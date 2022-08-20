«Ждём проекты из всех регионов»: инициативы по культурной интеграции Донбасса получат поддержку ПФКИ

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил о начале приёма заявок в рамках четвёртого специального конкурса в области искусства и креативных индустрий. В числе основных тематических направлений — проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобождаемых территорий в единое культурно-образовательное и цивилизационное пространство. По словам гендиректора фонда Романа Карманова, на проведение спецконкурса дополнительно выделен 1 млрд рублей.

Проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобождаемых территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство, получат поддержку ПФКИ в рамках специального конкурса на предоставление грантов. Приём заявок начался в пятницу, 19 августа, и продлится до 12 сентября. Гендиректор фонда Роман Карманов в ходе вебинара, посвящённого старту заявочной компании, рассказал, что на проведение спецконкурса дополнительно выделен 1 млрд рублей.

«Задача серии специальных отборов — поддержать творческие команды именно сейчас, а не в отдалённом будущем. За первые три конкурса мы увидели большой отклик креативных команд, в короткие сроки они предложили достаточно много проектов, готовых к реализации», — подчеркнул Карманов.

Заявленная цель конкурса заключается в распространении и сохранении общероссийской культурной идентичности, противодействии феномену отмены культуры, поддержке коллективов и деятелей культуры, «ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране».

Кроме того, инициатива преследует задачи укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей и поддержки проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий, в том числе в Донбассе и на освобождаемых в ходе спецоперации на Украине территориях.

С момента создания фонда 17 мая 2021-го было проведено два основных и три специальных конкурса, по итогам которых грантовую поддержку на общую сумму свыше 8 млрд рублей получили более 3 тыс. проектов. Суммарное финансирование в рамках предыдущих спецконкурсов составило 991 млн рублей — было отобрано 172 проекта из 50 регионов России, которые уже находятся в стадии реализации.

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По словам Карманова, отличие специального конкурса от основного заключается в сжатых сроках и в тематических направлениях. Так, четвёртый спецотбор будет состоять из шести блоков: «Гордимся», «Своих не бросаем», «Новые возможности», «Герои Донбасса — Герои России», «Мы вместе» и «Культурный код» (последний также есть в направлениях основного конкурса). Представляемые культурные, просветительские и творческие проекты должны соответствовать целям и задачам конкурса.

«Конкуренция достаточно высокая, заявочная кампания продлится всего три недели, ждём проекты из всех регионов нашей страны», — сказал Карманов.

Например, в секцию «Гордимся» могут быть заявлены просветительские и другие проекты, направленные на популяризацию деятелей культуры, образования, науки, спорта, выходцев из Донбасса и с освобождаемых территорий, которые внесли значимый вклад в российскую и мировую культуру. В категорию «Своих не бросаем» — проекты, которые освещают роль России как защитницы интересов и прав соотечественников в Донбассе и на освобождаемых территориях.

Победителей спецконкурса объявят не позднее 31 октября 2022-го, а срок реализации проектов не должен превышать 16 месяцев (до конца 2023 года).

Заявки на грант могут подать некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также неказённые муниципальные учреждения. Госструктуры, иностранные организации, юрлица и ИП, прекратившие свою деятельность, не смогут рассчитывать на поддержку фонда.

Подробнее ознакомиться с положением конкурса, таблицей критериев и подать заявку на грант участники могут на веб-портале организации.

Общий грантовый ресурс ПФКИ на период до 2024 года составляет 32,5 млрд рублей. В задачи президентского фонда входит всесторонняя поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий по 14 направлениям. Победителями прошлых спецконкурсов стали XXXI Международный кинофорум «Золотой Витязь», мультимедийный спектакль-погружение «Пётр I», II всероссийский конкурс и фестиваль этнического видеоконтента «МЫ», проекты «Дети Донбасса» и «Юные актёры — детям Донбасса», мультимедийный выставочный проект «НАТО. Хроника жестокости», гастроли Театра имени Вахтангова в регионах и другие инициативы.

Сейчас независимая экспертиза рассматривает проекты «Кинематограф всегда в строю», «Поколение созидателей: судьба человека в истории страны», международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» и «Донбасс: страницы истории».