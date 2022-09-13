Возвращение Джиперса Криперса и киноальманах о человеческих фобиях: главные киноновинки недели

В четверг, 15 сентября, на большие экраны выходит сразу несколько российских фильмов. Среди них — киноальманах «Кто там?», в котором герои столкнутся со своими страхами, и мистический триллер «Тибра» о девочке-альбиносе по прозвищу Мука. Кроме того, зрители смогут посмотреть в кинотеатрах французскую драму «Брат и сестра» с Марион Котийяр и хоррор «Джиперс Криперс: Возрождённый», который является началом новой трилогии о сверхъестественном убийце в чёрном плаще. Об этих и других премьерах — в материале RT.

«Кто там?»

Герои остросюжетного киноальманаха «Кто там?», среди которых — пилот самолёта, полицейский-стажёр, молодая мама с дочерью и миллиардер, должны взглянуть в лицо своим страхам и решить, стоит ли открывать дверь, когда в неё стучится незнакомец.

Картина состоит из пяти новелл, в каждой из которых исследуется какой-либо человеческий страх.

Режиссёрами выступили дебютанты в игровом кино Владимир Маслов и Виталий Дудка, а также Михаил Морсков («Кухня. Война за отель»). Роли исполнили Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро, Александр Самойленко и другие актёры.

По мнению одного из постановщиков, ситуации, в которых оказываются герои, могут произойти с каждым в реальной жизни — «и от этого мороз по коже».

«Идея «Кто там?» — размышление о разных фобиях: страх смерти, одиночества, шизофрении, страх перед чужаками и насилием, — как нам кажется, откликнется в зрителях, потому что это внутренние переживания, знакомые каждому», — говорит Владимир Маслов.

Лента снята в необычном для российского кинематографа однокадровом формате. По словам Михаила Морскова, этот приём даёт зрителю возможность полностью погрузиться в происходящее на экране.

«Тибра»

В мистическом триллере «Тибра» главную роль исполнила дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя Анна. Ранее юная артистка принимала участие в съёмках фильмов «Черновик» и «Первый снег».

В центре сюжета — 13-летняя девочка по прозвищу Мука. Сверстники постоянно издеваются над ней, в школе она считается изгоем из-за редкого генетического заболевания — альбинизма, который характеризуется нехваткой меланина в волосах, глазах и кожном покрове. Однако всё меняется после таинственного исчезновения одной из школьниц, свидетельницей которого была Мука. С этого момента с ней начинают происходить странные вещи: всё, что она кому-либо пророчит, случается наяву.

Режиссёром проекта выступила Анна Гороян. Это первый полнометражный фильм в её карьере. Постановщица надеется, что её фильм поможет юным зрителям и их родителям понять себя.

«Прежде чем начинать любой проект, для меня важно ответить на вопрос «Зачем?». Истории о взрослении будут актуальны всегда. Каждый ребёнок и его родители проходят этот непростой этап. И если появится фильм, который поможет и тем и другим взглянуть на себя со стороны, пересмотреть свои взгляды, поступки, значит, эта работа проделана не зря», — цитирует режиссёра «Вокруг ТВ».

«Недетский дом»

Сюжет фильма Михаила Расходникова вдохновлён публицистической книгой «Недетский дом». Её автор Андрей Петрушин два года работал психиатром в детском доме, где и собрал материалы для произведения.

Картина повествует о том, как непросто сиротам жить в далеко не детских условиях и как трудно порой даётся взрослым общение с такими детьми.

«Мы хотим, чтобы фильм прозвучал не только как высказывание, но и чтобы он помог тем детям, которые воспитываются в детских домах. Миссия фильма — обратить внимание на проблему и открыть сердце каждого зрителя», — цитирует режиссёра TV Mag.

В актёрский состав вошли Иван Охлобыстин, Александр Панин, Полина Ватага и другие. Также в работе над фильмом участвовали дети из приёмных семей.

Сюжет разворачивается в детском доме, директор которого устанавливает строгие правила для борьбы с хаосом и беспределом. Новенькая Инна не согласна с методами воспитания: она всеми силами будет бороться за справедливость.

Первый показ ленты состоялся в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля.

«Кэт»

В центре сюжета новой картины Бориса Акопова «Кэт» — молодая эскортница, недавно ставшая матерью. Ребёнка она родила от женатого музыканта и воспитывает одна. Героиня начинает задумываться о том, чтобы жить иначе, однако жизненные трудности заставляют её возвращаться в профессию. Перед Кэт стоит выбор, продолжить свой путь в опасном мире эскорта или полностью погрузиться в материнство.

Наряду с основной сюжетной линией постановщик предлагает взгляд на людей из разных сфер деятельности. Среди них — артисты Большого театра, военный, полицейские, врач. Режиссёр и сценарист фильма Борис Акопов, в прошлом артист балета, отметил, что в основу некоторых связанных с театром сцен легли его накопившиеся за время службы чувства.

Картина участвовала в основном конкурсе 44-го Московского международного кинофестиваля, где была удостоена специального упоминания жюри.

Подробнее о фильме — в материале RT.

© Кадр из фильма «Кэт» (2022)

«Брат и сестра» (Frère et soeur)

В новой драме режиссёр Арно Деплешен («Как я обсуждал… (свою сексуальную жизнь)», «Короли и королева») возвращается к одной из своих излюбленных тем — семейные узы.

В фильме рассказывается о сильной ненависти сестры к брату. Алис — актриса, Луи — бывший учитель и поэт. Больше 20 лет они игнорировали существование друг друга. Но судьба вновь сводит их вместе, когда родители героев попадают в автокатастрофу.

Случайная встреча сестры и брата ночью в супермаркете откроет новую главу их взаимоотношений.

Главные роли в картине исполнили Марион Котийяр («Влюбись в меня, если осмелишься», «Полночь в Париже») и Мельвиль Пупо («И всё же Лоранс», «Лето'85»).

Лента была представлена в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2022 году, однако «Золотую пальмовую ветвь» забрала картина «Треугольник печали».

«Джиперс Криперс: Возрождённый» (Jeepers Creepers: Reborn)

По легенде, Крипер возвращается каждые 23 года, чтобы насытиться плотью испуганных людей. И хотя с момента выхода «Джиперс Криперс 3» прошло всего пять лет, авторы франшизы решили, что уже пришло время вернуть на экраны загадочного монстра.

Возрождение Крипера знаменует начало новой трилогии. В центре сюжета — парень и девушка, отправившиеся на фестиваль ужасов Horror Hound Festival в Луизиане. Лейн, главная героиня, изначально боялась туда ехать из-за постоянных тревожных видений. В итоге герои всё же отправляются туда и выиграют возможность побывать на квесте ужасов якобы в старом доме. Именно там, в вызывающем клаустрофобию помещении, развернётся бойня с самым известным сверхъестественным убийцей на фестивале.

По данным Collider, фильм будет значительно отличаться от предыдущей трилогии, первая часть которой вышла в 2001-м.