Музыкальные эксперименты и спектакль по роману Пелевина: премьеры нового театрального сезона

В новом театральном сезоне к 200-летию российского драматурга А.Н. Островского Малый театр выпустит сразу три спектакля: «Горячее сердце», «На бойком месте» и «Гроза». Кроме того, на всех сценах театра пройдёт фестиваль «Островский в доме Островского», в рамках которого будут показаны региональные постановки произведений классика. В этом году ожидаются и музыкальные эксперименты. Так, труппа Студии-OFF Театра Маяковского поставит саунд-перформанс на основе пьес российских классических драматургов, Московский драматический театр на Малой Бронной удивит музыкально-драматической постановкой Юлии Пересильд «Мужчина/Женщина», а на сцене Московского губернского театра можно будет увидеть «Джаз-комедию» о любви уличного исполнителя и популярной певицы.

Российский академический молодёжный театр в новом сезоне представит рок-балладу «Остров сокровищ» режиссёра Александра Коручекова — театральную версию известного приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. В спектакле не будет сказки о захватывающих приключениях героев в борьбе за клад, и самой большой проблемой Джима Хокинса окажутся не пираты, а его страхи и предательство друга. Герой будет искать сокровища, однако в этот раз не материальные драгоценности, а духовные.

По словам режиссёра постановки, для него роман Стивенсона — это шотландская версия «Капитанской дочки» А.С. Пушкина.

«Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем недетской книги весёленькую погоню за кладом, из которой все запоминают одноногого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу. А там — суровый мужской боевик, где получение сокровищ в финале совсем не главное. Важен путь, который проходят герои. И как меняются на этом пути», — приводит слова Александра Коручекова сайт театра.

«Остров сокровищ»

© ramt.ru

Театр имени Пушкина подготовил для гостей новую интерпретацию пьесы М.А. Булгакова «Багровый остров», которую впервые представили на этой сцене в 1928 году. Правда, вскоре постановка была закрыта цензурой.

Сюжет пьесы сфокусирован на молодом драматурге. Он в кратчайшие сроки должен назначить актёров на свою революционную пьесу «Багровый остров» и провести генеральную репетицию, на которой будет присутствовать цензор — именно от него зависит судьба как спектакля, так и многого другого.

Зрителям обещают яркие эмоции от полной приключений и булгаковской сатиры истории. Режиссёром выступит Фёдор Левин, а роли исполнят Александр Матросов, Кирилл Чернышенко, Ирина Царенко и другие.

Московский академический театр имени Вл. Маяковского также покажет несколько новых спектаклей. Так, в юбилей театра (29 октября) зрители смогут посмотреть постановку Егора Перегудова необычного формата «Истории», в которой артисты поделятся своим любимым материалом из отечественной классики.

«Для меня день рождения — это всегда про подарки. Я попросил наших артистов выбрать истории, которые им бы хотелось преподнести себе и зрителю в этот вечер. Все выбрали очень разное — и грустное, и смешное, и лирическое. И то, что когда-то уже сыграли, и то, что всегда хотели сыграть. Получится юбилейный сценический альманах», — рассказал режиссёр.

Помимо этого, труппа Студии-OFF Театра Маяковского поставит к январю 2023 года экспериментальный саунд-перформанс на основе пьес российских классических драматургов. Режиссёром выступит музыкант, композитор Пётр Айду, а в феврале на Сретенке планируется выпуск спектакля Филиппа Гуревича «Войцек» по пьесе немецкого драматурга-экспрессиониста Георга Бюхнера.

Весной гости смогут увидеть интерпретацию повести Габриэля Гарсиа Маркеса «Вспоминая моих несчастных…», главную роль в спектакле исполнит народный артист России Игорь Костолевский.

Также 2023 год порадует театральных гостей «Фаустом» по произведению Ивана Тургенева и спектаклем по рассказам Михаила Елизарова.

Две премьеры в этом сезоне пройдут в Театре наций. В спектакле «Толстая тетрадь» по роману Аготы Кристоф рассказывается о тяжёлой жизни мальчиков-близнецов, которым во времена Второй мировой войны приходится искоренять в себе сострадание, любовь и учиться убивать.

«Мы размышляли о том, как рождается фашизм и в чём механизм расчеловечивания. Почему из нежных мальчиков получаются хладнокровные убийцы, пишущие собственную Библию, в которой нет главной заповеди — «Не убий», — говорит режиссёр постановки Татьяна Тарасова.

«Толстая тетрадь»

© heatreofnations.ru

На сцене театра покажут спектакль «Саша, привет!» по роману-антиутопии Дмитрия Данилова, действие которого происходит в недалёком будущем.

Сергея приговаривают к смертной казни за связь с несовершеннолетней девушкой. Последние моменты жизни в ожидании кончины герой проводит в комбинате, похожем на хороший отель где-нибудь в Европе. Каждый день ему нужно ходить по коридору, где висит Саша — пулемёт, непредсказуемо стреляющий в спину, и неизвестно, в какой день Сергей попрощается с жизнью. Это драма о жестоком мире, в котором человек не имеет права оступиться.

Над постановкой работает лауреат «Золотой маски» Марат Гацалов.

Новый экспериментальный спектакль Юлии Пересильд «Мужчина/Женщина» представит в сентябре Московский драматический театр на Малой Бронной. Это музыкально-драматическая постановка без текста, но с действиями и песнями группы Zero People. Монолог мужчины превращается в диалог пары, которая переживает знакомство, страстную любовь и горькое расставание. Главные роли на сцене исполнят Александр Красовицкий и Юлия Пересильд.

