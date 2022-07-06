«Фантастическая история»: фильм Александра Сокурова «Сказка» вошёл в программу фестиваля в Локарно

Фильм Александра Сокурова «Сказка» был отобран в основной конкурс Международного кинофестиваля в Локарно. Сюжет ленты держится в секрете, однако известно, что он будет связан с событиями Второй мировой войны. Сам режиссёр называет фильм «фантастической историей» и отмечает, что он выполнен необычайно сложно с точки зрения технологий. Ранее на крупных европейских кинофестивалях были представлены картины Кирилла Серебренникова, а также Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Новый фильм Александра Сокурова «Сказка» вошёл в основную конкурсную программу Международного кинофестиваля в Локарно, Швейцария. В ленте рассказывается о событиях Второй мировой войны. Сам постановщик называет свой фильм «фантастической историей». Ранее он рассказывал, что в «Сказке» много действующих лиц, а сам проект выполнен очень сложно с точки зрения технологий. При этом подробности Сокуров не раскрывает, сюжет ленты также держится в секрете.

«Не представляйте ничего, вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете», — цитирует Александра Сокурова «Фонтанка.ру».

Вместе с российским постановщиком за призы фестиваля будут бороться кинематографисты из Индии, Азербайджана, Франции, Бельгии, Италии, Германии, Бразилии и других стран.

В основной конкурс в том числе вошли фильмы лауреатки Каннского кинофестиваля Патрисии Мазюи Bowling Saturne и обладателя призов смотра в Берлине Николауса Гейрхальтера Matter Out of Place. Лауреатов выберет жюри во главе с продюсером из Швейцарии Мишелем Мерктом («Капернаум», «Братья Систерс», «Дылда»).

Международный кинофестиваль в Локарно пройдёт с 3 по 13 августа в 75-й раз. Организаторы смотра ставят перед собой задачу собирать инновационные проекты и кинематографистов, о «которых вскоре заговорят все». Участниками фестиваля в разные годы были Марлен Дитрих, Жан-Люк Годар, Квентин Тарантино, Энтони Хопкинс, Изабель Юппер и многие другие.

Наград смотра удостаивались такие кинематографисты, как Эдуард Тиссэ и Андрей Москвин («Иван Грозный»), Анатолий Головня и Тамара Лобова («Адмирал Нахимов»), Григорий Александров («Композитор Глинка»), Владимир Каплуновский («Капитанская дочка»), Борис Яшин («Осенние свадьбы»), Глеб Панфилов («В огне брода нет») и другие.

В то время как некоторые зарубежные организации на фоне спецоперации на Украине приняли решение бойкотировать российских культурных деятелей, организаторы Международного кинофестиваля в Локарно ещё в феврале заявили, что делать этого не будут. Они отметили, что выступают «за свободу выражения и за кинематографическое искусство во всех его формах».

«Кинофестиваль в Локарно не намерен бойкотировать российские фильмы, поскольку кино — это голос в поддержку разнообразия и творчества во всех странах», — приводит их заявление Deadline.

Ранее стало известно, что фильм российских постановщиков Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» вошёл в программу «Горизонты» 56-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Организаторы этого смотра также открыто высказались против бойкота российского кино, несмотря на требования украинских кинематографистов.

Кроме того, российские фильмы были отобраны в программы международных кинофестивалей в Трансильвании и в Мюнхене. В Трансильвании в июне в рамках основного конкурса показали работу Ладо Кватании «Казнь». Главный приз в итоге достался режиссёру из Боливии Алехандро Лоайса Гризи за фильм «Утама». В секции «Супернова» был представлен фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

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На завершившемся на днях Мюнхенском международном кинофестивале показали сразу три фильма российского производства. Среди них две работы Кирилла Серебренникова — «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского». В одну из секций также вошла картина «Капитан Волконогов бежал». Организаторы смотра подчеркнули, что при составлении программы делали упор на украинское кино, но сочли нужным показать и «значимые современные российские киноленты».

В то же время в ряде европейских городов прошли протесты против русофобии, а в защиту российской культуры выступила государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот.

«Есть большая неопределённость в том, как обходиться с российской культурой… Российская культура — великая культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов», — сказала политик, подчеркнув, что сама считает бойкот российской культуры неверным решением.