Игры по мультфильмам и цифровая мода: «Союзмультфильм» и Polygon начнут выпускать NFT-проекты

Киностудия «Союзмультфильм» совместно с блокчейн-платформой Polygon и OD Business Technologies group подписали соглашение о развитии и реализации совместных NFT-проектов. Как рассказал RT коммерческий директор киностудии Владимир Чибисов, в рамках сотрудничества компании планируют зайти в игровой мир и реализовать проекты для игровых вселенных, а также собираются делать проекты в сфере NFT-моды. Эксперт отметил, что таким образом киностудия стремится привлечь не только детей, но и молодых людей.

Российская киностудия «Союзмультфильм» совместно с блокчейн-платформой Polygon и OD Business Technologies Group начнёт развивать NFT-проекты. Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе VII Восточного экономического форума.

Совместное предприятие Polygon/Cere планирует инвестировать в разработку и поддержку проектов киностудии более $4 млн.

«Союзмультфильм» — компания с богатейшими, почти вековыми традициями, которая сегодня, в XXI веке продолжает своё непрерывное развитие, стремительно осваивая новые формы и технологии. Подобное соединение опыта и актуальных подходов даёт возможность создавать уникальные проекты. Вместе с нашими партнёрами мы откроем совершенно новую страницу в истории легендарной киностудии», — отметила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Известно, что в рамках сотрудничества могут быть реализованы объекты цифрового искусства, коллекционные токены и NFT, которые дадут владельцам эксклюзивные права. Как объяснил в беседе с RT руководитель коммерческого управления киностудии Владимир Чибисов, Polygon — это крупнейшая платформа, которая является держателем криптокошельков и имеет технологические решения для реализации как криптовалют, так и NFT.

«Мы планируем создать совместно платформу, где будем реализовывать свои NFT-токены и привлекать креативные команды, молодых художников с обеих сторон, в том числе, для производства и выпуска NFT по нашим проектам. Эту платформу компания Polygon интегрирует во все NFT-маркетплейсы, чтобы любой покупатель в любой точке мира, заходя на маркетплейс и выбирая токен «Союзмультфильма», попадал на нашу платформу. Таким образом, мы сможем контролировать и защищать и первичные, и вторичные покупки», — объяснил представитель компании.

Он отметил, что все права на цифровые активы будут принадлежать киностудии.

По словам Владимира Чибисова, такое сотрудничество может привлечь к киностудии не только детей, но и молодых людей, которые в будущем также станут родителями. Кроме того, соглашение даст возможность студии закрепиться в популярном крипто-пространстве.

«NFT — это прежде всего высокое искусство, арт, превращённый в цифровые активы. Наша компания обладает множеством артефактов, которые претендуют на объекты искусства. Например, неоцифрованные и неопубликованные раскадровки, эскизы. Мы просто следим за трендами на мировом рынке и за тем, что происходит в искусстве, — пояснил Владимир Чибисов. — Это не только способ монетизации контента: для «Союзмультфильма» важно нести вечные, общечеловеческие ценности и сохранять связь поколений. Мы делаем новые проекты и для их популяризации нужно привлекать детей и молодёжь — будущих родителей, которые через крипто-мир и игровые вселенные узнают о «Союзмультфильме».

Пока неясно, какие именно проекты будут в разработке, однако, по словам Владимира Чибисова, в планах у киностудии и блокчейн-платформы зайти на игровой крипто-рынок и продавать различные возможности, характеристики и оборудование для игровых персонажей.

«Мы планируем создавать игры по разноформатным сериалам, полнометражным картинам «Союзмультфильма», делать проекты для игровых вселенных. Так, на маркетплейсе можно будет купить NFT-токен, и при заведении в игру он будет улучшать характеристики игрового персонажа, например, повышать его силу. То есть, это даст возможность прокачивать своего героя и таким образом повышать его стоимость. Также мы планируем продавать дополнительные способности или преимущества для персонажа в игре, например, амуниция или оборудование в виде токенов», — рассказал представитель киностудии.

Помимо игрового мира, студия собирается реализовывать и проекты в сфере NFT-моды.

«У нас есть идея делать NFT в направлении криптофэшн — популярность этого направления растёт. Подобный проект подразумевает выпуск лимитированной серии физических объектов, одежды, например, и покупателям токенов даётся приоритетное право по индивидуальным меркам приобрести те или иные изделия», — пояснил Владимир Чибисов.

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Специалист заявил, что ранее студия уже не раз сотрудничала с различными брендами в коллаборации и выпускала совместно лимитированные вещи или коллекции.

«Мы будем привлекать наших лицензиатов. У киностудии сейчас порядка 250 лицензионных контрактов в разных товарных категориях: как в игрушках, так и в одежде. В 2018-м мы реализовывали коллаборацию с Puma по лимитированной линейке кроссовок, в 2021 году у нас была совместная капсула с компанией Monochrome, в разработке ещё несколько линеек с масс-маркет брендами», — рассказал эксперт.

Известно, что выпуск первого проекта «Союзмультфильма», Polygon и OD Business Technologies Group запланирован на конец 2022 года.