На пути к «справедливой киноиндустрии»: канадская киноакадемия меняет актёрские награды на гендерно-нейтральные

Академия канадского кино и телевидения, вручающая премию Canadian Screen Awards, отказалась от разделения актёрских номинаций в соответствии с полом артистов и объявила о введении гендерно-нейтральных категорий. По словам членов академии, такое решение станет одним из шагов на пути к «справедливой киноиндустрии». Ранее аналогичные решения приняли организаторы премии «Эмми» и Берлинского кинофестиваля.

Академия канадского кино и телевидения, организатор премии Canadian Screen Awards, приняла решение отказаться от разделения актёрских номинаций в соответствии с полом исполнителей. С 2023 года призы за главные и второстепенные роли в кино- и телевизионных проектах канадского производства будут вручаться в гендерно-нейтральных категориях. Число номинантов в каждой из них вырастет с пяти до восьми.

За достижения в области актёрской игры на телевидении будут присуждать награды в номинациях «Лучший исполнитель главной роли в комедии» (ранее — «Лучший главный актёр/актриса в комедии»), «Лучший исполнитель главной роли в драматическом сериале» (ранее — «Лучший главный актёр/актриса в драматическом сериале»), «Лучший исполнитель главной роли в телефильме» (ранее — «Лучший главный актёр/актриса в телефильме») и «Лучший исполнитель роли второго плана в комедии» (ранее — «Лучший актёр/актриса второго плана в комедии»).

Аналогичным образом изменились названия номинаций за актёрскую игру в кино — «Исполнение главной роли» (вместо «Исполнение актёром/актрисой главной роли») и «Исполнение роли второго плана» (вместо «Исполнение актёром/актрисой роли второго плана»).

«Мы в канадской киноакадемии признаём, что наш долг — обеспечить каждому исполнителю возможность полноценного участия в наших программах награждений и в индустрии в целом. Данный шаг приближает нас к этой цели», — говорит исполняющий обязанности гендиректора академии Луи Калабро.

По данным Variety, академия пришла к этому решению после пяти лет консультаций при участии представителей 40 ключевых организаций отрасли.

«После тщательного рассмотрения и всестороннего обсуждения мы приняли важное решение о введении в рамках премии Canadian Screen Awards гендерно-нейтральных категорий для актёров кино и телевидения», — рассказал председатель Академии канадского кино и телевидения Джон Янг, добавив, что данный шаг необходим, чтобы в перспективе добиться справедливости в киноиндустрии.

«Канадская киноакадемия считает это прогрессивным и необходимым шагом на пути к справедливой киноиндустрии. Таким образом, все канадские исполнители будут иметь право удостоиться награды от своих коллег. Мы очень рады быть в числе первых академий в мире, внедривших подобный формат», — отмечает Янг.

Независимо от пола

Решение Академии канадского кино и телевидения продолжает утвердившуюся в последние годы тенденцию на Западе, согласно которой многие организации борются за «гендерное равенство» и «инклюзивность». Ещё в августе 2020 года Берлинский международный кинофестиваль сменил названия актёрских наград, присуждаемых за участие в фильмах основного конкурса, на гендерно-нейтральные. Теперь вместо призов за лучшие женскую и мужскую роли жюри присуждает «Серебряных медведей» за главную роль и за роль второго плана, независимо от пола исполнителей.

Руководители фестиваля Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек отметили, что «отказ от разделения актёрских наград по гендерному признаку сигнализирует о более внимательном отношении к гендерной проблематике в киноиндустрии».

Их примеру последовал и совет управляющих Американской телевизионной академии, вручающей премию «Эмми». В организации подчеркнули, что к номинантам и лауреатам в актёрских категориях никогда не предъявлялись требования относительно их гендера, однако теперь отличившиеся актёры при желании могут запросить статуэтку, на которой будет стоять нейтральный термин «исполнитель».

О значительно более масштабных изменениях в своих правилах в сентябре 2020 года объявило руководство американской киноакадемии. Все нововведения объединены в четыре стандарта, два из которых придётся учитывать кинематографистам ещё на этапе препродакшена при желании выдвинуть фильм на премию «Оскар».

В соответствии с первым стандартом главную или одну из ключевых ролей должен исполнять представитель этнического меньшинства. Также стандарту соответствуют фильмы, в которых 30% ролей второго плана отданы артистам из двух «недостаточно представленных групп» (женщины, представители ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями) или сюжет сфокусирован вокруг меньшинств.

Согласно второму стандарту, люди из этих групп должны занимать как минимум две ключевые должности (режиссёр, оператор, продюсер, сценарист и т. д.) или шесть значимых мест при производстве картины.

Чтобы соответствовать третьему стандарту, киностудиям и дистрибьюторам следует предоставить оплачиваемые стажировки с возможностью трудоустройства для представителей меньшинств. Четвёртый предполагает, что специалисты из недостаточно представленных групп займут руководящие позиции в подразделениях, занимающихся рекламой и распространением контента.

Цель правил — «поощрение сбалансированной представленности на экране и за его пределами для более точного соответствия многообразию киноаудитории».

Вскоре после американской киноакадемии свои правила изменила Британская академия кино и телевизионных искусств. Организация пообещала пригласить в свои ряды не менее 1 тыс. новых членов — преимущественно из недостаточно представленных групп, а также сделать мероприятия академии более доступными для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, всех членов организации, имеющих право голоса, обязали пройти курс под названием «Подготовка сознательных участников голосования». Это должно помочь им в понимании общественных процессов, способных влиять на выбор лауреатов.