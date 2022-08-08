«Бунтарское переосмысление прошлого»: что говорят кинокритики о фильме «Сказка» Александра Сокурова
- © Кадр из фильма «Сказка»
В субботу, 6 августа, на международном кинофестивале в Локарно состоялась премьера фильма «Сказка» российского режиссёра Александра Сокурова. Картина снята в рамках совместного производства России и Бельгии.
Монохромная лента построена на диалогах. Главные герои — известные политические лидеры своего времени, такие как Гитлер, Черчилль, Сталин и Муссолини. Персонажи общаются, подшучивают друг над другом, спорят, делятся своими взглядами, а также анализируют свою жизнь и то, чего они успели добиться.
Место, где происходят события, представляет собой что-то вроде чистилища, где персонажи прогуливаются и ждут разрешения войти в рай.
Каждый из героев зациклен на чём-то неглобальном, игнорируя самые судьбоносные поступки в своей жизни. Например, Гитлер не говорит о холокосте, зато постоянно твердит о том, что должен был жениться на племяннице Рихарда Вагнера. Всех персонажей заботит, что Наполеон уже находится за воротами.
Фильм был тепло принят зарубежными критиками и журналистами. Многие отметили фантазию Сокурова, заявив, что сюжет выглядит как завязка для анекдота — «встретились как-то Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини».
Помимо прочего, большая часть экспертов кино отметили мрачную и в то же время завораживающую картинку и экспериментальные спецэффекты, с помощью которых команда Сокурова смогла «оживить» исторических личностей.
Кинокритик Гай Лодж в своей рецензии для Variety отметил, что российский режиссёр снова раздвигает формальные границы и тон фильма задаётся в самом начале, когда Сталин лежит в гробу и говорит, что не умер и никогда не умрёт.
Он называет сокуровское чистилище «устрашающе прекрасным» и считает, что герои отлично вписываются в типичную для российского режиссёра атмосферу спокойствия и одновременно хаоса.
Кроме того, Лодж хвалит сложную компьютерную графику, с помощью которой получилось сделать из статичных изображений политических лидеров движущиеся тела.
«В том, что в фильме они говорят и говорят, а в итоге сказано очень мало, пожалуй, вся соль «Сказки» — весьма качественного с точки зрения технических решений и артистизма фильма. Призма тумана и дипфейк-технология используются для воскрешения этих шумных призраков прошлого — лишь для того, чтобы представить их тщеславными, монотонно бубнящими тупицами, зацикленными на своих мелких навязчивых идеях, которые терзают их гораздо больше, чем более масштабная политическая деятельность», — пишет Лодж.
Непростые спецэффекты также похвалил Николас Белл в рецензии для портала Ioncinema.сom. Он заявляет, что фильм — «это бунтарское переосмысление прошлого, а также гипнотическая провокация».
По словам эксперта, в «Сказке» Сокуров размышляет о том, что привилегия власти не ограничивается смертью.
«Сказка» — это в большей мере завораживающая компоновка, чем приятный фильм. Хотя Сокуров доснял некоторые кадры, большая часть кинопалитры воспринимается как реальные кадры исторической хроники, подкорректированные под озвучивание актёрами», — отметил критик.
- © Кадр из фильма «Сказка»
Нил Янг, критик из Screen Daily, считает, что «Сказка» — это по сути логичное, хоть и запоздалое, продолжение другого фильма Александра Сокурова, «Франкофонии», в котором призрак Наполеона бродил по Лувру.
«Эта озорная затея овеяна пленительным ореолом вседозволенности», — описывает фильм автор отзыва.
По мнению Янга, новая лента совершенно не похожа на что-либо из того, что зрители увидят в кинотеатрах в этом году. Критик пророчит фильму участие и в других кинофестивалях Европы.
«Быть может, фильм, который — к добру и к худу — совершенно не похож ни на одну из других кинопремьер этого года своей бескомпромиссной и напористой индивидуальностью, даже ждёт кинопрокат в странах со столь отзывчивой аудиторией, как Франция и Италия», — делится своим мнением специалист кино.
Леонардо Гой в рецензии для The Film Stage провёл параллель между фильмом, «Божественной комедией» Данте, а именно преамбулой погружения в ад, и шоу британской комик-группы «Монти Пайтон».
Кинокритик подметил детальность и антуражность картинки.
«Сказка» изобилует всевозможными деталями — завораживающими и западающими в душу. Все кадры окутаны серебристым туманом, повсюду кружатся и сверкают пылинки, словно радиоактивные осадки», — пишет Гой.
Тем не менее эксперт заявляет, что, несмотря на мрачную атмосферу, лента больше похожа на «фарс», в котором главные герои лишены своего величия и высмеиваются создателем.
Гой также упомянул о цикличности событий: разговоры идут по кругу, он называет это путешествием без начала и конца.
Критик Диего Лерер из Испании, в свою очередь, отметил очевидность некоторых диалогов — то, что герои говорят друг другу, на его взгляд, менее интересно, чем сама задумка и её художественное изображение.
Похожее мнение имеет и Диего Батле — испанский критик называет разговоры персонажей довольно банальными, но считает, что Сокуров компенсирует это «впечатляющим» визуальным оформлением.
Между тем сам режиссёр признался, что, несмотря на сложность, ленту на кинофестивале приняли хорошо.
«Фильм приняли и понимают, я очень этому рад. Хотя фильм содержательный и непростой», — заявил Александр Сокуров ТАСС.
Создатель «Сказки» также рассказал, что в России очень ждут премьеру ленты. По его словам, представители кинотеатров из разных регионов страны обращаются с предложением о показе картины.
Международный фестиваль в Локарно стартовал 3 августа, на нём гости смогут увидеть 226 фильмов из 113 стран.
«Сказка» участвует в главной конкурсной программе. Известно, что ленту покажут ещё трижды.
Помимо России, в основном конкурсе участвуют фильмы из Азербайджана, Индии, Португалии, Германии и Франции.