История Эмили Бронте, месть преданной женщины и злодеяния знахарки: о чём кинопремьеры недели

В четверг, 17 ноября, в прокат выходят российский драматический триллер «Слон», в котором герой Павла Прилучного делает всё возможное ради спасения сына, и драма «Жанна», впервые показанная на 44-м ММКФ. Также в кинотеатрах можно будет увидеть психологический хоррор-триллер «Дурной глаз» о филиппинской знахарке, драму «Эмили», основанную на биографии писательницы Эмили Бронте, и комедию «Я на перемотке!», где главный герой проживает годы жизни за минуты.

«Жанна»

Жанна — бесстрашная женщина среднего возраста. Испытания сваливались на её голову с детства, но, преодолев их, она сумела стать успешной и жёсткой бизнес-леди. В её жизни есть всё: собственная компания, шикарные апартаменты в Москва-Сити и молодой любовник. Однажды он заявляет, что у него будет ребёнок от другой женщины. Жанна не может простить предательства и пускает в ход всё своё влияние, чтобы отомстить.

Центральные роли исполнили Ксения Раппопорт, Таисия Вилкова и Александр Новин (по совместительству генеральный продюсер ленты).

Картина Константина Статского впервые была показана на ММКФ в августе 2022 года. Она снята по одноимённой пьесе, поставленной на сцене Театра Наций в 2014 году. В ней Новин также исполнил центральную роль.

Подробнее о фильме — в материале RT.

«Эмили» (Emily)

В фильме режиссёра и сценаристки Фрэнсис О'Коннор рассказывается история жизни знаменитой писательницы Эмили Бронте — бунтарки, изгоя и гения. Действие разворачивается до публикации её первого и единственного романа «Грозовой перевал» (1847-й).

Своенравная Эмили практически всё своё время проводит в родовом поместье в Йоркшире, куда однажды приезжает привлекательный викарий Уильям Уэйтман. Юная и мечтательная Эмили влюбляется в гостя. Поддавшись страсти, она навлекает на себя гнев семейства, но, несмотря ни на что, решает жить, игнорируя мнение других и бросая вызов как обществу, так и возлюбленному.

Фрэнсис О'Коннор в картине показывает давление общества и семейства на молодую Эмили Бронте, которой пришлось отказаться от детской мечты быть писательницей и стать преподавательницей вместе со своей сестрой Шарлоттой.

Главную роль в фильме исполнила Эмма Маккей («Эйфель», «Сексуальное просвещение»). Также в ленте снялись Джемма Джонс («Дневник Бриджит Джонс», «Дьяволы»), Оливер Джексон-Коэн («Ворон», «Призрак дома на холме»), Финн Уайтхед («Удивительная миссис Мэй», «Дюнкерк») и другие.

«Дурной глаз» (Nocebo)

Кристин (Ева Грин) и Феликс (Марк Стронг) — занятые родители, которым едва хватает времени на воспитание дочери. Феликс работает маркетологом, а Кристин — модельером, она как раз готовится к показу новой коллекции одежды для детей. Яркое шоу на подиуме омрачает пугающий звонок, поступивший на мобильный телефон героини. С тех пор Кристин постоянно находится в тревожном состоянии, её беспокоят ужасные видения, провалы в памяти и приступы паники.

В один из дней на пороге дома семьи появляется филиппинская знахарка Мария (Чай Фонасье), которая якобы приехала по просьбе Кристин. Героиня не помнит этого, однако впускает девушку в дом. Парой касаний Мария избавляет Кристин от психических и физических недугов. Но действие от лечения кратковременно, потому Марии необходимо быть рядом с хозяйкой дома постоянно. Сначала все эти лечебные травы и ритуалы кажутся безвредными как Феликсу, так и другим членам семьи. Но вскоре муж Кристин понимает, что эта женщина прибыла в их дом с мрачной целью — отомстить. Однако убедить в этом жену и ребёнка непросто, так как Мария уже успела завоевать их расположение.

В интервью изданию ScreenRant режиссёр Лоркан Финнеган («Вивариум») отметил, что для съёмок картины команда общалась с шаманами, знахарями и вождями племён на острове Сикихор (Филиппины). Также кинематографист изучал книгу Шелли Адлер «Сонный паралич: ночные кошмары, ноцебо и связи тела с сознанием».

«Слон»

Сюжет российского драматического триллера сфокусирован на Сергее (Павел Прилучный), который спешит к сыну в больницу. На протяжении всей ленты герой едет на автомобиле из Воронежа в Москву, везёт крупную сумму денег врачам, которые должны провести ребёнку операцию на сердце. Каждая минута на счету, поэтому Сергею нужно преодолеть несколько сотен километров как можно быстрее. Ради жизни сына он готов пойти на всё.

Режиссёром и сценаристом картины выступил начинающий постановщик Гарик Петросян. Известно, что идея фильма возникла из короткометражной ленты, которую Петросян представил продюсерам братьям Андреасян несколько лет назад. Сарик и Гевонд оценили задумку и потенциал фильма и дали возможность режиссёру снять полный метр.

«Я даже не мог себе представить, что моя короткометражка, которая готовилась для выпускного экзамена, превратится в полный метр. Думал, что на этом приятные сюрпризы закончились! Но потом Павел Прилучный, прочитав сценарий, сказал: «Я хочу сыграть эту роль!» Вот тогда я понял — будет крутое кино с классным актёром! Получается, я из мухи «Слона» сделал», — цитирует Петросяна издание «Вокруг ТВ».

Большую часть экранного времени в кадре присутствует только Прилучный. Сам артист отмечал, что эта роль — большая ответственность и профессиональный вызов для него.

«Я на перемотке!»

Менеджер крупной страховой компании Максим (Андрей Бурковский) погряз в рабочей рутине. В попытках добиться успеха в карьере и не подвести начальство он забывает про годовщину отношений со своей девушкой Сашей. Судьба преподносит Максу урок, когда сводит его с таинственной водительницей такси Тамарой Петровной. Теперь с героем начинают происходить странности: он будто проживает свою жизнь на перемотке. Годы Максима превращаются в минуты: свадьба, рождение ребёнка, старение… Максим не знает, как вернуть всё в нормальный ритм, и стоит ли вообще это делать. Быстротечность жизни даёт возможность герою по-новому взглянуть на своё существование и переосмыслить приоритеты.

Над картиной работал режиссёр Никита Владимиров, ранее снявший такие фильмы, как «Бабки» и «Родители строгого режима». По словам кинематографиста, сюжет зацепил его своей актуальностью.

«Мы часто хватаемся за всё подряд, стремимся везде успеть, совершенно забывая порой о действительно важных вещах», — приводит слова постановщика «Вокруг ТВ».