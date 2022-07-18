Художники поколения зумеров: что говорят эксперты о будущем NFT в сфере моды

В Москве проходит выставка Look 3.0, посвящённая цифровой моде. Свои работы на ней представляют художники, создающие товары для метавселенной. По словам организаторов, культура NFT активно развивается в России: местные эксперты осознали всемирный тренд и нацелены на производство разнообразного контента для цифрового мира. Ранее в России состоялась первая свадьба в метавселенной.

В Москве в пространстве «Суперметалл» проходит выставка Look 3.0, организованная NFT-галереей 2MRW. 25 художников представили свои проекты, посвящённые моде в виртуальном мире. Понравившуюся работу можно приобрести по QR-коду и стать таким образом коллекционером цифрового искусства. Некоторые проекты ранее были представлены на Московской неделе моды — 2022.

Прогрессивную тенденцию всё чаще подхватывают именитые fashion-площадки и бренды — Парижская неделя моды, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana и другие.

Использовать такое произведение можно в метавселенной — это цифровое пространство, где пользователь может перемещаться и взаимодействовать с аватарами других людей. Термин metaverse появился ещё 30 лет назад, когда фантаст Нил Стивенсон в романе «Лавина» показал недалёкое мрачное будущее. Главный герой — простой разносчик пиццы, однако в метавселенной он становится успешным хакером и самураем.

Сегодня мировая аудитория метавселенных стремительно растёт: эксперты прогнозируют, что к 2030 году количество пользователей достигнет 5 млрд, а расходы на метавёрс вырастут до $5 трлн, что позволит новой технологии стать всепоглощающим трендом.

Онлайн- и офлайн-миры уже связаны настолько тесно, что метавселенная становится местом проведения реальных торжеств и вечеринок. Так, в начале июня россияне Антон Кофанов и Ирина Голубовская сыграли первую в истории свадьбу в метавселенной. Она обошлась в 3 млн рублей.

Директор направления AR/VR фонда «Сколково» Алексей Каленчук утверждает, что подобные бракосочетания идентичны реальным — они проходят с оркестром, деликатесами на столах и фотографами.

При этом скорость развития событий в онлайн-мире гораздо выше, чем в привычном офлайн, — примерно в 25 раз, рассказали основатели 2MRW Александр Гуськов и Пётр Завтра в беседе с RT.

© Фото предоставлено галереей 2MRW

Новое явление коснулось и кинематографа. Осмыслить его попытался Стивен Спилберг в своей картине 2018 года «Первому игроку приготовиться». Однако в фильме игра контролировалась одним человеком, а в действительности каждая из игр децентрализована — поделена между создателями.

NFT в России

В России культура NFT находится на стадии развития. Александр Гуськов объясняет, что сейчас одна из ценностей индустрии — объединение художников и творцов по интересам для создания симбиоза стиля, атмосферы и красоты: «Эксперты явно осознали, что тренд в мире нацелен на глобализацию, выход на международные рынки, поэтому специалисты и артисты начали формировать комьюнити, создавать бизнесы гибридного формата, объединяющие все преимущества мира офлайн и онлайн, генерировать контент для цифровых вселенных — аватаров, цифровую одежду и аксессуары».

Компании, которые уже успели создать цифровое представительство, сейчас на пике тенденций. Крупнейшие бренды переходят в метавселенные. Они понимают, что их клиент будет заказывать одежду реальную или цифровую — для своего аватара, которым он живёт в виртуальном мире.

Уход в онлайн

Большой плюс метавселенной — экономия. Привычный рынок обходится гораздо дороже, чем цифровой, у которого из преимуществ — не только меньшие затраты на производство товаров, но и сохранение экологии, природных ресурсов и времени. Цепочки упрощаются, а процессы ускоряются — огромное количество задач исчезает, одежду не нужно отшивать, привозить в магазин, нет необходимости изобретать вещи заново. Сложность процедуры снижается, а вот прибыль остаётся той же или даже выше. Таким образом, приоритет остаётся за оцифровкой, где многое зависит не только от таланта дизайнера, но и от технологий и мощностей.

«Рынок цифровой одежды открывает возможности для каждого, кто мечтает о создании собственного бренда одежды, но не имеет ресурсов или времени для воплощения идеи. Теперь достаточно обратиться к цифровому художнику, который создаст одежду, стиль и образ, который ограничивается только фантазией клиента. Технологии искусственного интеллекта скоро позволят снять себя на видео и мгновенно примерить цифровой костюм, который на экране будет неотличим от реального. К тому же цифровая мода способна перейти границу, когда пропадёт необходимость заполнять гардероб большим количеством редко надеваемых вещей. Можно будет менять по несколько образов в день внутри метавселенных и соцсетях одним нажатием кнопки», — говорит директор по коммуникациям галереи 2MRW Евгений Лискунов.

© Фото предоставлено галереей 2MRW

Что касается цен на предметы цифровой моды — их формируют сразу несколько составляющих. Прежде всего — имя и известность клиентов, коллекционеров, зрителей. Ещё один аспект — опыт производителя. Цена за один продукт может разниться значительно. В одном случае художник трудится над работой несколько суток или недель, другому, с мощным дорогостоящим оборудованием (стоимость одной видеокарты может достигать 500 тыс. рублей), потребуется всего несколько часов.

«В искусстве долго можно дискутировать про ценообразование. Художник может продать свою работу в 2D с использованием минимума графики, если у него есть верное комьюнити подписчиков, это всегда увеличивает шансы на успех продаж», — объясняет Александр Гуськов.

Текущая выставка продлится до 20 июля, однако Гуськов и Завтра организовывают подобные мероприятия в «Суперметалле» регулярно.

«Сейчас готовим новый проект для общественного пространства, которое открывается в начале осени. На экранах снова появятся работы российских и зарубежных медиахудожников. Галерея будет осуществлять менеджмент контента и сопровождать подборку новых цифровых работ», — обещают организаторы.

Ожидается, что рынок NFT продолжит расти вместе с метавселенными. С каждым днём становится всё больше высокооплачиваемых художников и цифровых товаров, купленных за миллионы долларов. Безусловно, именно пандемия помогла этим направлениям, повлияв, например, на перенос музейных коллекций в цифровой мир.