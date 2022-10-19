История итальянского диктатора: Лука Маринелли сыграет Бенито Муссолини в биографическом сериале «М. Сын века»

Итальянский актёр Лука Маринелли («Мартин Иден», «Великая красота») появится в роли Бенито Муссолини в биографическом сериале Джо Райта M. Son of the Century («М. Сын века»). Проект основан на одноимённом романе Антонио Скурати. В восьмисерийной ленте раскроется история Италии, которая сдалась фашистскому диктатору, а также будет освещена жизнь самого Муссолини. Зрители увидят, как была основана итальянская фашистская партия в 1919 году и как дуче захватил власть в стране.

Итальянский актёр Лука Маринелли («Мартин Иден», «Великая красота») сыграет Бенито Муссолини в биографическом сериале режиссёра Джо Райта («Гордость и предубеждение», «Тёмные времена») о приходе Муссолини к власти на фоне фашизма и Второй мировой войны.

По словам Нильса Хартманна, вице-президента компании Sky Studios, работающей над производством картины, Маринелли отлично подходит на эту непростую роль.

«В качестве исполнителя столь сложной роли, как Муссолини, в столь амбициозном проекте, как «М», мы могли представить лишь такого выдающегося и многогранного актёра, как Лука Маринелли», — заявил Хартманн.

Глава компании отметил, что они на протяжении длительного времени обхаживали Луку Маринелли, чтобы он согласился сыграть в проекте, и теперь вся съёмочная команда рада приветствовать актёра в новом сериале о властной и жестокой исторической личности.

Выпускать проект будет The Apartment Pictures. Генеральный директор компании и один из продюсеров сериала Лоренцо Мьели выразил радость, что съёмками сериала займётся именно Джо Райт. По словам Мьели, режиссёр отлично справляется с демонстрацией сложности человеческой души и этических дилемм. Он также заявил, что тема фашизма актуальна на протяжении последних десятилетий, но до Трампа американская и англо-саксонская культуры избегали её. В том числе поэтому Мьели выбрал режиссёром сериала Райта, уроженца Великобритании.

Известно, что лента под названием M. Son of the Century («М. Сын века») основана на одноимённом романе Антонио Скурати. Сценарий адаптируют Стефано Бисес («Новый папа») и Давиде Серино («1992»). Проект будет состоять из восьми серий.

Как и роман, сериал призван поведать историю страны, сдавшейся диктатуре, а также историю человека, который из раза в раз восставал из пепла и оставил после себя множество споров о наследии фашизма как в Италии, так и за рубежом.

«Писатель осмыслил и изложил на бумаге, проиллюстрировав фактами, документами и всем прочим, что Муссолини и только Муссолини породил то, что в наши дни понимают под популизмом и фашизмом», — заявил Лоренцо Мьели.

Сюжет охватит период с 1919 по 1925 год. Возвращая зрителей в прошлое, авторы сериала объяснят, как последствия Первой мировой войны привели к основанию итальянской фашистской партии в 1919 году и как она набирала обороты в течение следующих нескольких лет, прежде чем Муссолини захватил полную власть в 1925 году, после убийства депутата-социалиста Джакомо Маттеотти.

Помимо прочего, в проекте раскроется история самого Бенито Муссолини и того, как ему удавалось доминировать до тех пор, пока он не был окончательно свергнут с поста во время Второй мировой войны. Будут показаны его выступление перед парламентом и последние дни диктатора в заключении, а также его печально известная кончина и её последствия.

Кроме того, в сериале будут представлены личные взаимоотношения Муссолини с женщинами, в частности с его женой Рэйчел, любовницей Маргаритой Сарфатти и другими знаковыми фигурами тех времён.

Как пишет Deadline, события того периода представят на экране с исторической точностью — каждый персонаж, диалог и речь будут задокументированы и проверены несколькими источниками.

Съёмки пройдут в Италии в течение следующих нескольких недель. Сериал будет транслироваться на телеканале Sky Atlantic.

Итальянский диктатор Бенито Муссолини был убит 28 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны он вместе с любовницей Кларой Петаччи пытался сбежать в Швейцарию, однако итальянские партизаны схватили и расстреляли их. Тела были перевезены в Милан и повешены головой вниз на специально сооружённой виселице неподалёку от площади Пьяцца Лорето, на автомобильной заправке. Место было выбрано неслучайно: за полгода до этого на том же месте фашисты расстреляли захваченных в плен итальянских партизан-коммунистов, после чего повесили их так же, за ноги. Убийство Муссолини и его служителей было своего рода зеркальным отражением жестокости фашистов.