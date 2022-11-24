Магическая община и семейные скандалы: о чём психологический триллер «Сёстры»

В четверг, 24 ноября, в широкий прокат выходит фильм «Сёстры» с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым в главных ролях. Режиссёром выступил Иван Петухов, это его дебютный полнометражный проект. В центре сюжета девушка Аня, которая хочет спастись от тирании мужа. Она обращается за помощью к тайной потусторонней общине сестёр, однако их появление заставляет Аню усомниться, готова ли она пройти этот путь к освобождению до конца.

24 ноября в кинотеатрах выходит российский триллер «Сёстры». Режиссёром и сценаристом проекта выступил Иван Петухов («Взаперти»). Главные роли в ленте исполнили Никита Ефремов («Лето», «Нулевой пациент») и Ирина Старшенбаум («Лёд», «Инсомния»), которая также является креативным продюсером проекта.

По сюжету Аня, молодая мама, вот уже около пяти лет замужем за тираном Андреем. На протяжении долгого времени она старается уберечь ребёнка и себя от жестокости супруга, но тщетно — Андрей искусный манипулятор, он знает, на какие кнопки нажать, чтобы держать жену в страхе.

Рассказать о своей проблеме Ане некому: её родители погибли, когда она была подростком, друзей и других родственников у неё нет. Единственный, кто пытается с ней связаться, — это её бывший парень. Его звонок становится очередным поводом для агрессии мужа.

Аня решает сбежать вместе с сыном, когда Андрей уезжает на работу. Но попытка оказывается неудачной: супруг, будто что-то почувствовав, возвращается домой и ловит беженцев. Теперь Аня заперта в квартире без ключей, документов, а сын гостит у бабушки. В отчаянии Аня ищет способ спастись и натыкается на «потустороннюю» общину сестёр, которые помогают жертвам домашнего насилия. С помощью ритуала крови и огня девушка призывает сестринство на помощь. Однако одно дело желать кому-то смерти, а другое — знать, что этот человек и в самом деле вот-вот может умереть. Ане придётся решить, на что она готова ради собственной безопасности.

Тем не менее, трудно назвать ленту фильмом ужасов в привычном для всех понимании: в ней нет пугающих масок, демонов, призраков, отсутствуют скримеры, крики и кровавое месиво.

Действие развивается неспешно, а напряжение и тревога растут постепенно. При этом прямой угрозы в ленте нет — она будто находится рядом, но скрыта от глаз зрителя. Поэтому картину можно причислить, скорее, к так называемому постхоррору, которому присуще изучение человеческих отношений и психологии.

Тем не менее, совсем без мистики всё же не обошлось — таинственность ленте придаёт легенда о сестринстве, которое приходит на помощь. В прошлом община сестёр проживала в лесу. Когда к ним явились тёмные силы, те выбрали умереть, чтобы зло ушло вместе с ними. Несмотря ни на что сестринство продолжило своё дело.

Интересно, что сами сёстры в фильме выглядят вполне обычно — из мистического у них разве что тёмные руки и пламя, которое витает вокруг силуэтов.

Узнать о существовании общины непросто: тем, кто действительно нуждается в помощи, помогают в этом посредники сестёр из человеческого мира — именно так Аня и узнёт о них. Когда главная героиня вызывает общину на помощь, она ещё не знает, что отказаться от их услуг нельзя, даже если тот, кто их вызвал, передумал. Аня боится сестёр и того, что они могут сделать. Однако есть один способ прогнать потусторонние силы: община уйдёт, если почувствует, что человек может сам себя спасти. Но убедить магическое сестринство в этом совсем непросто.

Между тем, непонятно, чего стоит Ане бояться больше: жестокости мужа или встречи с умершими когда-то сёстрами и их своеобразной помощью.

Авторы ленты использовали интересные визуальные решения: угольную анимацию, которая присутствует во многих эпизодах фильма, а также эффект скринлайфа, то есть некоторые действия зритель видит через экран телефона или ноутбука героя.

Прямое насилие кинематографисты решили не показывать — вместо этого на экране видны все последствия жесткости героя Никиты Ефремова: погасшая жизнь в глазах героини, её страх каждого движения своего партнёра и попытки заранее предугадать его действия. В одной из сцен, когда Аня моет посуду, Андрей подходит к ней сзади, чтобы обнять, а героиня замирает с ножом в руке. Её поза выдаёт страх и ужасающее ожидание того, что может произойти.

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Ирина Старшенбаум убедительно показала все эмоциональные грани отчаянной, запуганной молодой мамы, которая несколько лет живёт с тираном. Особенно впечатлила сцена, в которой Аня заливается истеричным смехом, тем самым заставляя зрителя ощутить свою боль и безысходность ситуации.

Никита Ефремов тоже убедительно показал манипулятора и собственника: его герой Андрей контролирует жизнь супруги, проверяет звонки и ноутбук, запирает в квартире. Герой ведёт себя по шаблону тирана — он делает больно, а потом со слезами на глазах умоляет его простить и уверяет, что не сможет жить без неё. Он постоянно манипулирует, внушая жертве, что она сама во всём виновата и вообще накручивает себя. Аня боится потерять ребёнка, и Андрей пользуется этим, постоянно напоминая, что сына могут забрать.

Фильм «Сёстры» намного глубже, чем может показаться по трейлеру или описанию, и стоит потраченного времени как минимум потому, что это одна из немногих картин, освещающих насущную во всём мире проблему убедительно и достоверно, а существование и деяния тайной мистической общины сестёр интригует и дополняют и без того пугающую атмосферу ленты.