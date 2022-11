История любви и катастрофы: как фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» стал культовым

На Токийском международном кинофестивале 25 лет назад, 1 ноября 1997 года, состоялась премьера культового фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Это один из самых масштабных и дорогих проектов в истории кинематографа. Изначально ленте пророчили провал, а также говорили о потраченных зря $200 млн, но в итоге «Титаник» ожидал оглушительный успех во всём мире. Фильм получил 14 номинаций на «Оскар», из них 11 стали победными. Во время съёмок ленты Джеймс Кэмерон уделял много внимания деталям и точности воссоздания реквизита и предметов интерьера. Подробнее о том, как снимали фильм, кто мог сыграть главные роли и что изменилось в переизданной версии ленты 2012 года, — в материале RT.

25 лет назад, 1 ноября 1997 года, на международном кинофестивале в Токио состоялась премьера легендарного фильма-катастрофы «Титаник» канадского режиссёра Джеймса Кэмерона. Это один из самых масштабных проектов в истории кинематографа.

В центре сюжета — бедный парень Джек. Он выигрывает в карты билет на первое плавание недавно построенного корабля под названием «Титаник». Его цель — вернуться на родину, в Штаты. На палубе Джек встречает молодую и невероятно красивую девушку Розу, богатую наследницу, которая отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчёту. Она знает, что не будет счастлива в этом браке, и чувствует себя беспомощной. В один из вечеров на корабле Роза в отчаянии пытается спрыгнуть в океан, но Джек становится свидетелем её слабости и отговаривает девушку. Так начинается история двух молодых людей, чья история любви затронула сердца миллионов зрителей.

Как известно, в основе фильма о «непотопляемом» «Титанике» лежит реальная история столкновения пассажирского лайнера с айсбергом. Чтобы снять действительно качественный фильм, перфекционист Джеймс Кэмерон досконально изучил все связанные с катастрофой события.

Несмотря на существующие факты и известные подробности о единственном рейсе «Титаника», которые были сложены в один пазл по рассказам выживших пассажиров, многое в этой истории и по сей день остаётся тайной. Поэтому перед съёмками фильма Джеймс Кэмерон проводил собственное расследование.

Режиссёр рассказывал, что для точного изображения корабля он изучал материалы и фотографии того времени и стремился повторить на экране каждую деталь.

«Для фильма «Титаник» мы подняли все известные фотографии, изучили конструкторские чертежи и собрали наш корабль до каждой заклёпки, чтобы всё было на своих местах, согласно имевшимся на 1996 год представлениям», — отмечал постановщик в разговоре с USA Today.

Помимо этого, Кэмерон не раз сам погружался на дно, где покоится «Титаник», чтобы довести свой шедевр до идеала.

Бюджет ленты составил $200 млн, что превысило изначально запланированную сумму более чем на $60 млн. В итоге режиссёр пожертвовал своим гонораром и процентами от общих сборов во избежание конфликтов с продюсерами.

История катастрофы

Британский лайнер «Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На тот момент это было крупнейшее судно в мире. Его длина составляла 269,1 м. Лайнер мог принять на борт 2439 пассажиров. В СМИ в те годы журналисты называли «Титаник» практически непотопляемым: в днище лайнера для безопасности было двойное дно, а сам корпус был разделён на 16 водонепроницаемых отсеков.

Пароход вышел в сторону Нью-Йорка 10 апреля 1912 года из порта в городе Саутгемптон. На борту находилось порядка 2200 человек. Спустя четверо суток экипаж начал получать сообщения с других лайнеров о близости айсбергов на пути следования. Предостережения не заставили капитана принять нужные меры, и 14 апреля в 23:40 «Титаник» всё же столкнулся с айсбергом.

Шесть из 16 имеющихся отсеков были повреждены, судно начало наполняться водой. Осмотрев повреждения, команда поняла, что пароход неизбежно затонет. На нём было всего 16 спасательных шлюпок, чего оказалось недостаточно для спасения даже половины пассажиров. Радисты послали сигналы бедствия, однако ближайшее к «Титанику» судно — «Карпатия» — было слишком далеко.

«Титаник» затонул примерно в 02:20, а «Карпатия» прибыла на место катастрофы только к четырём утра. Количество погибших составило порядка 1,5 тыс. Выжили всего 712 пассажиров.

До сих пор события того времени исследуются экспертами, ведутся споры, а история «непотопляемого» лайнера вдохновляет режиссёров и писателей всего мира.

