26 февраля, в городе наблюдались осадки и дневное повышение температуры.

«Циклон, вблизи центра которого находится Москва, обусловил низкое давление в воскресенье. Но затем начнётся повышение, гребень высокого давления будет перемещаться с запада. Это приведёт к тому, что осадки будут совсем небольшими. Температура в ночь на понедельник -5...-3 °C в столице и по области до -8 °C. Днём преимущественно без осадков, температура -3...-1 °C. Ветер 5—10 м/с», — добавил синоптик.

Он отметил, что конец зимы и начало марта будут характеризоваться температурами, соответствующими многолетним значениям.

«Во вторник и среду погода будет вполне привычной. Температура в ночь на вторник — -10…-8 °C, по области даже до -13 °C. Но днём — -3…-1 °C. В первый день календарной весны ночные температуры — -8…-6 °C, а дневные — -5…-3 °C. Температурный фон около нормы», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что циклон, который давал оттепель, ушёл из региона.

«Теперь мы уже у него в тылу, соответственно, будет похолодание. Похолодание не сильное, но тем не менее. В ночь на понедельник — -5...-3 °С, днём в понедельник — -3...-1 °С. В ночь на вторник ожидается -10...-8 °С, днём — -3...-1 °С», — сказал Цыганков в беседе с RT.

По словам синоптика, в ночь на 1 марта прогнозируется -8...-6 °С, днём — -5...-3 °С. После этого ожидается следующий тёплый циклон.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Так, в ночь с 1 на 2 марта ожидается -10...-5 °С, днём будет около 0 °С, примерно -2...+3 °С. Как отметил Цыганков, ожидаются небольшие осадки и облачность. По его словам, в пятницу, по предварительным прогнозам, также ожидаются небольшие осадки, облачность и температура в диапазоне -1...+4 °С. В субботу прогнозируется -2...+3 °С, ночью — -6...-1 °С.

«Практически вся неделя будет пасмурной. Завтра-послезавтра преимущественно с прояснениями, но начиная с четверга опять облачно», — уточнил синоптик.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в Москве погода в марте будет близка к климатическим нормам.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что по ночам в городе может быть до -5 °С, однако днём возможны плюсовые температуры — до +6 °С. В то же время, по словам синоптика, при похолоданиях температура может опускаться по ночам до -15…-10 °С, а днём не превышать +3 °С.

Как полагает Паршина, в 20-х числах марта можно ожидать относительно тёплой погоды, когда по ночам температура не будет опускаться ниже 0 °С.

Травмоопасная погода

Специалист Юлия Мешалкина рассказала в беседе с RT, как защитить себя от падений и травм в гололёд. По её словам, при ходьбе в таких погодных условиях следует правильно выбрать обувь, в частности отказаться от каблуков и танкеток.

«Не подойдёт и абсолютно плоская подошва. Она затвердевает на морозе и сильно скользит. Оптимальный вариант — толстая подошва и устойчивый каблук высотой 3—4 см. Лучше, если рисунок на подошве сочетает крупный и мелкий протектор», — отметила она.

По её словам, одним из возможных способов решения проблемы может стать нанесение на подошву крест-накрест двух лейкопластырей на тканевой основе. Кроме того, допустимо нанесение наждачной бумаги или водостойкого клея в комбинации с песком.

«Главное — не выходить на улицу до полного высыхания клея, иначе песок быстро осыплется. На тонкую подошву мастер сможет нанести накат из полиуретана. С толстой подошвой вариантов больше: можно углубить протектор или вкрутить металлические шурупы», — объяснила Мешалкина.

По её мнению, лучшее соотношение эффективности, доступности и удобства использования — у ледоходов с металлическими шипами. Они дешевле, чем модели с металлическими вставками, и не так опасны для напольных покрытий.