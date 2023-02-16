Поиск национального киносмотра: какой фестиваль может стать заменой «Кинотавру»

Министерство культуры Российской Федерации не намерено поддерживать «Кинотавр»: по данным СМИ, госфинансирование на сохранение смотра в его прежнем виде направляться не будет, а будущее фестиваля пока не определено. Сообщается, что ведомство не хочет возвращаться к бренду, который «неактуален в новой реальности». Ранее в Минкульте уже озвучивали идею замены «Кинотавра» другим национальном киносмотром.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», российский фестиваль «Кинотавр» не получит поддержку Министерства культуры РФ. Формальной причиной отказа источник назвал отсутствие заявки на попадание в реестр мероприятий, претендующих на поддержку из федерального бюджета.

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«На самом деле причина в нежелании возвращаться к старому бренду, который неактуален в новой реальности», — отметил собеседник БК.

С середины 2000-х смотром руководил продюсер Александр Роднянский*, известный своими антироссийскими высказываниями. В марте прошлого года он заявил, что фестиваль, который должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи, отменён.

Ещё в марте 2022-го министр культуры Ольга Любимова на заседании профильного комитета заявила, что «Кинотавру» будет найдена замена.

«Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы вам закрываем «Кинотавр». Если не будет «Кинотавра» в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов, — подчеркнула министр. — Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия «Кинотавр» — мы с отраслью придумаем другое». Тогда же глава ведомства уточнила, что на проведение такого фестиваля у Минкульта средства есть.

Источники БК уточняют, что в министерстве на данный момент рассматривается две основные «кандидатуры» на замену сочинскому смотру. Первая — фестиваль «Окно в Европу», который проводится в Выборге с 1993 года.

«Выборгский смотр в иерархии фестивалей национальных картин всегда занимал твёрдое второе место, однако, чтобы «Окно в Европу» начало восприниматься как главный фестиваль российского кино, нужны перемены», — цитирует БК своего инсайдера.

Второй кандидат на главенствующее место в списке российских кинофестивалей — это «Зимний», впервые прошедший в Москве в 2022 году. Источник БК предполагает, что окончательный выбор в пользу чего бы то ни было вряд ли сделают в 2023 году.

«Зимний» должен пройти в Москве с 1 по 8 декабря текущего года, но в дальнейшем не исключён переезд на новую площадку и другие даты.

«Все помнят, что показы «Кинотавра» проводились в сочинском Зимнем театре. Организаторы «Зимнего» считают: «Зимний» в Зимнем — это красиво. Пусть даже если проходить он будет летом», — приводит БК цитату своего инсайдера.

Вместе с тем площадок для презентаций проектов отечественных киноделов остаётся немало: на заседании Кинофестивального совета Минкульта 10 ноября 2022 года выбраны 66 кинофестивалей, которые получат поддержку со стороны ведомства.

Среди наиболее известных — «Короче», «Горькийfest», «Восток&Запад. Классика и авангард», «Зеркало», «Амурская осень», Московский международный кинофестиваль, студенческий фестиваль ВГИК, «Сталкер», «Пилот».

«Кинотавр» проводился в России ежегодно с 1991-го, его прообраз — «Фестиваль некупленного кино» — прошёл в подмосковном Подольске в 1990-м под руководством Марка Рудинштейна. Этот смотр был призван поддержать отечественный кинематограф в условиях развала общесоюзного кинопроката. На волне одобрения кинематографистов годом позже Рудинштейн и Олег Янковский провели в Сочи первый «Кинотавр». В 1993 году Янковский занял пост президента смотра, который занимал вплоть до 2004-го, когда фестиваль сменил владельцев. Руководить форумом начали Александр Роднянский и Игорь Толстунов. Тогда же был создан попечительский совет, в который вошли Пётр Авен, Константин Эрнст, Олег Дерипаска и другие.

Призов «Кинотавра» в разные годы удостаивались такие картины, как «Брат» Алексея Балабанова, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Водитель для Веры» Павла Чухрая и многие другие знаковые для российского кинематографа картины.

В последний раз смотр прошёл в Сочи в 2021 году. Вскоре после начала специальной военной операции президент «Кинотавра» Александр Роднянский покинул Россию и объявил, что фестиваль в 2022 году не состоится.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.