Личные предпочтения против общественных стереотипов: о чём фильм с Антоном Лапенко «По-мужски»

В четверг, 10 ноября, на большие экраны выходит фильм «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли. Это психологическая драма о мужчине, чья жизнь сильно меняется после того, как он не находит в себе смелости разобраться с пьяным соседом, ударившим его жену. Авторы картины рассуждают о стратегиях решения конфликтов, самоопределении и влиянии общественных стереотипов на человеческое мышление.

В четверг, 10 ноября, в кинотеатрах начинается показ психологической драмы «По-мужски» режиссёра Максима Кулагина. Главную роль в картине исполнил Антон Лапенко («Убийство в «Гнезде Фазана», «Чики»). Также в съёмках ленты приняли участие Екатерина Щербакова, Сергей Васин, Владимир Гориславец, Полина Синильникова. Сценарий написал Денис Кулагин. Известно, что в основу легла реальная история из его жизни.

В центре сюжета — супруги Глеб и Полина, которые женаты около семи лет. Глеб — 35-летний успешный бизнесмен, порядочный, добрый и любящий мужчина. Он отстроил просторный загородный дом, и теперь каждые выходные пара может ездить отдыхать на дачу.

Пригласив подруг Полины, супруги решают отметить покупку нового дома. Пока дамы мило беседуют и пьют вино, Глеб на кухне маринует шашлык и нарезает салат. Полине повезло с мужем, считают её подруги, ведь он учтив, успешен, сам готовит, да ещё и дом какой построил. «Смелый он», — заявила одна из них, уточнив, что в наши дни это редкость.

Однако уютный тихий вечер портится, когда на территорию дома через забор прилетает пакет с мусором. Увидев это, девушки во главе с хозяйкой отправляются выяснять, у кого хватило наглости на столь хамский поступок. Разозлённая супруга Глеба вступает в перепалку с пьяным парнем, который, по всей видимости, живёт где-то по соседству. Когда его поведение становится угрожающим, одна из подруг зовёт Глеба, чтобы тот защитил девушек. Хозяин дома выбегает на улицу ровно в тот момент, когда сосед даёт его супруге пощёчину. Ошарашенный произошедшим, Глеб хочет что-то предпринять, но ничего не делает. Он посылает соседа «куда подальше» и вместе с девушками уходит в дом.

Этот небольшой конфликт запускает череду проблем в жизни главного героя. Полина теперь сомневается в идеальности их брака и в своей безопасности рядом с мужем. Она начинает замечать каждый его промах. Неконфликтность мужчины раздражает её, она хочет, чтобы он был более мужественным, и уверена, что супруг должен был за неё заступиться, когда её ударили.

© Кадр из фильма «По-мужски» (2022)

В то же время Глеб понимает, что струсил, не смог «по-мужски» разобраться с пьяным отморозком, терзается чувством вины. Обида супруги усиливает его неуверенность в себе. Он решает поговорить с соседом Русланом, призвать его извиниться перед Полиной, на что получает грубое: «Пошёл на». Ответить Глебу на это снова нечего.

С каждым днём он всё глубже погружается в чувство неуверенности: сформировавшиеся в обществе устои давят на него. Он понимает, что от мужчины ждут иного поведения, однако сам привык решать конфликты с помощью разговоров, а не кулаков. Всякое проявление грубости ему чуждо.

Сосед Глеба, напротив, привык всё решать на кулаках. Он позволяет себе рукоприкладство даже по отношению к собственной супруге. Грубый и жестокий Руслан считает избегание конфликта, а также проявление переживаний и эмоций слабостью, которую мужчина показывать не должен. Герой привык самоутверждаться за счёт других, поэтому не отстаёт от семьи Глеба и всячески провоцирует конфликт. Так, во время одного из диалогов сосед заявляет, что «приметил» его как жертву, когда Глеб ещё строил дом. Соответственно, его поведение не было случайной пьяной выходкой.

Между тем кинематографисты демонстрируют, что сама Полина далека от консервативных взглядов на семейный быт. Детей у пары нет, так как девушка придерживается позиции чайлдфри, готовит в их семье в основном Глеб, поскольку она не умеет (или просто не хочет). И здесь авторы фильма поднимают вопрос: почему женщина требует от мужчины быть тем самым «мужиком», поведение которого должно соответствовать устоявшимся общественным взглядам, тогда как сама она ведёт себя совершенно иначе? И даже при такой, казалось бы, прогрессивной позиции в жизни героиня заявляет, что дала бы в ответ соседу по лицу, если бы не была женщиной.

Конфликт Глеба с соседом и с супругой по градусу напряжения не идёт ни в какое сравнение с внутренними терзаниями героя. Теряя, как ему кажется, свою мужественность, он пытается вернуть её любыми способами, порой не отдавая себе отчёта в поведении и тем самым ещё больше разрушая себя изнутри.

Весь фильм зритель чувствует терзания Глеба, ощущает его боль и самоуничижение, которые крайне убедительно показал Антон Лапенко — в искренности его эмоций на экране сомневаться не приходится. Сюжет картины качественно проработан, прописана каждая мелочь, усиливающая напряжение и убедительность происходящего. Реалистично звучат и диалоги героев.

Картина держит в напряжении от начала до конца. Авторы ленты затронули не только очевидную проблему стереотипных ожиданий и ярлыков, навешанных обществом, но и другие, не менее важные и ныне актуальные темы: самоопределение, трудности выбора, домашнее насилие, а также стратегии поведения человека в конфликтных ситуациях. Нет сомнений, что фильм «По-мужски» даст зрителям поле для размышлений и обсуждений.