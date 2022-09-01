Хоррор-драма с Тимоти Шаламе и новая работа Мартина Макдоны: открывается 79-й Венецианский кинофестиваль

В среду, 31 августа, в Италии начинает работу 79-й Венецианский кинофестиваль, который откроет трагикомедия Ноа Баумбака «Белый шум». В секции «Новые горизонты» покажут картину «Голиаф» казахстанского режиссёра и сценариста Адильхана Ержанова. В конкурсной программе в этом году участвуют 23 фильма, среди которых — байопик «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро от Эндрю Доминика, драма Андреа Паллаоро «Моника», лента «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино. Главные роли в последней исполнили Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл. Об этих и других новинках фестиваля — в материале RT.

В среду, 31 августа, стартует 79-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 10 сентября. В этом году ему исполняется 90 лет.

Смотр откроет трагикомедия из конкурсной программы «Белый шум» режиссёра Ноа Баумбака («Милая Фрэнсис», «Де Пальма», «История о супружестве»), главную роль в которой исполнил Адам Драйвер («Звёздные войны: Пробуждение силы», «Дом Gucci»).

«Белый шум» основан на одноимённом сатирическом романе Дона Делилло. В центре сюжета — преподаватель истории Джек, специализирующийся на изучении личности Адольфа Гитлера. Жизнь главного героя и его семьи наполнена многими страхами, главный из них — страх смерти.

Жюри в этом году возглавляет актриса Джулианна Мур. Вместе с ней оценивать фильмы будут такие режиссёры, как Мариано Кон, Одри Диван, Родриго Сорогойен, Леонардо Ди Костанзо, а также писатель Кадзуо Исигуро и актриса Лейла Хатами.

© Кадр из фильма «Сын»

Организаторы фестиваля в этом году поставили перед собой цель — повышать осведомлённость и продвигать международное кино во всех его формах как искусство, развлечение и индустрию.

Таким образом, один внеконкурсный раздел будет посвящён ретроспективам в знак уважения выдающихся деятелей и для лучшего понимания истории кино, в частности молодой аудиторией.

В основной конкурс отобраны 23 картины. Режиссёр Эндрю Доминик покажет фильм «Блондинка» — биографическую ленту о жизни знаменитой актрисы Мэрилин Монро, которую сыграла Ана де Армас («Достать ножи»).

Также на конкурс свою новую ленту «Кит» привезёт Даррен Аронофски. В основу проекта легла одноимённая пьеса Сэмюэля Д. Хантера о нездорово полном мужчине (Брендан Фрейзер), который пытается наладить отношения со своей 17-летней дочерью.

Экранизацию своей пьесы «Сын» (2019) покажет режиссёр, драматург и писатель из Франции Флориан Зеллер. Сюжет сфокусирован на подростке с девиантным поведением, который с трудом переживает развод родителей (Лора Дерн и Хью Джекман). Также в актёрский состав вошёл Энтони Хопкинс.

Помимо этого, на «Золотого льва» в этом сезоне претендуют хоррор-драма «Целиком и полностью» итальянского режиссёра Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе, ранее работавшим с кинематографистом в ленте «Назови меня своим именем». Картина снята по роману Камиллы Де Анджелис о каннибалке Марен (Тейлор Расселл), которая способна съесть всех, кто влюблён в неё.

© Кадр из фильма «Целиком и полностью»

В списке участников-конкурсантов также новая работа Мартина Макдоны («Залечь на дно в Брюгге») «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом в главной роли, картина Джоанны Хогг «Вечная дочь» с Тильдой Суинтон, «Сент-Омер» Элис Диоп, «Повелитель муравьёв» Джанни Амелио, ностальгическая комедия «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, боевик «Афина» режиссёра Ромена Гавраса, «Личная жизнь» японского постановщика Кодзи Фукады, «Аргентина, 1985» Сантьяго Митре, иранский фильм «За стеной» авторства Вахида Джалильванда, итальяно-бельгийская картина «Кьяра» Сузанны Никкьярелли, «Моника» Андреа Паллаоро. Кроме того, среди участников конкурса — лента Тодда Филда «Тар» с Кейт Бланшетт, мелодрама «Без медведей» Джафара Панахи, фильм Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие», итальянская драма «Необъятность» Эмануэле Криалезе с Пенелопой Крус и Винченцо Амато, а также «Наши связи» Рошди Зема, «Пара» Фредерика Вайсмана и французский фильм «Дети других людей» Ребекки Злотовски.

В конкурсной программе «Новые горизонты» будут представлены девять картин, в числе которых — «Голиаф» казахстанского режиссёра и сценариста Адильхана Ержанова. Действие в фильме разворачивается в вымышленном посёлке Каратас, где властвует криминальный авторитет Пошаев в исполнении Данияра Алшинова. Он казнит супругу мужчины из бедного слоя общества Арзу (Берик Айтжанов). После этого охрана Пошаева начинает приглядывать за Арзу, однако тот даже и не помышляет о мести. В прошлом режиссёр уже участвовал в Венецианском кинофестивале — в 2020-м его лента «Жёлтая кошка» была представлена в секции «Горизонты».

«В «Голиафе» изучается природа власти и природа подчинения. Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького — они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят», — рассказал режиссёр Адильхан Ержанов.

Почётной наградой за достижения в кинематографе на 79-м фестивале удостоится Пол Шредер, сценарист таких картин, как «Таксист», «Дневник пастыря», «Последнее искушение Христа», «Бешеный бык», «Холодный расчёт» и других.

Вне конкурса зрители смогут увидеть несколько премьер. Так, гостям кинофестиваля покажут психологический триллер «Не волнуйся, солнышко», вторую полнометражную работу актрисы и режиссёра Оливии Уайлд, вестерн Уолтера Хилла «Умереть за доллар», слэшер Тая Уэста «Пэрл». Также в программе смотра — третья часть сериала Ларса фон Тиера «Королевство», действие которой происходит в больнице в Дании.

Российские ленты на 79-м кинофестивале показаны не будут. Организаторы в знак солидарности с Украиной запретили участвовать в биеннале официальным российским делегациям.

Завершится Венецианский кинофестиваль 10 сентября церемонией награждения.