«Полная и абсолютная чушь»: почему критикуют сериал «Корона»

В среду, 9 ноября, стартовал показ пятого сезона популярного драматического шоу «Корона», посвящённого жизни членов королевской семьи Великобритании. Волна критики накрыла продолжение популярного сериала задолго до премьеры. Что вызвало такую реакцию и чем удивит пятый сезон шоу — в материале RT.

В среду, 9 ноября, на стриминговом сервисе Netflix вышел пятый сезон популярного драматического шоу «Корона» о жизни членов королевской семьи Великобритании. Действие новых эпизодов охватывает период с начала 1990-х по 1997 год. События тех лет — тема в целом весьма деликатная для королевской семьи, а 1992-й сама королева Елизавета II (её роль в пятом сезоне исполнит Имелда Стонтон, многим зрителям известная по образу Долорес Амбридж в фильмах франшизы «Гарри Поттер») называла annus horribilis — «ужасный год».

Авторы шоу представили на экране знаковые для королевской семьи события того времени: пожар в Виндзорском замке, разводы в семьях детей королевы, победу лейбориста Тони Блэра в борьбе за пост премьер-министра, скандалы Чарльза и Дианы.

По утверждениям иностранных СМИ, ранее король Карл III остался недоволен сериалом настолько, что потребовал добавить к каждой серии дисклеймер, информирующий о том, что события шоу — художественный вымысел, а не документалистика. Netflix отчасти пошёл навстречу — в описание сериала на странице Netflix в YouTube и на официальном сайте площадки добавили фразу: «Это вымышленная инсценировка, вдохновлённая реальными событиями…» При этом, однако, американская компания наотрез отказалась вставлять такой дисклеймер перед каждой серией.

Но не только Карла III, по слухам, очень обеспокоенного тем, как покажут его развод с Дианой, возмущает «Корона». Бывший глава лейбористов и премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 год Тони Блэр и его предшественник на посту главы правительства Джон Мейджор также раскритиковали сериал. Комментируя в беседе с The Daily Telegraph выход пятого сезона, финал которого по хронологии совпадает с приходом Блэра к власти, представитель политика привёл его слова: «Должно быть совершенно очевидно, что это полная и абсолютная чушь».

Мейджор, в свою очередь, заявил, что вымысел в сериале «причиняет боль семье, которая всё ещё скорбит о человеке, на жизни которого основана вся эта драма».

Представитель консерваторов, экс-министр обороны Майкл Хезелтайн, одобрил позицию Мейджора и Блэра.

«Замечательно, я рад, что они высказались. У них есть общественный авторитет, и важно, чтобы те, кто понимает, что происходит и что уже произошло, действительно высказывались, потому что королевская семья находится в таком положении, где им очень трудно себя защищать», — цитирует Хезелтайна SkyNews.

Несмотря на недовольство королевской семьи и её окружения, кинокритики убеждены, что «Корона» принесла прототипам своих героев большую выгоду.

Кинокритики, в свою очередь, отмечают «сильный ансамбль» пятого сезона шоу, выделяя в первую очередь игру Стонтон в роли королевы и Элизабет Дебики, воплотившей на экране образ принцессы Дианы. В работе над пятым сезоном были также задействованы такие актёры, как Джонатан Прайс, Джонни Ли Миллер, Доминик Уэст, Лесли Мэнвилл, Берти Карвел и другие.

Премьера сериала «Корона» состоялась в 2016 году. Повествование берёт начало в 1940-х, когда молодая Елизавета II ещё не взошла на престол. События пятого сезона успевают «зацепить» даже первого президента России Бориса Ельцина, которого сыграл Анатолий Котенёв. Работа над шестым, финальным сезоном стартовала в 2022 году. Частично он будет посвящён последним дням жизни принцессы Дианы, а хронологически завершится в начале нулевых. На экраны шестой сезон выйдет осенью 2023 года.