Кадр из фильма «Титаник»

Legion-Media

© All Star Picture Library

Другие кандидаты на главные роли

Изначально в роли Джека студии Fox и Paramount хотели видеть Мэттью Макконахи, но Кэмерон переубедил их, настояв на кандидатуре Леонардо Ди Каприо. Причём сам Ди Каприо не был уверен, что ему стоит играть Джека. Актёр счёл роль довольно простой. Тогда Кэмерон уговорил артиста, аргументируя тем, что это будет для него настоящим вызовом, так как необходимо было сыграть обычного человека, не хватаясь при этом за какие-то расстройства или преувеличенные эмоции.

Также известно, что на роль Джека пробовались Кристиан Бэйл и Маколей Калкин. Первого Кэмерон быстро отверг, заявив при этом, что ищет американца. Калкин также не прошёл кастинг.

А Кейт Уинслет, наоборот, сама стремилась сыграть Розу: она ежедневно посылала режиссёру записки из Англии, звонила ему и даже приезжала в Лос-Анджелес. Актриса заявляла, что она и есть Роза и постановщику нет смысла искать кого-то ещё. Когда Кэмерон дал ей роль, артистка прислала ему в знак благодарности розу с запиской: «От твоей Розы». Наряду с ней на роль претендовала Гвинет Пэлтроу.

Трудности съёмок

Самым сложным для Джеймса Кэмерона было воссоздание изображения тонущего судна. Режиссёр хотел показать не только как оно ходит, но и саму катастрофу, причём в подробностях. Поэтому подготовка к съёмкам была тяжёлой.

На тот момент было неизвестно, как в действительности лайнер пошёл ко дну. Поэтому во время подготовки Кэмерон проводил испытания с моделью парохода в резервуаре с водой, чтобы увидеть, как всё могло бы быть. В результате постановщик выяснил, что корма судна может погружаться вертикально, а может падать назад с большим всплеском, но эти варианты для фильма не подходили.

«В фильме допущены те или иные ошибки. Я склонен считать, что одна из них касается того, как падала корма, если судить по внешнему виду носа останков судна», — отмечал Кэмерон.

В итоге для этого реплика лайнера в натуральную величину была поделена на несколько секций, что позволило использовать каждую из них для разных углов наклона в зависимости от хода затопления судна. При этом задняя часть парохода могла поворачиваться на 90 градусов — это было необходимо для съёмок финального момента, когда корма поднялась вертикально, а уже после опустилась под воду. В сценах, где лайнер ломается и падает в воду, команда использовала миниатюру «Титаника».

Съёмки картины проходили в нескольких местах. Ещё до написания сценария Кэмерон и его команда совершили экспедицию по Атлантическому океану к месту крушения настоящего «Титаника». Именно там режиссёр преисполнился эмоциями и чувством утраты, которые он стремился отобразить в своей ленте. Во время этой поездки были сняты кадры, в которых дайверы, изучая судно, находят сейф с эскизом рисунка. Именно эти сцены зритель видит в начале ленты. Кстати, портрет Розы, который в фильме рисовал Джек, на самом деле был выполнен самим Джеймсом Кэмероном — именно его руки видит зритель на экране. Однако так как режиссёр — левша, при монтаже кадры пришлось отображать зеркально. Все остальные рисунки в альбоме Джека также делал постановщик.

Сцены в настоящем времени, с постаревшей Розой, снимались в Галифаксе (Канада).

Большая часть фильма была снята в Мексике, на пляже Розарито, где построили масштабную съёмочную площадку в виде корабля, сейчас известную как Baja Studios. Это реплика «Титаника» почти в натуральную величину.

Для съёмок в воде использовались два резервуара, установленные рядом с океаном. Таким образом команде удалось запечатлеть реальный горизонт и немного сэкономить на спецэффектах.

Тонущих героев снимали в резервуаре глубиной один метр. Членам команды и актёрам, которые были вынуждены сидеть там по несколько часов, выдавали гидрокостюмы. Однако некоторые отказывались от них, например Кейт Уинслет, впоследствии заболевшая воспалением лёгких.

Некоторые сцены снимались в Калифорнии — в Олимпийском бассейне в Белмонте и на корабле-музее S.S. Lane Victory в районе Сан-Педро.

Кадр со съёмок фильма «Титаник»

Legion-Media

Сложности также возникли при съёмке сцен, когда судно начинает наполняться водой внутри. Для этих кадров изначально было подготовлено 40 тыс. галлонов воды. Уже в процессе Кэмерон понял, что этого недостаточно, и попросил увеличить объём воды в три раза. В результате пострадали некоторые декорации, в частности, деревянная лестница с часами была вырвана из металлической основы.

«У лестницы были стальные опоры. Когда мы потопили корабль, её части всплыли. Древесина ведь в воде не тонет: она оторвалась от опоры, всплыла и зажала двух каскадёров. К счастью, они не пострадали, но в тот момент было очень страшно», — рассказывал Кэмерон.

