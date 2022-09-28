Семеро одного не ждут: тест RT на знание числительных русского языка
Правильное употребление числительных в русском языке вызывает немало сложностей. И если на письме большинство с ними справляется, используя цифры, то в устной речи всё намного сложнее. Особенно когда нужно просклонять «проблемные» числительные. Пройдите тест RT и проверьте, легко ли вам даются числительные.
- Gettyimages.ru
- © Thomas M. Scheer / EyeEm
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