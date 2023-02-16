Поиск национального киносмотра: какой фестиваль может стать заменой «Кинотавру»
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», российский фестиваль «Кинотавр» не получит поддержку Министерства культуры РФ. Формальной причиной отказа источник назвал отсутствие заявки на попадание в реестр мероприятий, претендующих на поддержку из федерального бюджета.
«На самом деле причина в нежелании возвращаться к старому бренду, который неактуален в новой реальности», — отметил собеседник БК.
С середины 2000-х смотром руководил продюсер Александр Роднянский*, известный своими антироссийскими высказываниями. В марте прошлого года он заявил, что фестиваль, который должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи, отменён.
Ещё в марте 2022-го министр культуры Ольга Любимова на заседании профильного комитета заявила, что «Кинотавру» будет найдена замена.
«Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы вам закрываем «Кинотавр». Если не будет «Кинотавра» в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов, — подчеркнула министр. — Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия «Кинотавр» — мы с отраслью придумаем другое». Тогда же глава ведомства уточнила, что на проведение такого фестиваля у Минкульта средства есть.
Источники БК уточняют, что в министерстве на данный момент рассматривается две основные «кандидатуры» на замену сочинскому смотру. Первая — фестиваль «Окно в Европу», который проводится в Выборге с 1993 года.
«Выборгский смотр в иерархии фестивалей национальных картин всегда занимал твёрдое второе место, однако, чтобы «Окно в Европу» начало восприниматься как главный фестиваль российского кино, нужны перемены», — цитирует БК своего инсайдера.
Второй кандидат на главенствующее место в списке российских кинофестивалей — это «Зимний», впервые прошедший в Москве в 2022 году. Источник БК предполагает, что окончательный выбор в пользу чего бы то ни было вряд ли сделают в 2023 году.
«Зимний» должен пройти в Москве с 1 по 8 декабря текущего года, но в дальнейшем не исключён переезд на новую площадку и другие даты.
«Все помнят, что показы «Кинотавра» проводились в сочинском Зимнем театре. Организаторы «Зимнего» считают: «Зимний» в Зимнем — это красиво. Пусть даже если проходить он будет летом», — приводит БК цитату своего инсайдера.
Вместе с тем площадок для презентаций проектов отечественных киноделов остаётся немало: на заседании Кинофестивального совета Минкульта 10 ноября 2022 года выбраны 66 кинофестивалей, которые получат поддержку со стороны ведомства.
Среди наиболее известных — «Короче», «Горькийfest», «Восток&Запад. Классика и авангард», «Зеркало», «Амурская осень», Московский международный кинофестиваль, студенческий фестиваль ВГИК, «Сталкер», «Пилот».
«Кинотавр» проводился в России ежегодно с 1991-го, его прообраз — «Фестиваль некупленного кино» — прошёл в подмосковном Подольске в 1990-м под руководством Марка Рудинштейна. Этот смотр был призван поддержать отечественный кинематограф в условиях развала общесоюзного кинопроката. На волне одобрения кинематографистов годом позже Рудинштейн и Олег Янковский провели в Сочи первый «Кинотавр». В 1993 году Янковский занял пост президента смотра, который занимал вплоть до 2004-го, когда фестиваль сменил владельцев. Руководить форумом начали Александр Роднянский и Игорь Толстунов. Тогда же был создан попечительский совет, в который вошли Пётр Авен, Константин Эрнст, Олег Дерипаска и другие.
Призов «Кинотавра» в разные годы удостаивались такие картины, как «Брат» Алексея Балабанова, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Водитель для Веры» Павла Чухрая и многие другие знаковые для российского кинематографа картины.
В последний раз смотр прошёл в Сочи в 2021 году. Вскоре после начала специальной военной операции президент «Кинотавра» Александр Роднянский покинул Россию и объявил, что фестиваль в 2022 году не состоится.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.