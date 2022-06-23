«Совершенно очаровательный мальчишка»: каким будут помнить Юрия Шатунова

На 49-м году жизни из-за обширного инфаркта скончался советский и российский артист, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Соболезнования в связи со смертью Шатунова выражают его друзья и коллеги. Им он запомнился оптимистичным, простым, обаятельным, приятным в общении. По мнению Лолиты Милявской, он олицетворял целую эпоху, а Татьяна Буланова отметила, что Шатунов был очень талантливым человеком.

В ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет скончался советский и российский артист, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры Шатунова остановилось», — сказал представитель артиста в беседе с РИА Новости.

Соболезнования в связи со смертью Шатунова выражают его друзья и коллеги. Певица Ирина Салтыкова в разговоре с RT рассказала, что шокирована известием.

«Я пока ещё не могу осознать это. Для меня он молодой, здоровый парень, вёл нормальный образ жизни. Только у него по работе пошло хорошо — имею в виду его песни. Грустно очень. Хороший парень был», — сказала она.

Артистка Вика Цыганова назвала Шатунова «человеком своего времени», а группу «Ласковый май» — «уникальным явлением».

«Конечно же, люди того поколения будут его помнить и любить, я сама люблю песню «Белые розы». Даже не ожидала... Даже не в тот момент, когда она появилась, а когда я стала намного старше, потому что она очень наивная, очень трогательная», — говорит Цыганова.

По воспоминаниям Лолиты Милявской, Юрий Шатунов всегда был «совершенно очаровательным мальчишкой», несмотря на возраст. Артистка отметила, что Шатунов спокойно относился к тому, что где-то «он, может быть, музыкально не соответствует».

«Но как-то относился с уважением, и в ответ он получал точно такое уважение от старших коллег. Я думаю, что он победил презрительное отношение музыкантов к «Ласковому маю» своим обаянием. Это целая эпоха. Пока мне не подтвердили близкие друзья, я не могла в это поверить, думала, что это интернет-утка», — рассказала Лолита RT.

Продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин также признался, что не может поверить новостям.

«Мне звонили сегодня журналисты. Я надеюсь, что это всё-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это прокомментировать, я надеюсь, что это всё-таки неправда», — цитирует Разина «360».

Продюсер Иосиф Пригожин тоже шокирован смертью Юрия Шатунова.

«Просто шок, больше ничего. Пока только шок. Могу выразить соболезнования родным и близким. Кроме соболезнований, нечего сказать. Каким он был? С 1988 года сохранять популярность — это о чём-то говорит», — цитирует Пригожина радиостанция «Говорит Москва».

Мария Кац в беседе с RT назвала Шатунова «мегапопулярным артистом» и рассказала, что сильно опечалена из-за его смерти.

«Дело даже просто в таком человеческом отношении. Что касается музыки, я никогда не была поклонником данного стиля, но это совершенно не значит, что мне не грустно в данный момент», — говорит певица.

Татьяне Булановой Юрий Шатунов запомнился простым и очень приятным в общении.

«Когда мы познакомились, я была поражена, насколько Юра простой в хорошем плане человек — без закидонов и звёздности. Очень приятный и замечательный. Он рассказывал о своём сложном детстве. И меня поразило, что всё произошедшее его не сломало. Он стал настоящим человеком, — приводит слова артистки «Газета.Ru». — Мне нравилось, как он поёт. Недавно увидела на каком-то канале его ранний клип. Он очень хорошо пел, учитывая, что нигде не учился. Это абсолютный талант от Бога. Мне невероятно грустно осознавать, что его уже нет».

Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал радио Sputnik, что смерть Юрия Шатунова стала неожиданностью для всех, поскольку информация о его проблемах со здоровьем широко не распространялась, а сам артист был оптимистичным.

«Эта неожиданная смерть — огромная утрата, это шок, ситуация, которую сложно каким-то образом утрамбовать в голове, потому что, конечно, не ожидаешь таких поворотов. Не было достоверной или широкой информации о проблемах со здоровьем, Юра Шатунов периодически появлялся на каких-то съёмках телевизионных шоу, всегда источал оптимизм», — говорит эксперт.

Он добавил, что «огромное количество поклонников и Юры Шатунова, и музыки «Ласкового мая» пребывают в убитом состоянии».

Свои соболезнования также выразил участник группы «На-На» Владимир Политов. Артист вспомнил, что некоторое время его путали с Юрием Шатуновым.

«Очень жалко. Печально. Мы особо не сталкивались, потому что в разных весовых категориях. Но когда я пришёл в «На-На», меня всегда путали с Шатуновым. Потому что у меня такая же прическа была, такая же внешность. Я бы не сказал, что мне это льстило, потому что я «Ласковым маем» переболел ещё в конце 1980-х. Всё-таки у них немного другая музыка и концепция была «музыкальный театр», — цитирует музыканта «Газета.Ru».

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи по пути в роддом города Кумертау (Башкирская АССР). В 1982 году он впервые выступил перед публикой. Спустя два года мать мальчика сильно заболела, и Юрий попал в школу-интернат.

После смерти матери Шатунов сбежал из интерната и бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В 1985 году он попал в детдом, и когда директора заведения перевели в оренбургскую школу-интернат, парень ушёл вместе с ней. Там и открылись его музыкальные способности.

Руководитель кружка художественной самодеятельности Сергей Кузнецов занимался с Юрием вокалом и помогал ему записать первые песни. В 1986 году Кузнецов и Шатунов придумали название группы «Ласковый май», и 30 декабря начинающий артист впервые исполнил песни Кузнецова в актовом зале — он пел «Лето», «Тающий снег», «Пусть будет ночь» и т. д.

Такие хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь», были записаны в 1987-м, а через год Сергей Кузнецов за 30 рублей продал запись первого альбома «Ласкового мая».

В сентябре 1988-го Шатунов вместе с Кузнецовым уехали в Москву, где молодой исполнитель познакомился с продюсером Андреем Разиным. Спустя несколько дней Шатунов перезаписал свой первый альбом уже на столичной студии «Рекорд», а 20 сентября отправился в свой первый тур по городам СССР.

Группа на протяжении трёх лет занимала верхние строчки хит-парадов и активно выступала на сценах страны, собирая десятки тысяч слушателей.

В 1991 году Юрий Шатунов покинул «Ласковый май» и уехал в Германию, где учился на звукорежиссёра. Тогда началась сольная карьера исполнителя. Он больше не давал концертов, но продолжал записываться в студии.

Спустя несколько лет музыкант возобновил сотрудничество с Сергеем Кузнецовым и выпустил альбом «Ты помнишь». Вместе они записали ещё несколько пластинок, в которых были как новые, так и старые песни.

В 2015 году Шатунов получил награду за вклад в развитие российского шоу-бизнеса на церемонии вручения премии «Звуковая дорожка».

Исполнитель не прощался с музыкой и периодически радовал поклонников новыми релизами. В начале 2022-го Юрий Шатунов побывал на гастролях в Уфе, Чебоксарах, Казани и Кирове. В этом же году он выпустил клип на песню «Не спорь со мной».

Музыкант был женат на юристе Светлане Шатуновой, с которой познакомился в Германии в 2000-м. У них двое детей — сын Дэннис и дочь Эстелла.