Предотвратить трагедию: о чём фильм «Дополнительный урок»

В четверг, 20 октября, в кинотеатрах выходит детективный триллер «Дополнительный урок» с Кириллом Кяро и Юлией Александровой. Сюжет ленты строится вокруг сотрудницы полиции Веры, которая по стечению обстоятельств оказывается под арестом из-за обвинения в убийстве подростка. Патрульная, дежурившая в колледже, где учился погибший, уверена, что тот был вооружён. Однако на месте преступления оружие не нашли, поэтому в версию женщины никто не верит. Вместе с адвокатом героиня попытается доказать, что стрельба с её стороны была лишь актом самозащиты.

В четверг, 20 октября, на экраны кинотеатров выходит триллер «Дополнительный урок», который можно отнести и к жанру социально-психологической драмы. В фильме поднимается проблема стрельбы в учебных учреждениях. На съёмки ленты авторов вдохновили реальные события, произошедшие в разных частях России: в Ивантеевке Московской области (2017), Керчи (2018), а также в Казани и Перми (2021). Пока картина находилась на стадии постпродакшена, в Ижевске произошла ещё одна трагедия, в результате которой погибли 17 человек, включая 11 детей.

Режиссёром фильма выступила Анна Курбатова. Она же вместе с Николаем Голиковым написала сценарий. Ранее кинематографистка работала над сценариями лент «Спасите Колю!» и «Проводник».

Новая картина Курбатовой начинается с того, что в одном из развлекательных центров, где подростки играют в боулинг, появляется неизвестный и стреляет в присутствующих. Обезличенный, он убивает людей, словно играет в компьютерную игру. Эпизод снят в графическом стиле, что ещё раз подтверждает стереотипность восприятия многими этой проблемы — якобы виноваты во всём компьютерные игры.

Среди погибших — дочь лейтенанта Веры Седовой (Юлия Александрова). Трагедия сказывается на здоровье Веры: её мучают ночные кошмары и мигрень. На службе женщина вместе с коллегой 1 сентября дежурит у здания колледжа. Внимание главной героини привлекает молодой человек, который заходит в здание. Из-за головной боли Седова тоже следует внутрь, чтобы выпить лекарство. Она видит, что ученик ведёт себя подозрительно, и бежит за ним. Всё заканчивается трагическим выстрелом — молодой человек погибает.

© Кадр из фильма «Дополнительный урок» / kinopoisk.ru

Под следствием Вера утверждает, что ученик целился в неё из обреза и собирался устроить массовую стрельбу, но ей никто не верит. Даже адвокат Илья Нестеров (Кирилл Кяро) скептически относится к версии подзащитной, а она тем временем уверяет, что сообщники убитого могут довести начатое до конца.

Нестеров — дотошный и неподкупный профессионал, а ещё — отец подростка. Он предан своей работе, но старается находить время на общение с сыном. Его не назвать идеальным отцом, но он знает о своих недостатках и старается делать всё, что может.

На фоне развернувшегося расследования зритель наблюдает за другими подростками, знавшими погибшего студента, и за отношениями в их семьях. В основном они предоставлены сами себе. Будучи детьми, они не знают, как справляться с эмоциями и с непростыми жизненными ситуациями. Если одни страдают от бедности и вынуждены выкручиваться, то другим родители компенсируют материальными благами свою безучастность в жизни детей.

Что не так с этими детьми? Почему они берут оружие в руки и идут убивать? Чего им не хватает? На эти вопросы у авторов картины есть чёткий и даже довольно очевидный ответ: внимания.

Детям недостаёт родительского участия, ласки и любви. Звучащая в фильме мысль, что задача родителей заключается не только в том, чтобы одевать и кормить детей, а педагогов — учить их предмету, в данном случае абсолютно оправданна. Однако с уверенностью сказать, что в таких ситуациях виноваты только родители или школа, нельзя. «Дополнительный урок» наглядно демонстрирует, что необходимо выстроить комплексный, системный подход, чтобы предотвратить подобные трагические случаи. И появление этой картины уже можно назвать смелым шагом в данном направлении. Фильм рекомендуется к просмотру как родителям и педагогам, так и представителям органов правопорядка и даже самим подросткам.

«Дополнительный урок» интересен и как художественный проект в отрыве от анализа социальных проблем. В нём сошлись все элементы, необходимые для успешной картины: грамотная режиссура, качественный сценарий, убедительная актёрская игра как опытных артистов — Кирилла Кяро, Юлии Александровой, Олега Василькова, Олега Алмазова и других, так и молодых исполнителей — Матвея Астраханцева, Олега Чугунова, Валерии Богдановой, Данилы Слуцкого, Влада Коноплёва. Актёрам удалось прочувствовать своих персонажей и передать весь спектр обуревающих их чувств, а также отразить глубину психологической ямы, в которой оказался каждый из героев. Операторская работа в картине тоже впечатляет: кадры очень насыщенные и эстетичные. На этом цветоконтрасте ещё острее ощущается нарастание тревоги.