«От одного плохого актёра — другому»: как в соцсетях отреагировали на вручение Шоном Пенном «Оскара» Зеленскому

Американский актёр Шон Пенн в третий раз с начала СВО побывал на Украине. Обладатель двух премий «Оскар» вручил одну из своих статуэток Владимиру Зеленскому «до окончания конфликта» в качестве символа поддержки. Англоговорящие пользователи соцсетей широкий жест не оценили.

Американский актёр Шон Пенн во время визита в Киев 8 ноября обменялся наградами с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он вручил главе государства один из двух своих «Оскаров», а Зеленский передал артисту орден «За заслуги» III степени — за «весомый вклад в популяризацию Украины в мире». Кроме того, на киевской «Аллее смелости» в честь Пенна открыли именную табличку. Ранее аналогичный знак был заложен в честь Бориса Джонсона, тогда занимавшего пост премьера Великобритании.

Сложно сказать, какой именно реакции на «оскароносный» перформанс ждали его участники, но западная аудитория, в отличие от западной прессы, этот жест не оценила: после публикации соответствующей новости на Пенна и Зеленского обрушился шквал негативных, саркастических и откровенно ехидных комментариев.

«По сути, его наградили за то, как он играет роль президента Украины», — иронизирует один из пользователей Twitter.

«От одного плохого актёра — другому», — говорится в другом комментарии.

Ещё один пользователь площадки назвал Пенна и Зеленского «двумя стрёмными клоунами», а другой пошутил, что президент Украины продаст «Оскара». «Загребенский сейчас, наверно, думает, как бы его продать повыгоднее», — говорится в комментарии.

Ряд блогеров открыто осуждают поведение Зеленского, который, по их мнению, развлекается во время СВО. Досталось и лично Пенну — за «самопиар» и поведение в целом.

«Ахинея какая-то уже получается. Он со знаменитостями зависает и всякой богатейской байдой занимается, а страна его в это время страдает? Это ахинея. Уйди с моей сцены, Зеленский», — негодует блогер.

В комментариях Зеленского и Пенна называют плохими актёрами, а у последнего также подозревают «серьёзнейшие психические проблемы, которые надо решать».

«Украина — это коррумпированная фирма-однодневка международной криминальной клики, управляемая плохим актёром (теперь миллиардером), который прибирает к рукам деньги из наших карманов; остальное же — это просто кино, продвигаемое коррумпированными журналистами (при помощи кинодеятеля Пенна)», — возмущается ещё один комментатор.

Пользователи пишут, что Шон Пенн «давно превратился в полного урода», и отмечают, что «некоторые знаменитости почему-то мнят себя почти что богами». Другие блогеры задаются вопросом, статуэтку за какой именно фильм Пенн пожертвовал Зеленскому: за «Харви Милка» или «Таинственную реку»?

Пенн приехал в Киев третий раз с начала проведения спецоперации: первый визит состоялся ещё в феврале, второй — летом.

В апреле во Львов также приезжала голливудская звезда Анджелина Джоли. По словам руководителя проекта «Дети войны» Юлии Мартовалиевой, специально для актрисы «было очень много театральных моментов», а вся поездка была в большей степени пиаром.

По мнению экспертов, подобные визиты звёзд на Украину — не более чем попытка самораскрутки.

«Мне кажется, то, что они делают, весьма проблематично, — подчеркнул в разговоре с изданием The Hill профессор Йоркского университета Илан Капур, автор книги «Гуманизм знаменитостей: идеология глобальной благотворительности». — Кого представляют голливудские звёзды? Если вдуматься, они представляют только самих себя, потому что они нуждаются в общественном признании и жаждут его, чтобы создать свой бренд. Всё дело в брендинге».

Попыткой привлечь к себе внимание объясняет эту ситуацию и Даррэл Уэст, руководитель исследований в области управления в Брукингском институте. Он уверен, что встречи Зеленского с голливудскими звёздами — это «способ привлечь внимание СМИ, потому что репортёры любят знаменитостей».

Обозреватель The Federalist Джордан Бойд отмечала, что приезды американских артистов на Украину таят в себе угрозу для всего мира, поскольку любой инцидент с их участием может привести к прямому конфликту Москвы и Вашингтона. Она подчеркнула: «Таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн, нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны».