Стейтем и Ривз в российской деревне: в сети появился веб-сериал с технологией дипфейк

Российский веб-сериал «ПМЖейсон», снятый с применением технологии дипфейк, появился в сети. Главными героями комедийного ситкома стали голливудские звёзды Джейсон Стейтем, Марго Робби и Киану Ривз, чьи образы получилось воплотить на экране благодаря работе нейросетей и искусственного интеллекта. События шоу происходят в российской глубинке в недалёком будущем, где герой боевиков Стейтем встречает настоящую любовь, оказавшись в санатории.

В сети появился юмористический веб-сериал отечественного производства, снятый с использованием технологии дипфейк. Производством шоу занималась компания Agenda Media Group при участии Института развития интернета.

В центре сюжета комедийного ситкома «ПМЖейсон» — Джейсон Стейтем, который, по задумке авторов, вот уже пять лет как живёт в России и в 2027 году празднует свой юбилей в частном доме на улице Неудержимых перевозчиков. К нему в гости приезжают друзья — Киану Ривз, Марго Робби и другие. В процессе выясняется, что у актёра появилась любовь — повариха, с которой он познакомился во время прохождения курса реабилитации в ментально-оздоровительном санатории, в который загремел из-за того, что пять лет подряд не попадал на съёмки «Голубого огонька».

«У нас получился лёгкий юмористический ситком, уникальность которого в том, что до сегодняшнего дня в мире нет ни одного сериала или фильма, производство которого бы строилось на дипфейк-технологии. Безусловно, она уже неоднократно использовалась в большом кино, но в эпизодических проявлениях. А мы довольно давно работаем с технологией в сфере маркетинга и рекламы», — рассказала сайту sostav.ru Мария Артёмова, руководитель отдела видео Agenda Media Group.

На момент написания материала авторы сериала успели опубликовать девять серий «ПМЖейсона» суммарным хронометражем чуть более получаса. За это время герой успел пройти лечение в санатории, обрести любовь, спасти отряд МЧС, который был отправлен на его спасение, победить одного, нет, двух медведей (просто из-за врождённой скромности не стал рассказывать про второго сразу), продать классический Porsche своей подруги Марго Робби, чтобы купить ей же «рябиновую бестию» — ВАЗ 2101… То есть, даже несмотря на скромный хронометраж, событий в сериале происходит масса. Сказать, что это какой-то уникальный юмор с гениальными сценарными и режиссёрскими решениями, нельзя, но смотреть на происходящее забавно, а иногда, если чуть отвлечься и снизить уровень критичности отношения, можно даже всерьёз принять действующих лиц за их реальные прототипы. Особенно удалась авторам Марго Робби, чьё лицо затронуло гораздо меньшее количество искажений и глитчей, в полной мере доставшихся Стейтему и Ривзу.

Все персонажи разработаны с использованием дипфейк — технологии создания и замены элементов аудиовизуального контента при помощи искусственного интеллекта и нейросетей. Иными словами, дипфейк с лёгкостью может заменить лицо одного человека лицом другого. Технология появилась в 2017 году.

На сегодняшний день использование образов актёров для создания такого контента на законодательном уровне не запрещено. При этом дипфейк-контент не должен порочить репутацию, достоинство и честь человека или раскрывать персональную информацию.

«Мы приветствуем новые технологические решения и экспериментальный контент, но исключительно в рамках законодательства и на основе интересной, актуальной истории. У поддержанного нами веб-сериала есть эта ироничная идея — скрестить разные менталитеты в курьёзном сюжете и посмотреть на себя с юмором. Это новаторский, по-хорошему вирусный проект», — цитирует sostav.ru Алексея Гореславского, генерального директора Института развития интернета.

Для более глубоко погружения в сюрреалистичность «ПМЖейсона» при озвучке была использована стандартная схема дубляжа иностранного кино: на исходную англоязычную дорожку накладывается русский закадровый текст, что добавляет аутентичности. Идеей шоу авторы называют попытку интеграции иностранца в российский быт и синтез ментальности двух культур.

«ПМЖейсон» — лёгкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стейтема на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя охотно понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку», — поделился мнением с агентством ТАСС генеральный директор Agenda Media Group Алексей Парфун.

На реализацию проекта с учётом написания сценария и обработки готового материала у продакшен-компании ушло три месяца. Показ первого в своём роде сериала в интернете начался в конце сентября.