Раритетные авто, авангардисты и ожившие картины Арчимбольдо: главные выставки зимы

Этой зимой в Москве можно посмотреть на Rolls-Royce Phantom II и другие редкие машины на выставке «Автомото старина» в «Экспоцентре», насладиться творчеством Николая Рериха и увидеть картины художников-авангардистов ХХ века в «Люмьер-Холле», а также изучить «живые» работы Джузеппе Арчимбольдо на мультимедийной экспозиции в центре современного искусства М'АРС. В Санкт-Петербурге в пространстве «Севкабель Порт» открыта масштабная инсталляция по мотивам творчества мастера стрит-арта Бэнкси.

«Автомото старина»

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» (Москва), 2—4 декабря 2022 года

Гости выставки смогут познакомиться с раритетными транспортными средствами, которые привезли в Москву из музеев страны и частных коллекций. Среди представленных экспонатов будут американский премиальный автомобиль Packard 120, британский Rolls-Royce Phantom II, советский мотоцикл Иж-8. Организаторы мероприятия обещают: некоторые модели публика увидит впервые. Также будет представлена коллекция миниатюрных копий ретротехники.

Кроме того, в рамках выставки будут работать мастерские, где каждый желающий узнает о процессе реставрации автомобилей, и барахолка, на которой авто- и мотолюбители смогут приобрести редкие запчасти и детали.

По одному билету можно посетить четыре мероприятия: салон раритетного транспорта, выставку путешествий и техники для активного отдыха «Поехали», мероприятие «Вездеходер» и фестиваль коренных малочисленных народов России «Этноскоп».

«Авангард ХХ век»

Креативное пространство «Люмьер-Холл» (Москва), 1 декабря 2022 года — 28 февраля 2023 года

В столичном «Люмьер-Холле» открылась выставка «Авангард ХХ век». Название этого течения в мировом искусстве произошло от французского avant-garde — «передовой отряд». В XX веке авангард ассоциировался с анархией и утопией, отрицанием общепринятых норм и правил. Поэтому картины художников-авангардистов наполнены бунтарством, эпатажем и по сей день остаются причиной споров среди деятелей искусства.

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Посетители выставки смогут ознакомиться с творчеством представителей этого течения из России, Европы, Азии и США. Среди полотен будут работы Сальвадора Дали, Хуана Миро, Марка Шагала, Рене Магритта и менее известных художников. Всего гости увидят более 50 литографий.

«Рерих. Ожившие полотна»

Креативное пространство «Люмьер-Холл» (Москва), 1 декабря 2022 года — 28 февраля 2023 года

Эта мистическая интерактивная выставка посвящена творчеству выдающегося русского художника Николая Рериха: в экспозиции представлено более 100 его работ. Большинство из них выполнено в формате ps-3D, который позволяет зрителю оказаться почти внутри картины.

Публика сможет погрузиться в умиротворяющие пейзажи гор Алтая и Гималаев. Экспозиция сопровождается объёмным звуком, что помогает глубже проникнуться настроением, которое стремился передать художник.

Рерих прославился не только как живописец. Он также был общественным деятелем, подготовил первое международное соглашение о защите культурных ценностей, работал редактором в различных изданиях, писал книги. В искусстве Рерих большое внимание уделял цветам: экспериментировал с составом красок, накладывал один тон на другой.

© lumierehall.ru

«Фантасмагория Арчимбольдо»

Центр современного искусства М'АРС (Москва), 1 декабря 2022 года — 10 января 2023 года

Самобытное и причудливое творчество итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо желающие смогут увидеть на мультимедийной выставке, организованной студией «Арт Динамикс». Уникальность экспозиции в том, что каждая картина художника эпохи Возрождения представлена как отдельное анимационное представление со звуком. Ожившие полотна будут проецироваться на тонкие, едва заметные глазу сетки.

Работы Арчимбольдо можно рассматривать долго, особенно вблизи, так как цельный образ на них складывается из совокупности объектов. Например, лицо девушки на картине «Портрет Евы» состоит из образов детей. Причём все детали на картинах выбраны художником не случайно: они связаны с определённой характеристикой персонажа, порой не совсем очевидной. Гости выставки смогут попытаться отгадать каждый из замыслов автора полотен.

Экспозиция расположена в двух залах. Ещё один организаторы оборудовали под мастер-класс: гости смогут попробовать себя в роли художника и создать собственный объёмный портрет в стиле Арчимбольдо.

«Найти Бэнкси»

Выставочный комплекс «Севкабель Порт», Цех (Санкт-Петербург), 25 ноября 2022 года — 14 мая 2023 года

На территории комплекса представлено более 150 репродукций работ знаменитого стрит-арт художника Бэнкси. Зрители увидят воспроизведённые стены с граффити, скульптуры, картины и масштабные инсталляции с фотозонами. Например, среди экспонатов есть репродукция легендарной «Девочки с воздушным шаром». К этой картине прилагается видео, объясняющее, как произведение в итоге превратилось в «Мусорную любовь», а позднее было продано за $21,25 млн.

Кроме того, на выставке представлены три инсталляции: «Студия Бэнкси», Barely Legal («Почти законно») со слоном в натуральную величину и The Walled Off Hotel, детально отразившая отель-бутик в Вифлееме «с худшим видом в мире», который был спроектирован Бэнкси вместе с другими художниками.

Автор завоевал мировую славу, но при этом сохранил анонимность. В его творчестве всегда есть смысл: граффити художника обращены к острым проблемам, наполнены сатирой и чёрным юмором. Многие произведения Бэнкси выкуплены и находятся в частных коллекциях или же вовсе закрашены.