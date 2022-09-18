Сократ или Достоевский: тест RT об античной философии и русской литературе
Афоризмы, наставления и философские высказывания о человеке, браке, любви, природе государства, сущности жизни и многом другом часто настолько известны сами по себе, что об их авторстве многие даже не задумываются. А сможете ли вы угадать, кому принадлежат те или иные мысли: античному философу или русскому писателю? Проверьте себя с тестом RT.
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