«Мужчина / Женщина»

© mbronnaya.ru

Также в новом сезоне будет показана музыкальная постановка «Платонов болит» по пьесе А.П. Чехова, которая была найдена уже после смерти писателя. Роли исполнят Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Константин Юшкевич и другие.

Сразу над шестью премьерами работает Малый театр. К юбилею драматурга А.Н. Островского будет выпущено три спектакля: «Горячее сердце», «На бойком месте» и «Гроза». Кроме того, пройдёт фестиваль «Островский в доме Островского», в рамках которого на всех сценах театра постановки по произведениям писателя покажут около 15 театров из разных регионов России.

Ещё один юбилей будет отмечен в Малом новой постановкой — к 80-летию народного артиста России Василия Бочкарёва состоится премьера спектакля «Собачье сердце», режиссёром-постановщиком выступит заслуженный артист России Алексей Дубровский.

Также в октябре гости театра смогут увидеть «Женитьбу Фигаро», а в феврале — музыкальный спектакль «Свадьба Кречинского».

Зрителей ждут как минимум две новые постановки в театре «Сатирикон». В феврале на большой сцене планируется премьера комедии «Сон в летнюю ночь» по произведению Уильяма Шекспира, которую поставит Надя Кубайлат. Как рассказал художественный руководитель театра Константин Райкин, режиссёр предложит «любопытное распределение ролей». Разыгрывать спектакль будут актёры совершенно разных возрастов.

Сам же Райкин удивит гостей пьесой Карло Гольдони.

«Я возьмусь за пьесу, которая давно, много-много лет меня интересует. «Четыре тирана» — одно из названий, больше известно как «Самодуры». Я решился это сделать, это будет весной-летом на большой сцене», — цитирует худрука ТАСС.

Кроме того, Александр Локтионов готовит спектакль по роману норвежского писателя Эрленда Лу «Фвонг», также зрители смогут увидеть новую работу Гоши Мнацаканова.

Московский губернский театр покажет новый музыкальный спектакль «Джаз-комедия». Постановка Аллы Решетниковой представляет собой современную версию основной темы музыкальных комедий эпохи зарождения советского джаза.

В постановке пойдёт речь об уличных музыкантах, лидер которых нашёл вдохновение в певице на одной из афиш. Он окажется в оркестре, где поёт та самая муза с рекламного плаката, и задействует все свои умения, чтобы его музыканты исполняли совместную с оркестром программу. В итоге перед музыкантами встанет сложный выбор: популярность и достаток или же самовыражение и свобода действий.

«Джаз-комедия»

© m-g-t.ru

Среди артистов, которые будут задействованы в мюзикле, — Александр Фролов, Евгений Сыркин, Анна Снаткина, Вера Шпак, Наталья Шклярук и другие.

Зрители увидят музыкальные номера с современной хореографией, степом и джазовыми мотивами.

МХТ имени А.П. Чехова в сентябре представит первую премьеру нового сезона — спектакль «Омон Ра» по роману Виктора Пелевина. Поставит его Михаил Рахлин.

Помимо прочего, 15 сентября Артём Устинов откроет II часть проекта «АРТХАБ» постановкой «Подвальные ленты».

«Подвальные ленты» — это не анализ причин массового убийства в школе «Колумбайн», не расследование и не судебное разбирательство. Это история о том, как жить после. Трагедия происходит, но не заканчивается — она навсегда меняет жизнь всех к ней причастных и непричастных. Она становится частью нас самих. Это точка, после которой мы не можем смотреть на вещи так, как смотрели раньше, — что-то ломается безвозвратно», — заявил Устинов.

В спектакле будут задействованы Дарья Юрская, Вера Харыбина, Александр Усов и Арсентий Журид.

Сказку для взрослых презентует Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой — это спектакль «Пер Гюнт» по пьесе Генрика Ибсена о том, как в мире соблазнов и грехов не потерять себя настоящего. Зритель увидит на сцене юношу, который впоследствии предстанет перед публикой уже стариком, ставшим лёгкой добычей для Пуговичного мастера. На своём жизненном пути Пер не раз обидит любящих его женщин, а также потеряет всех друзей, мать и односельчан. Всю жизнь герой упивается наслаждением, желает лишь богатства и власти, а в итоге понимает, что для счастья ему нужна была только хижина в родных ущельях, а самим собой он может быть исключительно рядом с любимой женщиной.

Поставит спектакль режиссёр Владимир Киммельман, а роли исполнят Анастасия Альмухаметова, Ульяна Бачерникова, Андрей Мартынов, Анна Вардеванян.

Московский театр на Таганке встретит гостей сезона шестью премьерными спектаклями: в октябре на сцене театра можно будет увидеть спектакль «Поцелуй. Конармия» режиссёра-постановщика Дениса Азарова. В основу ляжет документальный рассказ Исаака Бабеля о любви и человечности во время Гражданской войны.

Известно, что в постановке будет больше ощущений и чувств, чем слов.

«Мы сочиняем спектакль-ощущение, где тонко-тонко плетутся кружева отношений между мужчиной и женщиной. Но это не будет пластический спектакль, слова будут возникать тогда, когда без них уже невозможно обойтись…» — пояснил Денис Азаров.

Также на сезон запланированы спектакли «Чёрная кошка, белый кот», «Горячее сердце» по пьесе Островского, «104 страницы про любовь» и адаптация мюзикла «Любовь 5728» Джейсона Роберта Брауна.