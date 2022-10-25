Видеоинсталляции и нетипичные персонажи: какой получилась опера-драма «Le prince André. Князь Андрей Болконский»

Композитор и режиссёр Алексей Рыбников представил в театре «Градский Холл» оперу-драму «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский». Действие разворачивается вокруг одного из центральных персонажей романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». В спектакле отражены все основные эпизоды первоисточника, связанные с князем, а удачно выбранная динамика не позволяет зрителю заскучать. Действие состоит из двух актов и включает видеоинсталляции, а герои говорят на русском и французском языках.

Алексей Рыбников в театре «Градский Холл» представил оперу-драму «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский». Главным героем постановки стал один из центральных персонажей романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Спектакль состоит из двух актов по 55 минут. Герои говорят на двух языках — французском и русском. Помимо текста самого романа либретто базируется на мемуарах Наполеона Бонапарта, а также на манифесте и речи императора Александра I 1814 года.

Болконский предстаёт отстранённым и уставшим от светской жизни человеком, который не находит понимания ни в обществе, ни у своей юной супруги Лизы.

В поисках смысла жизни он отправляется на фронт. Обстоятельства усиливают внутренний конфликт героя, но встретив любовь в лице Наташи Ростовой, он возвращается к жизни. Однако ему уготованы новые испытания.

Страдания и метания героя мастерски продуманы авторами постановки и убедительно представлены на сцене. Сложный литературный образ также раскрывается во взаимодействии с другими центральными персонажами.

«Le prince Andre. Князь Андрей Болконский»

© Евгений Люлюкин

Основная любовная линия оформлена в арии, одна из которых, Je t’aime Natasha, звучит на французском. Вообще, музыка в постановке выступает отдельным героем и сопровождает персонажей на всех этапах истории, легко создавая нужную атмосферу и подчёркивая их состояние.

Главную роль в опере исполняет участник шоу «Голос» и солист театра Алексея Рыбникова Никита Поздняков. Также в постановке участвуют Роман Орлов (Пьер Безухов), Валерия Воробьёва (Наташа Ростова), Александр Поздняков (Наполеон Бонапарт), Николай Лютов (Александр I) и другие актёры творческой мастерской.

Спектакль, как и роман Толстого, открывает встреча гостей в салоне Анны Шерер, где светское общество Петербурга ведёт беседы на французском языке и обсуждает последние сплетни. Князь Болконский надменно держится в стороне от остальных. Все эти разговоры наскучили ему, общество задорной и весёлой Лизы тоже тяготит. Герой жаждет славы на военном поприще и говорит своему лучшему другу Пьеру Безухову, чтобы тот не женился никогда, если хочет чего-то добиться в жизни. Болконский решает отправиться на фронт. В Аустерлице, будучи офицером, на которого равняются боевые товарищи, князь не упускает возможности доказать свою верность долгу и службе, едва минуя гибель.

Автор придерживается хронологического порядка повествования и отображает все самые значимые события романа, связанные с князем. В результате на протяжении всей постановки не возникает ощущения, будто какие-то детали упущены. Удачно выбранные динамика и ритм не сбивают зрителя и оживляют в памяти четырёхтомную эпопею.

Разворачивающееся действо дополнено видеоинсталляциями, цель которых — погрузить зрителя в атмосферу XIX века. Технически авторам постановки удалось расширить сценическое пространство с помощью спецэффектов и передать масштабы, особенно в батальных сценах, однако органично объединить сцену и видеоматериалы в единое пространство не получилось: из-за состаренных, будто архивных роликов, синхронность и целостность действа оказалась нарушена. Впрочем, в сценах, где необходимо показать внутреннее убранство дворянских усадеб, фотовставки как нельзя лучше дополняют интерьер.

«Le prince Andre. Князь Андрей Болконский»

© Евгений Люлюкин

К ещё одному существенному недостатку спектакля можно отнести фонограмму, которая сопровождает большую часть либретто. Но, если закрыть на неё глаза, в целом можно назвать музыкальный эксперимент Рыбникова вполне успешным: герои исполняют как арии, так и ариозо, а живой оркестр разбавляет театральное действо, помогая аудитории погрузиться в то или иное событие.

Например, в сцене встречи Наташи Ростовой и Анатоля Курагина в опере звучит мелодия, отражающая внутреннее волнение и трепет Ростовой, запутавшейся в своих чувствах и мечущейся между любовью к Болконскому и возникшей влюблённостью к Курагину.

Если антураж и костюмы героев переносят зрителей на 200 лет назад, то музыкальное оформление возвращает в реальность, поскольку некоторые его элементы звучат современно.

Актёрский состав постановки подобран довольно удачно. Валерии Воробьёвой удалось передать детскую непосредственность Ростовой, а также внутренний рост героини, а Пьер Безухов Романа Орлова получился правдоподобным, несмотря на внешние различия (актёр не «квадратный») и небольшое количество времени, отданное под развитие характера персонажа. Артисту удалось воплотить и смятение, и неловкость, и решительность своего героя. Отдельного упоминания заслуживает Александр Поздняков — Наполеон в его исполнении получился внушительным, канонически самодовольным, дерзким и целеустремлённым.

Совсем не образцовым представлен разве что Андрей Болконский. Герой Позднякова, вопреки первоисточнику, предстаёт не классическим статным князем без изъянов, но очень живым, с присущими человеку достоинствами и недостатками.

Впервые драма-опера о князе Болконском была поставлена на сцене театра Et Cetera в мае 2021 года.