«Погодите-ка, а как же баня?»: вышел трейлер фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

В сети вышел трейлер американской версии фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Ремейк культовой ленты 1970-х годов Эльдара Рязанова получил русское название «Ирония судьбы в Голливуде» (в оригинале About Fate). Сюжет вращается вокруг Марго, которая в канун свадьбы сестры остаётся без пары, но по счастливой случайности в своей спальне обнаруживает Гриффина. Главные роли в ленте исполнили Эмма Робертс, Томас Манн и Мэделин Петш. Режиссёром картины выступил Марюс Вайсберг, а сценарий написала Тиффани Полсен.

Вышел трейлер американского ремейка культового советского фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — «Ирония судьбы в Голливуде». Производством фильма занималась кинокомпания MGM (Metro-Goldwyn-Mayer).

Сюжет голливудской версии, как и оригинальной пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», вращается вокруг пары, которая волею судьбы встречается в доме девушки.

Трейлер начинается с параллельных действий героев: закончив с утренней рутиной, Марго (Эмма Робертс) и Гриффин (Томас Манн) в разных городах отправляются на встречу к своим возлюбленным. Если Гриффин оказывается застигнут врасплох из-за предложения руки, которое выпрашивает его девушка в исполнении Мэделин Петш, то Марго бросает её бойфренд Кип (Льюис Тан) накануне свадьбы сестры — она не хочет идти туда без пары.

Озадаченный противоречивыми чувствами и грядущим бракосочетанием, Гриффин вместо Норвуда уезжает в Уэствуд, а расстроенная Марго обнаруживает его на своей кровати. Девушка делится с мужчиной своим разочарованием и просит его составить ей пару на свадьбе сестры. Гриффин неохотно соглашается и на мероприятии представляется семье девушки Кипом.

Гриффин произносит впечатляющий тост и признаётся Марго, что до встречи с ней никогда ничего подобного не испытывал. Во время медленного танца между героями пробегает искра, но внезапно на торжество приходит сам Кип, который намерен вернуться к возлюбленной.

Он набрасывается на Гриффина. Когда Гриффин едва не портит свадебный торт, гости в шоке кричат: «Только не торт!». «Ты испортил торт?» — спрашивает Кип. «Нет, он цел», — отвечает Гриффин, практически уткнувшийся носом в десерт, после чего драка продолжается.

Создатели ленты призывают не отказываться от подарка (любви), когда его преподносит сама Вселенная.

Режиссёром фильма стал Марюс Вайсберг (сериал «Улётный экипаж», «Ночная смена», «Любовь в большом городе», «Бабушка лёгкого поведения»), над адаптацией сценария работала Тиффани Полсен. Она — автор скрипта картины «Пара на праздники», где главную роль исполнила Эмма Робертс.

Продюсерами ленты наряду с режиссёром стали Марина Беспалова, Сергей Беспалов, Винсент Ньюман, Сергей Ливнев, Александр Атанесян и другие.

© Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)

Мировая премьера назначена на 9 сентября 2022 года, в России его покажут на день раньше.

Пользователи YouTube в основном положительно отреагировали на трейлер. Им понравился подобранный каст, но комментаторы гадают, насколько сюжет ремейка будет отличаться от оригинала. Один из них написал, что ключевая тема ленты Эльдара Рязанова основывалась на том, что в СССР все жили в одинаковых домах, квартирах и даже похожих интерьерах (что в действительности было не так), чем и оправдывалась путаница героя ленты в исполнении Андрея Мягкова.

«Интересно, как та же концепция сработает в случае с типовыми американскими картонными домиками», — написал юзер.

Другой пользователь обратил внимание, что в трейлере не показана баня, где начинаются действия советского фильма «Ирония судьбы».

«Погодите-ка, а как же баня? История начинается со сцены в бане! Может, потом они снимут сиквел», — заметил он.

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Вайсберг ранее рассказал, что долго работал над фильмом, прежде чем приступить к его съёмкам летом 2021 года.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом», — сказал кинематографист.

Пьеса «С лёгким паром, или Однажды в новогоднюю ночь...» Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского была проигнорирована московскими театрами, но пользовалась популярностью на региональных площадках страны. Позднее Рязанов адаптировал пьесу для кинофильма, известного как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Со временем просмотр ленты с участием Андрея Мягкова, Барбары Брыльской и Юрия Яковлева стал новогодней традицией, а фразы из него стали крылатыми.

В центре истории картины — Женя Лукашин, который 31 декабря идёт с друзьями в баню. Там мужчины сильно выпивают и отправляются в аэропорт, чтобы проводить одного из них в Ленинград. По ошибке вместо друга в самолёте оказывается спящий Лукашин. В Ленинграде герой садится в такси, называет свой адрес и приезжает к такому же дому, как тот, в котором он живёт в Москве. Своим ключом он открывает дверь чужой квартиры и, ни о чём не подозревая, ложится спать. Вскоре приходит хозяйка квартиры и, обнаружив постороннего в своём доме, устраивает скандал. Постепенно между героями возникает симпатия, а начавшееся с конфликта знакомство перерастает в любовь.

В 2007 году Тимур Бекмамбетов снял сиквел картины — «Ирония судьбы. Продолжение» с Константином Хабенским, Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым в ролях. Лента успешно реализовалась в прокате, собрав кассу свыше $55,5 млн, но была прохладно встречена зрителями. На портале IMDb её рейтинг составляет 5/10.