От байопика о Монро до «Сына» Зеллера: что покажут на Венецианском кинофестивале

Во вторник, 26 июля, организаторы Венецианского кинофестиваля представили программу мероприятия. В основной конкурс 79-го смотра вошли 23 фильма, в том числе таких режиссёров, как Даррен Аронофски, Эндрю Доминик, Джоанна Хогг, Ноа Баумбак и Флориан Зеллер. В секции «Горизонты экстра» покажут полнометражную картину казахстанского режиссёра и сценариста Адильхана Ержанова «Голиаф», снятую при участии кинематографистов из России.

Во вторник, 26 июля, была объявлена программа 79-го Венецианского кинофестиваля, который пройдёт с 31 августа по 10 сентября 2022 года. В ходе пресс-конференции президент биеннале Роберто Чикутто и художественный руководитель Альберто Барбера объявили, что председателем жюри основного конкурса станет актриса Джулианна Мур. Вместе с ней оценивать фильмы будут режиссёры Леонардо Ди Костанзо, Мариано Кон, Одри Диван, Родриго Сорогойен, актриса Лейла Хатами и писатель Кадзуо Исигуро.

Известно, что в рамках биеннале режиссёру Полу Шрёдеру и актрисе Катрин Денёв вручат почётных «Золотых львов» за выдающийся вклад в кинематограф.

В основную конкурсную программу смотра вошли 23 картины. Фильмом открытия станет «Белый шум» Ноа Баумбака, основанный на одноимённом сатирическом романе Дона Делилло. Картина повествует о жизни Джека (Адам Драйвер) — историка, специализирующегося на изучении Адольфа Гитлера. Жизнь Джека и его семьи наполнена различными страхами, основной из которых — страх смерти.

Австралийский режиссёр Эндрю Доминик привезёт на конкурс новую работу «Блондинка». Это биографический фильм об иконе золотой эры Голливуда — Мэрилин Монро, которую сыграла звезда картины «Достать ножи» Ана де Армас.

© Кадр из фильма «Блондинка» (2022)

Французский писатель, драматург и режиссёр Флориан Зеллер покажет киноверсию своей пьесы «Сын», поставленной в 2019 году. Сюжет посвящён трудному подростку, тяжело переживающему развод родителей (Хью Джекман и Лора Дерн). Известно, что небольшую роль в картине исполнит Энтони Хопкинс, снимавшийся в драме Зеллера «Отец».

Ещё одна экранизация пьесы в конкурсе — картина Даррена Аронофски «Кит» с Бренданом Фрейзером. Адаптацией сценария для картины занимался автор оригинальной театральной постановки — Сэмюэл Д. Хантер.

За «Золотого льва» также поборется новая работа автора «Залечь на дно в Брюгге» и «Трёх билбордов на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДоны — «Банши Инишира». Действие фильма, роли в котором исполнили Колин Фаррелл, Барри Кеоган и Брендан Глисон, разворачивается на ирландском острове Инишир в 1923 году и повествует о конфликте двух друзей.

Также в основную конкурсную программу вошли фильмы «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе, «Вечная дочь» Джоанны Хогг с Тильдой Суинтон, «Повелитель муравьёв» Джанни Амелио, «Необъятность» Эмануэле Криалезе, «Сент-Омер» Элис Диоп, TÁR Тодда Филда, Love Life Кодзи Фукады, «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Афина» Ромена Гавраса, «За стеной» Вахида Джалильванда, «Аргентина, 1985» Сантьяго Митре, «Кьяра» Сузанны Никкьярелли, «Моника» Андреа Паллаоро, «Никаких медведей» Джафара Панахи, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Пара» Фредерика Вайсмана, «Наши узы» Рошди Зема и «Дети других людей» Ребекки Злотовски.

Вне конкурса в числе прочих будут представлены работы Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко», Пола Шрёдера «Господин садовник», новый сезон «Королевства» Ларса фон Триера, сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна, новая документальная работа Оливера Стоуна и «Зов Бога» — последняя картина южнокорейского кинорежиссёра Ким Ки Дука, умершего 11 декабря 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ещё 18 фильмов войдут в конкурсную программу «Горизонты», в которой традиционно участвуют игровые и документальные работы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

Кадр из фильма «Голиаф»

© Онлайн-кинотеатр START

Секция «Новые горизонты», проекты которой оценивает зрительское жюри, включает в себя девять картин, в том числе «Голиафа» казахстанского режиссёра и сценариста Адильхана Ержанова. Её сюжет разворачивается в вымышленном посёлке Каратас, где всю деятельность контролирует криминальный авторитет Пошаев (Данияр Алшинов). Однажды он казнит жену бедняка Арзу (Берик Айтжанов). Начальник охраны авторитета (Дмитрий Чеботарёв) получает задание присматривать за Арзу, но кажется, что тот разбит горем и не думает о мести.

«В «Голиафе» изучается природа власти и природа подчинения. Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького — они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят», — говорит режиссёр Адильхан Ержанов.

Для Ержанова это не первый опыт участия в Венецианском кинофестивале. В 2020 году в секции «Горизонты» был представлен его фильм «Жёлтая кошка».

Российские картины на 79-м Венецианском кинофестивале представлены не будут. Организаторы биеннале ранее заявили, что в знак солидарности с Украиной запретят участие в мероприятии официальным российским делегациям.