Фильм по рассказам Мураками: драма «Сядь за руль моей машины» получила приз Международной федерации кинокритиков

Японская драма «Сядь за руль моей машины» режиссёра Рюсукэ Хамагути получила Гран-при Международной федерации кинокритиков FIPRESCI как лучший фильм 2022 года. В центре истории, снятой по рассказам известного писателя Харуки Мураками, театральный режиссёр, который потерял жену. Всё, что у него осталось — работа. В борьбе за главный приз лента опередила четырёх других финалистов — фильм «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, драму «Власть пса» Джейн Кэмпион, а также картину «Треугольник печали» режиссёра Рубена Эстлунда и ленту «Худший человек на свете», снятую Йоакимом Триером.

Международная федерация кинокритиков FIPRESCI назвала лучший фильм 2022 года. Гран-при в этот раз получила лента японского режиссёра Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины».

Приз будет вручён 16 сентября на торжественном открытии 70-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Также на мероприятии лента будет транслироваться в рамках специального показа.

Гран-при мог получить любой фильм, выпущенный после 1 июля 2021 года. Голосование проходило среди 646 критиков со всего мира.

В финале за главный приз в этом году боролись ещё четыре картины — фильм «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, драма «Власть пса» Джейн Кэмпион, а также картина «Треугольник печали» режиссёра Рубена Эстлунда и лента «Худший человек на свете», снятая Йоакимом Триером.

Это не первый приз драматической ленты «Сядь за руль моей машины». Впервые фильм был показан на Каннском кинофестивале в 2021 году, где получил три награды, в том числе за лучший сценарий. Кроме того, картина получила три премии как лучший фильм на иностранном языке — Британской киноакадемии, «Золотого глобуса» и «Оскара» в 2022 году.

В центре сюжета фильма — театральный режиссёр Юсукэ Кафуку, который получает приглашение поставить спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова. По условиям договора он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют водителя — девушку по имени Мисаки, с которой он направляется из Токио в Хиросиму. Действие ленты сосредоточено, в основном, на общении главных героев. Юсукэ и Мисуки ведут различные диалоги, с помощью которых каждый из них сможет что-либо переосмыслить в своей жизни. Так, режиссёр понимает, что его брак с женой, которая недавно скончалась, был далёк от идеала, а девушка-водитель пытается разобраться со своим прошлым. Между героями возникает таинственная связь, открывающая путь для взаимного облегчения и новых начинаний.

© Кадр из фильма «Сядь за руль моей машины»

Главные роли в фильме исполнили Хидэтоси Нисидзима («Краболов», «Когда-нибудь простимся») и Токо Миура (сериал «Крутой учитель Онидзука», «Девушка на солнце»).

Как сообщил The Hollywood Reporter, роль Мисаки могла достаться Токо Миуре при одном условии — если она в кратчайшие сроки освоит управление автомобилем с механической коробкой передач. В итоге актриса ходила на интенсивные курсы вождения в течение нескольких недель, после чего она села за руль Saab 900 Turbo и показывала свои навыки помощнику режиссёра Хамагути.

За основу фильма «Сядь за руль моей машины» был взят одноимённый рассказ писателя Харуки Мураками из сборника «Men without women. Мужчины без женщин». Известно, что в процессе разработки идеи Хамагути и один из продюсеров ленты Акихиса Ямамото пришли к выводу, что история сама по себе слаба для экранизации, поэтому в сценарий они также добавили элементы из двух других произведений того же сборника рассказов — «Шахразада» и «Кино».

Помимо этого, создатель фильма перечитал пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня» и поразился актуальностью диалогов. В результате Хамагути решил использовать больше деталей, чеховских строк из оригинальной пьесы, чем есть у Мураками.

Полную идею фильма со своими задумками режиссёр изложил на десятках страниц и отправил писателю в надежде на то, что тот одобрит проект. В итоге так и вышло: ответное письмо Мураками содержало краткое согласие без каких-либо комментариев.

На вопрос журналиста The Hollywood Reporter о том, смотрел ли сам Мураками фильм, Рюсукэ Хамагути признался, что узнал об этом из интервью.

«Да, смотрел. Я читал в одном интервью, что он его смотрел и, в частности, заметил, что машина другого цвета. Его это удивило. Читая это интервью, я немного беспокоился насчёт его мнения. Но он сделал мне самый большой комплимент, на который я только мог надеяться. Он сказал, что при просмотре фильма не мог вспомнить, какие элементы были его, а какие — нет. Мне кажется, это значит, что нам удалось сохранить мир Мураками в первозданном виде», — рассказал режиссёр.

Рюсукэ Хамагути, 43-летний кинематографист, последние полтора года активно проявлял себя в кинопроизводстве. В качестве сценариста он выступил соавтором исторического триллера Киёси Куросавы «Жена шпиона». Фильм получил «Серебряного льва» за лучшую режиссёрскую работу на Венецианском кинофестивале в 2020-ом. Кроме того, Хамагути снял полнометражную картину «Случайность и догадка» о современных женщинах Японии, который удостоился Гран-при жюри «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале в 2021 году.

Международная федерация кинокритиков FIPRESCI вручает свой ежегодный приз с 1999 года. В 2021-ом Гран-при досталось фильму «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао.