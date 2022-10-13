«Детство вспоминается как праздник»: в сети вышел трейлер приквела «Майора Грома»

Авторы картины «Гром: Трудное детство» опубликовали первый полноценный трейлер грядущего фильма и назвали дату его премьеры. Приквел блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в сети 1 января 2023 года. События фильма развернутся в альтернативном Санкт-Петербурге за 20 лет до сюжета оригинальной ленты. Режиссёрское кресло вновь займёт Олег Трофим, а роли исполнят Сергей Марин, Кай Гетц, Алексей Ведерников и другие актёры.

В сети появился первый полноценный трейлер фильма «Гром: Трудное детство» — приквела ленты 2021 года «Майор Гром: Чумной Доктор», основанного на комиксах Bubble Comics. Режиссурой обоих проектов занимался Олег Трофим («Лёд»). Над сценарием работали Артём Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.

«Я родился в эпоху крутых перемен. Папа называл это время анархией», — рассказывает будущий герой-полицейский в начале ролика.

События нового фильма разворачиваются в альтернативном Санкт-Петербурге в детские годы будущего майора Грома (Кай Гетц). Город охвачен беззаконием, с которым борется отец Игоря — Константин (Сергей Марин), сотрудник милиции Северной столицы, одержимый идеей поимки нового криминального авторитета по прозвищу Анубис. Из-за этого герой находится в сложных отношениях с коллегами и почти не уделяет времени сыну, который со своим другом Игнатом (Владимир Яганов) ввязывается в сомнительные авантюры.

«После первого фильма у меня появилось большое желание шагнуть ещё дальше. Я впервые работал над кинокомиксом, а это очень специфический жанр, который в принципе до этого не существовал в нашей индустрии. Какие-то вещи мы делали аккуратно, но в этой картине я для себя вижу чуть больше смелости. Передо мной стояла важная задача — построить логические, сюжетные, акцентные и даже эмоциональные мосты во всей вселенной с уже существующим фильмом и с фильмом, который, я очень надеюсь, мы сделаем в будущем», — цитирует Трофима портал Life.ru.

В трейлере фильма «Гром: Трудное детство» показали нового антагониста Анубиса — преступника, обладающего сверхъестественными способностями и уничтожающего криминальные группировки Петербурга.

«Если мы его не остановим, он захватит весь город», — говорит Константин Гром своему руководству, требуя выделить ему людей для борьбы с бандитом. Начальство и напарник же пытаются убедить борца с преступностью, что тому нужен отпуск и время на общение с сыном, который всячески пытается привлечь внимание отца. Но Константин не может отвлечься: даже играя с маленьким Игорем в шахматы, он остаётся одержимым Анубисом, но за этим мотивом скрывается другой, более глубокий.

«Всё, что я делаю в этой жизни, делаю ради тебя», — говорит герой сыну.

Судя по трейлеру, авторы фильма сохранили, а где-то даже приумножили визуальные достоинства, полюбившиеся зрителям ленты 2021-го. В приквеле стоит ожидать эффектных кадров перестрелок и экшен-сцен (операторскую работу, как и в первом фильме, выполнял Максим Жуков), появления новых харизматичных персонажей, красивых спец- и компьютерных эффектов, а главное — интересную драматическую историю в слегка утрированных, но хорошо узнаваемых реалиях бандитского беспредела 1990-х в обрамлении комиксовой супергероической истории.

«Гром: Трудное детство» — это история становления будущего майора Грома под влиянием окружающей анархии и примера целеустремлённого и волевого отца, не останавливающегося ни перед чем на пути к достижению своей цели.

Интересно, что кинематографисты стремились добиться сходства между молодыми персонажами, которые появятся в новом фильме, и их старшими версиями в продолжении. Среди них как минимум Игорь Гром, а также Фёдор Прокопенко в исполнении Алексея Ведерникова (в «Чумном Докторе» его сыграл Алексей Маклаков).

«Для нас действительно важно, чтобы зритель угадывал уже знакомых и любимых героев в новых персонажах. Мы с артистами изучали пластику их тел, манеру речи. Мы использовали и прямые отсылки — у некоторых героев, например, будут те же привычки. Первый фильм — хорошее подспорье и для меня, и для актёров. Есть от чего оттолкнуться, чтобы двигаться дальше», — приводит «Кинопоиск» слова постановщика.

Крайне ответственно к работе над ролью подошёл и 15-летний Кай Гетц.

«Перед съёмками я смотрел «Чумного Доктора», чтобы найти какие-то особенности у героя в исполнении Тихона Жизневского и перенять их. Например, я заметил, что Игорь трёт мочку правого уха, когда нервничает. Кстати, самое интересное, что буквально за неделю до старта съёмок я сильно полюбил шаурму», — отметил артист.

По словам авторов картины, в ней максимально выдержан дух эпохи 1990-х с кричащей рекламой, характерными нарядами и множеством артефактов того времени: от игрушек и картриджей до видеокассет. Некоторые сцены снимались на Исаакиевской площади, где был сооружён стихийный рынок — характерная черта России того времени.

Олег Трофим рассказал, что в «Трудном детстве» будет больше мистических и приключенческих элементов, также на экране представят некие «визуальные эксперименты с мультипликацией». В целом история будет очень важна для всей киновселенной.

«Приквел «Майора Грома» очень важен для построения будущей вселенной, это фундаментальный слой. Ведь «Трудное детство» — история о том, с чего всё начиналось. Что определит будущие стремления Игоря Грома, что за скелеты таятся в его шкафу?» — говорит Трофим.

Съёмки «Трудного детства» прошли в Санкт-Петербурге за 22 смены и завершились весной 2022 года. Для большего эффекта погружения часть материала снималась на VHS-камеру.

Оригинальная картина «Майор Гром: Чумной Доктор» была преимущественно тепло встречена критиками и добилась большой популярности на стриминговых платформах. В частности, в топ просмотров экранизация комикса попала на отечественном «Кинопоиске» и на видеосервисе Netflix, где «Майора Грома» посмотрели зрители в десятках стран. Наибольшую популярность проект снискал в Бельгии, Бразилии, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании, Швейцарии и на Кипре.