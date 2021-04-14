«Станет достоянием всего мира»: в Голливуде переснимут «Иронию судьбы»

Российский кинорежиссёр Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию легендарной советской картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Сценарием ленты уже занимается Тиффани Полсен, главные роли в картине исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. В числе продюсеров — Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Съёмки начнутся в США летом 2021 года.

Российский кинорежиссёр Марюс Вайсберг приступает к работе над англоязычной версией культовой советской ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Как отмечает «Централ Партнершип» — компания-дистрибьютор будущего фильма — адаптация будет современной, роли в картине исполнят голливудские актёры.

В частности, в главных ролях задействованы Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Королевы крика», «Нерв»), Томас Манн («Проект X: Дорвались», «Прекрасные создания», «Коротышка»), Гаррет Хедлунд («Троя», «Трон: Наследие», «Пэн: Путешествие в Нетландию») и Бритт Робертсон («Земля будущего», «Дальняя дорога»).

Сценарием занимается Тиффани Полсен («Пара на праздники», «Нэнси Дрю»). Спродюсируют проект Винсент Ньюман («Мы — Миллеры», «Преступник», «Поединок»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова («Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»). Вайсберг также проявит себя как креативный продюсер.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот наконец, благодаря моему партнёру Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий», — рассказал Вайсберг.

Как постановщик Марюс Вайсберг известен по картинам «Любовь в большом городе», «8 новых свиданий», «Бабушка лёгкого поведения» и прочим.

Съёмки пройдут в Бостоне летом 2021 года.

© Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Новость о грядущем ремейке в беседе с RT прокомментировала актриса Ольга Науменко, в оригинальной «Иронии судьбы» сыгравшая роль невесты Лукашина Гали.

«Я к любым ремейкам отношусь прохладно: придумают что-нибудь своё. Но если хотят, пусть делают… Понятия не имею, какое у них (западных зрителей. — RT) чувство юмора. Всё бывает очень по-разному, всё зависит от чувства юмора. Они не понимают наши анекдоты — мы не очень улыбаемся над их анекдотами», — отметила Науменко.

Она добавила, что когда запустили съёмки «Иронии судьбы», никто и предположить не мог, что этот фильм станет настолько популярен и каждый Новый год его будет смотреть вся страна.

«Мы снимаем шедевры, а получается чёрт-те что — и наоборот», — отметила актриса.

Культовый оригинал и непопулярное продолжение

В основу советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» легла пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...». Она не заинтересовала московские театры, но была поставлена на многих региональных площадках, где пользовалась популярностью. Позднее на основе пьесы Рязанов написал киносценарий.

По сюжету москвич Женя Лукашин 31 декабря идёт с друзьями в баню. Там мужчины сильно выпивают и отправляются в аэропорт, чтобы проводить одного из них в Ленинград. По ошибке вместо друга в самолёте оказывается спящий Лукашин. В Ленинграде герой садится в такси, называет свой адрес и приезжает к такому же дому, как тот, в котором он живёт в Москве. Своим ключом он открывает дверь чужой квартиры и, ни о чём не подозревая, ложится спать.

Вскоре приходит хозяйка квартиры и устраивает скандал из-за присутствия у неё дома постороннего. Постепенно между героями возникает симпатия, а начавшееся с конфликта знакомство перерастает в роман.

Фильм с Андреем Мягковым, Барбарой Брыльской и Юрием Яковлевым был снят в 1975 году, а его премьера состоялась на телевидении 1 января 1976-го. Картина моментально полюбилась миллионам зрителей. По их многочисленным просьбам вскоре был проведён повторный показ, а также появилась версия для кинотеатров. Со временем просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» стал новогодней традицией.

© Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»

В 2007 году был снят сиквел картины — «Ирония судьбы. Продолжение». Её режиссёром выступил Тимур Бекмамбетов, а центральные роли в ленте исполнили Константин Хабенский, Елизавета Боярская и Сергей Безруков. Также к своим знаменитым образам вернулись Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев. По сюжету герои ленты Рязанова давно расстались, теперь действие разворачивается вокруг их детей, которые оказываются в той же ситуации, что и их родители много лет назад.

Зрители не оценили картину — её рейтинг на портале IMDb составляет 4,9/10. При этом проект успешно выступил в прокате, заработав 1,2 млрд рублей и став самым кассовым фильмом в России и СНГ по итогам 2008 года.