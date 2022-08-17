«Это своего рода история любви»: режиссёр приквела «Голодных игр» рассказал подробности о фильме

Режиссёр фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Фрэнсис Лоуренс раскрыл подробности предстоящей ленты, история в которой развернётся за 64 года до событий, происходивших в оригинальной франшизе. По словам Лоуренса, в приквеле Капитолий, 12-й дистрикт и арена Голодных игр предстанут перед зрителями совершенно в новом виде и будут отражать разрушенную природу этого антиутопического мира и проживающих в нём людей. Кроме того, режиссёр объяснил взаимоотношения Кориолана Сноу и Люси Грэй Бэйрд и то, как юная певица влияет на будущего президента Панема. Помимо прочего, студия Lionsgate опубликовала первый кадр из проекта.

Фрэнсис Лоуренс, режиссёр фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», раскрыл некоторые подробности предстоящего приквела франшизы «Голодные игры». Как сообщает Vanity Fair, в ленте будет показано больше, чем ожидают зрители. По словам режиссёра, это история о любви.

«Это своего рода история любви, разворачивающаяся в другом мире и в другое время. Очень личная история любви», — пояснил кинематографист.

Сюжет фильма будет сфокусирован на 18-летнем Кориолане Сноу, который в будущем станет президентом Панема и самым могущественным человеком в этой антиутопической стране. При этом Сноу в школьные годы будет так же амбициозен, как и его версия в будущем, но ещё не настолько жесток.

Лоуренс рассказал, что зрители увидят на экране юношу, который ищет свой путь в мире и в итоге делает выбор, предопределивший то, каким он будет в будущем. Режиссёр отмечает, что в течение всего фильма Сноу будет находиться как бы на распутье между очаровательной и доброй Люси Грэй Бэйрд и беспощадным доктором Волумнией Галл.

«Он — хамелеон, жаждущий контроля, но его тянет к женщине, которая угрожает всему, чего, как он думал, он хотел», — поясняет Лоуренс.

Сноу влечёт к девушке, и это влечение неоспоримо сильно. Источник сообщает, что Люси Грэй добавит мягкие линии в жестокий мир франшизы. Она, как и Китнисс Эвердин из оригинальных фильмов, — гордость дистрикта 12. Тем не менее, по словам режиссёра, Люси Грэй — противоположность Китнисс. Она — обладательница чарующего голоса и представительница общества, сплочённого музыкальной культурой.

«Она музыкант, исполнительница и очаровательная девушка... Сноу ещё никогда не встречал такой», — поясняет Френсис Лоуренс.

Отношения Кориолана и Люси Грэй начинаются на арене в рамках шоу, однако быстро перерастают во что-то большее и выходят за пределы камер. Автор источника уточняет, что юная певица способна успокоить Сноу так, как никто не способен в этом разрушенном войной мире.

Помимо подробностей о чувствах главных героев, создатели ленты рассказали, каким в приквеле поклонники увидят Панем. Учитывая, что события происходят задолго до истории в оригинальных фильмах, мир Капитолия и дистриктов будет показан глубже с точки зрения его мифологии. Сноу и другие герои всё ещё борются с последствиями тёмных времён, войн, которые в итоге привели к созданию Голодных игр. Как отметила один из продюсеров ленты Нина Джейкобсон, картина будет сильно отличаться по стилистике и характеру.

«Этот фильм совершенно иной стилистически с точки зрения дизайна, характера и ракурса. Мы очень обрадовались возможности показать другую сторону Панема в другой момент его истории», — заявила Джейкобсон.

Режиссёр, в свою очередь, пояснил, что над созданием новой версии Панема работал художник-постановщик Ули Ханиш (сериал «Ход королевы», «Парфюмер: История одного убийцы»). По словам Лоуренса, многие детали этой версии — от архитектуры до дизайна интерьера — будут отражать разрушенную природу этого мира и людей, проживающих в нём. Кинематографист добавил: зрители увидят совершенно новую игровую арену, а также полностью переделанные Капитолий и 12-й дистрикт.

Помимо прочего, в «Балладу о змеях и певчих птицах» создатели обещают поместить множество отсылок к оригинальным «Голодным играм».

«Вы узнаете немного о прошлом Китнисс. Разумеется, вы также много узнаете о прошлом Сноу, истории (Голодных. — RT) игр и некоторых музыкальных композиций — откуда на самом деле взялись такие песни, как «Дерево висельника», — пояснил кинематографист.

Между тем студия Lionsgate, работающая над производством фильма, поделилась первым кадром, который даёт представление о том, как будут выглядеть Кориолан Сноу и Люси Грэй Бэйрд.

Исполнитель роли молодого Сноу Том Блит также опубликовал кадр в Instagram* и получил большое число восторженных комментариев от поклонников. Пользователи сети с предвкушением ждут выхода картины и отмечают, что актёры отлично выглядят в этих образах.

Кадр из фильма «Голодные игры»

© kinopoisk.ru

Напомним, что лента «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» основана на романе Сьюзен Коллинз — автора трилогии, по мотивам которой были сняты все фильмы франшизы.

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Сюжет раскроет историю юности известного читателям и зрителям президента Сноу. Действия будут происходить примерно за 64 года до событий первой части «Голодных игр». Могущественная семья Сноу переживает тяжёлые времена после войны в Панеме. Обаятельный молодой Кориолан видит шанс изменить свою судьбу, когда его выбирают наставником перед десятыми Голодными играми. Однако радость по этому поводу у юноши быстро улетучивается, ведь ему достаётся трибут-девушка из бедного 12-го дистрикта — певица Люси Грэй Бэйрд. Она не сильна физически, не обладает необходимой выносливостью, однако имеет потрясающий голос и доброе сердце. Кориолану придётся тщательно взвешивать каждое решение, чтобы стать победителем. Но обстоятельства усложняются, когда в игру вступают чувства.

Режиссёр фильма Фрэнсис Лоуренс ранее работал над тремя частями франшизы — «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II». Адаптировали сценарий автор романа Сьюзен Коллинз и Майкл Арндт — один из создателей скрипта второй части «Голодных игр».

Главные роли Кориолана Сноу и Люси Грэй Бэйрд исполнят Том Блит («Робин Гуд») и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»). Также в фильме появятся Хантер Шафер (сериал «Эйфория») в роли Тигрис Сноу, кузины Кориолана, Питер Динклейдж («Мстители: Война бесконечности», сериал «Игра престолов») в роли декана Академии и Виола Дэвис («Прислуга», сериал «Как избежать наказания за убийство») в роли доктора наук Волумнии Галл, которая стала вдохновителем жестоких игр.

Мировая премьера ленты «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» назначена на 17 ноября 2023 года.

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