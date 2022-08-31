Сильная и независимая: фильм Константина Статского «Жанна» показали на ММКФ

На Московском международном кинофестивале состоялся показ картины Константина Статского «Жанна» о жизни 50-летней бизнесвумен, становление которой пришлось на лихие 1990-е. В мелодраме, главную роль в которой исполнила Ксения Раппопорт, рассказывается об изнанке жизни богатой и успешной женщины, пробившейся наверх благодаря уму, упорству и жёсткому характеру. Сюжет фильма основан на одноимённой пьесе Ярославы Пулинович.

На ММКФ прошёл показ новой работы Константина Статского «Жанна», основанной на одноимённой театральной постановке. Центральные роли в картине исполнили Ксения Раппопорт, Александр Новин и Таисия Вилкова. Героиня картины — по-настоящему сильная женщина, привыкшая полагаться только на себя, жёсткая, иногда жестокая, закрытая для большинства окружающих. Вопреки возможному первому впечатлению, продвижения идей феминизма в «Жанне» нет, основная идея — в изменении характера героини под воздействием внешних факторов.

«Женщина — это в принципе сама по себе загадка, которую мужчины в течение всей своей жизни разгадывают. Мы действительно пять лет писали сценарий. И сколько сценаристов мы сменили! Это уже говорит о сложности женского характера. В принципе, мне кажется: да, это созвучно времени, даже если мы посмотрим на фильмы, которые снимают на Западе про суперженщин различного толка», — говорит Константин Статский.

В современности Жанна — хозяйка крупной торговой компании. У неё шикарный офис в центре города и не менее шикарные, но совершенно стерильные, выдержанные в серых тонах апартаменты. Есть и мужчина — молодой любовник Андрей, занимающий благодаря связи с героиней высокую должность в её фирме. А вот полноценной семьи и детей нет — в начале фильма Жанна сама говорит про осознанность такого выбора и нежелание обзаводиться потомством. Вернувшись домой из командировки, героиня получает неприятные известия: у её любовника есть другая женщина и она беременна.

Основным стержнем сюжета, проходящим через весь фильм, является одиночество главной героини. Оно подчёркивается и во флэшбэках, и в демонстративно комфортабельном, но неуютном и нежилом пространстве апартаментов. К достоинствам ленты можно отнести и отличную работу авторов с цветом — детство и юность Жанны, то есть 1980—1990-е годы, визуально выдержаны в цветах, знакомых старшему поколению зрителей по VHS-картинке, события современности — в различных оттенках серого, как бы подчёркивающих серость будней этой успешной женщины.

Кадр из фильма «Жанна»

Зато в развязке, когда Жанна принимает очень жёсткое решение, с большой долей вероятности меняющее её жизнь и ломающее несколько чужих, на героине надето ярко-красное пальто, которое выглядит мощной метафорой — своего рода красной линией, через которую переступает героиня. Яркие детали гардероба появляются на Жанне именно в наиболее напряжённых сценах. По признанию режиссёра, изначально он вообще планировал показать события настоящего в чёрно-белой палитре, но в результате от этой идеи отказались, остановившись на приглушённых цветах.

Интригует то, что до самой развязки (да и после неё, несмотря на всю жестокость) зритель так и не может дать однозначного ответа на вопрос — положительным или же отрицательным героем является Жанна.

Персонаж прописан и сыгран настолько убедительно, что кажется по-настоящему живым, очень контрастным — когда Андрей говорит о беременности любовницы, Жанна «сохраняет лицо» и выглядит настоящей Снежной королевой. «Холодный», — говорит она, указывая на свой кофе, чем выводит мужчину из себя и словно бы никак не реагируя на его признание. И лишь после его ухода, героиня позволяет эмоциям вырваться наружу. На каждый вроде бы дурной поступок Жанны приходится оттеняющий его хороший, а на хороший — очередной плохой. Так, сначала бывший фаворит лишается всего, что имел — работы, счетов в банке, машины, квартиры. Но когда он попадает в беду, Жанна, не задумываясь, приходит на помощь, что совершенно не мешает ей продолжить мстить неверному любовнику впоследствии.

Кадр из фильма «Жанна»

Расслабляется Жанна, кажется, и вовсе всего раз за фильм — в компании старого друга, водки и пьяного танца под песню Ocean группы Gorky Park. Типично русский метод психотерапии для старшего поколения — разговор по душам не со специалистом, а с человеком, которому доверяешь — деталь, на которой специально заострили внимание авторы картины.

«Люди этого поколения не склонны, наверное, доверять психотерапии. Им гораздо проще по-нашему, по-русски, посидеть с другом, пообщаться. Вот и вся наша народная терапия», — объясняет Константин Статский.

Главную мужскую роль исполнил генеральный продюсер фильма Александр Новин («Время первых», «Норвег», сериал «Пробуждение»). Андрей в его исполнении получился не менее убедительным чем Жанна у Раппопорт — поначалу самодовольный плейбой, проходящий трансформацию от баловня судьбы до униженного просителя, старающийся не опускать рук, но постепенно скатывающийся в беспросветную тоску.

«Знаете, я не мог не играть (Андрея. — RT). Дело в том, что я эту роль играл в театре девять лет. И конечно, я бы эту роль никому не отдал. Вот и всё», — рассказал Новин.

Дата кинотеатрального релиза «Жанны», как и дата премьеры на платформе IVI Originals, пока неизвестна, но по словам Новина, фильм может появиться в кинотеатрах в январе 2023 года.