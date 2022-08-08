«Бунтарское переосмысление прошлого»: что говорят кинокритики о фильме «Сказка» Александра Сокурова

В субботу, 6 августа, на международном кинофестивале в Локарно состоялась премьера ленты «Сказка» режиссёра Александра Сокурова. Картину тепло приняли кинокритики: многие хвалили визуальную атмосферу, а также отмечали сложность эффектов, с помощью которых команде Сокурова удалось «оживить» главных героев фильма — Гитлера, Сталина, Черчилля и Муссолини. Однако некоторые из экспертов отметили банальность и очевидность диалогов. Сам режиссёр признался, что рад положительной реакции публики. Подробности — в материале RT.

В субботу, 6 августа, на международном кинофестивале в Локарно состоялась премьера фильма «Сказка» российского режиссёра Александра Сокурова. Картина снята в рамках совместного производства России и Бельгии.

Монохромная лента построена на диалогах. Главные герои — известные политические лидеры своего времени, такие как Гитлер, Черчилль, Сталин и Муссолини. Персонажи общаются, подшучивают друг над другом, спорят, делятся своими взглядами, а также анализируют свою жизнь и то, чего они успели добиться.

Место, где происходят события, представляет собой что-то вроде чистилища, где персонажи прогуливаются и ждут разрешения войти в рай.

Каждый из героев зациклен на чём-то неглобальном, игнорируя самые судьбоносные поступки в своей жизни. Например, Гитлер не говорит о холокосте, зато постоянно твердит о том, что должен был жениться на племяннице Рихарда Вагнера. Всех персонажей заботит, что Наполеон уже находится за воротами.

Фильм был тепло принят зарубежными критиками и журналистами. Многие отметили фантазию Сокурова, заявив, что сюжет выглядит как завязка для анекдота — «встретились как-то Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини».

Помимо прочего, большая часть экспертов кино отметили мрачную и в то же время завораживающую картинку и экспериментальные спецэффекты, с помощью которых команда Сокурова смогла «оживить» исторических личностей.

Кинокритик Гай Лодж в своей рецензии для Variety отметил, что российский режиссёр снова раздвигает формальные границы и тон фильма задаётся в самом начале, когда Сталин лежит в гробу и говорит, что не умер и никогда не умрёт.

Он называет сокуровское чистилище «устрашающе прекрасным» и считает, что герои отлично вписываются в типичную для российского режиссёра атмосферу спокойствия и одновременно хаоса.

Кроме того, Лодж хвалит сложную компьютерную графику, с помощью которой получилось сделать из статичных изображений политических лидеров движущиеся тела.

«В том, что в фильме они говорят и говорят, а в итоге сказано очень мало, пожалуй, вся соль «Сказки» — весьма качественного с точки зрения технических решений и артистизма фильма. Призма тумана и дипфейк-технология используются для воскрешения этих шумных призраков прошлого — лишь для того, чтобы представить их тщеславными, монотонно бубнящими тупицами, зацикленными на своих мелких навязчивых идеях, которые терзают их гораздо больше, чем более масштабная политическая деятельность», — пишет Лодж.

Непростые спецэффекты также похвалил Николас Белл в рецензии для портала Ioncinema.сom. Он заявляет, что фильм — «это бунтарское переосмысление прошлого, а также гипнотическая провокация».

По словам эксперта, в «Сказке» Сокуров размышляет о том, что привилегия власти не ограничивается смертью.

«Сказка» — это в большей мере завораживающая компоновка, чем приятный фильм. Хотя Сокуров доснял некоторые кадры, большая часть кинопалитры воспринимается как реальные кадры исторической хроники, подкорректированные под озвучивание актёрами», — отметил критик.

© Кадр из фильма «Сказка»

Нил Янг, критик из Screen Daily, считает, что «Сказка» — это по сути логичное, хоть и запоздалое, продолжение другого фильма Александра Сокурова, «Франкофонии», в котором призрак Наполеона бродил по Лувру.

«Эта озорная затея овеяна пленительным ореолом вседозволенности», — описывает фильм автор отзыва.

По мнению Янга, новая лента совершенно не похожа на что-либо из того, что зрители увидят в кинотеатрах в этом году. Критик пророчит фильму участие и в других кинофестивалях Европы.

«Быть может, фильм, который — к добру и к худу — совершенно не похож ни на одну из других кинопремьер этого года своей бескомпромиссной и напористой индивидуальностью, даже ждёт кинопрокат в странах со столь отзывчивой аудиторией, как Франция и Италия», — делится своим мнением специалист кино.

Леонардо Гой в рецензии для The Film Stage провёл параллель между фильмом, «Божественной комедией» Данте, а именно преамбулой погружения в ад, и шоу британской комик-группы «Монти Пайтон».

Кинокритик подметил детальность и антуражность картинки.

«Сказка» изобилует всевозможными деталями — завораживающими и западающими в душу. Все кадры окутаны серебристым туманом, повсюду кружатся и сверкают пылинки, словно радиоактивные осадки», — пишет Гой.

Тем не менее эксперт заявляет, что, несмотря на мрачную атмосферу, лента больше похожа на «фарс», в котором главные герои лишены своего величия и высмеиваются создателем.

Гой также упомянул о цикличности событий: разговоры идут по кругу, он называет это путешествием без начала и конца.

Критик Диего Лерер из Испании, в свою очередь, отметил очевидность некоторых диалогов — то, что герои говорят друг другу, на его взгляд, менее интересно, чем сама задумка и её художественное изображение.

Похожее мнение имеет и Диего Батле — испанский критик называет разговоры персонажей довольно банальными, но считает, что Сокуров компенсирует это «впечатляющим» визуальным оформлением.

Также по теме «Фантастическая история»: фильм Александра Сокурова «Сказка» вошёл в программу фестиваля в Локарно Фильм Александра Сокурова «Сказка» был отобран в основной конкурс Международного кинофестиваля в Локарно. Сюжет ленты держится в...

Между тем сам режиссёр признался, что, несмотря на сложность, ленту на кинофестивале приняли хорошо.

«Фильм приняли и понимают, я очень этому рад. Хотя фильм содержательный и непростой», — заявил Александр Сокуров ТАСС.

Создатель «Сказки» также рассказал, что в России очень ждут премьеру ленты. По его словам, представители кинотеатров из разных регионов страны обращаются с предложением о показе картины.

Международный фестиваль в Локарно стартовал 3 августа, на нём гости смогут увидеть 226 фильмов из 113 стран.

«Сказка» участвует в главной конкурсной программе. Известно, что ленту покажут ещё трижды.

Помимо России, в основном конкурсе участвуют фильмы из Азербайджана, Индии, Португалии, Германии и Франции.