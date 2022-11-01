Новый состав: продюсер «Ласкового мая» объявил о перезапуске группы

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что группа возобновит свою деятельность. По его словам, в коллектив будут отобраны новые молодые артисты. Поклонники «Ласкового мая» негативно восприняли новость, отметив, что без главного вокалиста группы Юры Шатунова она будет никому не интересна. Разин выступил с заявлением спустя несколько месяцев после смерти артиста, который скончался от инфаркта в возрасте 48 лет. Продюсер также сообщил, что в ближайшее время из сети будет удалена вся информация, связанная с исполнителем и группой, за исключением контента на официальных каналах Разина.

Продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин спустя четыре месяца после смерти Юры Шатунова заявил на своём YouTube-канале, что группа возобновит свою деятельность в новом составе.

«Группа «Ласковый май» будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях. Везде, где вы можете их увидеть и услышать», — рассказал продюсер.

Когда это произойдёт и кто именно будет выступать в составе коллектива, пока неизвестно. Тем не менее поклонники оригинального состава «Ласкового мая» восприняли новость крайне негативно. Они отмечают, что группа была интересна прежде всего благодаря Шатунову, без него же проект не имеет перспектив.

«Юра — легенда, создавайте хоть десяток групп, успехов не будет», — говорится в одном из комментариев.

«Без Шатунова эти песни никому не интересны, сколько бы вы ни создавали других групп», — пишет другой пользователь площадки.

Ещё один поклонник подчеркнул, что для возрождаемой группы «Ласковый май» следует написать новые композиции, поскольку исполнение старых хитов будет неправильным по отношению к Шатунову.

«Новый «ЛМ» должен выступать с новыми, своими песнями, перепевать песни Юры как-то неправильно и неуважительно», — отметил автор комментария.

«Как страшно, что происходит. Юра Шатунов — бренд. Против этого, видимо, и боролся Юра. И что, новые песни тоже будут забраны Р. (Разиным. — RT)? Это позор какой-то. И ещё ужасно, что наше достояние продано в Америку», — возмутился другой пользователь.

Также Андрей Разин заявил, что в течение ближайших трёх месяцев в сети будет удалена вся информация, связанная с Шатуновым, — контент можно будет найти только на официальных YouTube-каналах продюсера. Он подчеркнул, что правообладатели «имеют все права на полную хронику и семейной жизни, и музыкальной — всё, что связано было с творчеством Юры Шатунова и группы «Ласковый май».

«Юра Шатунов — это товарный знак. И он его продал мне в 2013 году, а я его продал американцам. Юрий Шатунов — товарный знак. Андрей Разин — товарный знак. Я тоже его продал, и он тоже имеет хозяина. И «Ласковый май» — тоже товарный знак. Юра Шатунов пытался судиться и пытался этот товарный знак вернуть, но Верховный суд отказал», — заявил Разин.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи по пути в роддом города Кумертау (Башкирская АССР). Часть его детства прошла в детском доме. Первые песни артист записал с помощью на тот момент руководителя кружка художественной самодеятельности Сергея Кузнецова. Вместе они и придумали название для группы — «Ласковый май».

Артист прославился в СССР ещё подростком, а «Ласковый май» стал заметным явлением в истории советской эстрады. В составе коллектива Шатунов выпустил такие хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь». В начале 1990-х артист уехал в Германию, отучился на звукорежиссёра и занялся сольной карьерой. Позднее он возобновил сотрудничество с Кузнецовым и снова стал гастролировать: в 2022 году Шатунов выступал в Уфе, Чебоксарах, Казани и Кирове. За всю свою сольную карьеру он записал семь альбомов.

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Музыкант состоял в браке с юристом Светланой Шатуновой. Пара познакомилась в Германии в 2000-м. У них двое детей — сын Дэннис и дочь Эстелла.

Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Сообщалось, что музыкант почувствовал себя плохо, когда был на даче.

«Довезли до ближайшего медпункта, там уже сказали, что случай тяжёлый, надо везти в больницу. Прислали бригаду скорой: просто какую-то древнюю «Газель» без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его «завести», не получилось, он уже был мёртвым», — рассказывал директор певца изданию StarHit.

Смерть певца потрясла его коллег и поклонников. Артисты отмечали, что Шатунов стал «уникальным явлением» и олицетворением эпохи. Коллегам главный солист «Ласкового мая» запомнился обаятельным, простым и оптимистичным человеком.