Точность и перфекционизм

Джеймс Кэмерон славится своим вниманием к деталям. В отношении «Титаника» он неустанно стремился к точности воспроизведения антуража. Так, например, разный реквизит — столовое серебро, пепельница, чайные кружки — в кадре был проштампован эмблемой судоходной компании White Star Line, участвовавшей в строительстве настоящего судна.

Многие предметы интерьера, которые зритель видит в кадре, были созданы под руководством и наблюдением самого Кэмерона: ковровое покрытие, обои, мебель и даже шлюпбалки, используемые для спуска шлюпок на воду. Каждая мелочь имела огромное значение для режиссёра. Верхняя палуба лайнера также была воссоздана с точностью до мельчайших деталей.

Известно, что некоторые предметы интерьера были специально произведены теми же компаниями, которые раньше разрабатывали аналогичные вещи для «непотопляемого» «Титаника». Те же шлюпбалки делала одна из этих компаний.

Деревянный обломок мебели, на котором Роза ждала прибытия спасительного лайнера, тоже был выполнен очень точно: по образцу оригинала, который находится в музее.

Многие зрители наверняка помнят и деревянную лестницу с часами, где Джек пригласил Розу повеселиться на нижней палубе, — она также воспроизведена довольно точно, отличается только размером.

Несмотря на то что в основном в фильме представлен художественный вымысел, историческая точность там тоже присутствует. У Кэмерона было чёткое представление о том, как корабль затонул и сколько времени это заняло — режиссёр намекнул на это и на экране. Дело в том, что все сцены на «Титанике» в ленте по хронометражу длятся два часа 40 минут — примерно за такое время потонул настоящий «Титаник». Также в СМИ сообщалось, что столкновение судна с айсбергом в реальной жизни длилось 37 секунд, чему соответствует продолжительность аналогичной сцены в фильме.

Кадр со съёмок фильма «Титаник»

Legion-Media

Критика, переиздание и колоссальный успех

До премьеры фильма «Титаник» ожидалось, что он окажется провальным. В 2017 году Джеймс Кэмерон рассказал The Hollywood Reporter, что из-за переноса премьеры и огромного бюджета в Paramount думали, что фильм не окупится.

«Все предполагали, что понесут убытки, и все силы направлялись просто на то, чтобы масштаб их не приобрёл фатальный характер. Никто, включая меня, не рассчитывал на успех, ведь никто и представить не мог, что произойдёт дальше», — вспоминал режиссёр.

В успех картины не верила и пресса — в СМИ в то время негативно отзывались о предстоящей премьере.

Первые показы прошли за пределами США. Сначала «Титаник» увидели в Японии. По словам Кэмерона, это помогло обойти предвзятое негативное мнение американской прессы, поскольку после премьеры рецензии были положительными.

Затем фильм показали королевской семье в Лондоне, на площади Лестер-сквер. И снова отзывы порадовали команду «Титаника».

В декабре 1997-го фильм вышел в широкий прокат в Америке, уже зарекомендовав себя за границей. Картина имела колоссальный успех: она возглавляла американский бокс в течение 15 недель. В итоге мировые сборы составили более $2,2 млрд.

В настоящее время на «Кинопоиске» лента занимает 41-е место в рейтинге 250 лучших фильмов и имеет высокую оценку (8.4).

«Титаник» получил 14 номинаций на премию «Оскар» в 1998 году и забрал 11 статуэток, в том числе за лучшую режиссуру и песню (My Heart Will Go On). Это до сих пор является рекордом — по 11 статуэток также получили фильмы «Бен-Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля». Ещё больше наград американской киноакадемии не удалось получить ни одной картине.

Кадр из фильма «Титаник»

Legion-Media

В 2012 году, к 100-летию катастрофы «Титаника» и основанию компании Paramount Pictures, фильм был перевыпущен в форматах 2D, RealD 3D и IMAX. В преддверии выпуска релиза Кэмерон отредактировал один из кадров в фильме после того, как американский астроном указал на ошибку в оригинальной версии ленты, отправив режиссёру язвительное электронное письмо. Эксперт уточнил, что в сцене, когда Роза лежит на деревянном обломке в воде, звёзды в небе расположены неправильно для той даты и времени. Астроном написал, что Кэмерон должен был проверить это.

«Имея репутацию перфекциониста, я должен был это знать и использовать изображение неба с верным расположением звёзд», — признавался тогда постановщик изданию The Telegraph.

В ответном письме режиссёр попросил специалиста прислать ему правильное расположение звёзд. Таким образом, в переизданной версии зрители наблюдают небо, уже соответствующее четырём утра 15 апреля.