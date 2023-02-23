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Военно-полевой роман: литературный тест RT ко Дню защитника Отечества

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RT
Тема защиты Отечества, участия в боевых действиях, героизма всегда волновала русских писателей и поэтов. К ней обращались многие классики, а Великая Отечественная война, её осмысление и описание занимают особое место в русской литературе. Хорошо ли вы знаете военную поэзию и прозу разных лет? Проверьте свои знания с тестом RT.
Военно-полевой роман: литературный тест RT ко Дню защитника Отечества
  • РИА Новости

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