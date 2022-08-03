«Я хочу делать кино, которое смотрят миллионы»: Дмитрий Суворов о фильме «Одна», рейтингах и BadComedian

В четверг, 4 августа, в онлайн-кинотеатре KION выходит фильм-катастрофа режиссёра Дмитрия Суворова «Одна». Авторы ленты рассказывают историю, основанную на реальных событиях, произошедших в 1981 году, когда пассажирский самолёт Ан-24 потерпел крушение над тайгой. В результате выжил лишь один пассажир — Лариса Савицкая. Девушка провела несколько дней в глухом лесу, прежде чем её нашли спасатели. Дмитрий Суворов поделился с RT подробностями работы над картиной, а также рассказал о своих предыдущих фильмах, отношении к низким рейтингам на агрегаторах и оценил ситуацию, сложившуюся в отечественном кинематографе.

— Сценарий фильма «Одна» основан на реальных событиях авиакатастрофы в 1981 году, а выжившая в ней Лариса Савицкая выполняла роль консультанта на съёмочной площадке. Но почему в картине присутствует вымысел? Вот, например, тигр...

— Вся история, рассказанная нам Ларисой, была больше сосредоточена на эмоциях, так как гораздо больше переживаний происходило внутри. «Произошло столкновение, три дня я в тайге выживала, меня нашли и увезли на вертолёте» — внешне, по сути, это короткометражное кино. Соответственно, приходилось искать какие-то художественные метафоры, образы. Допустим, когда она упала, произошло столкновение с землёй, она рассказала, что потеряла сознание на пять часов. И естественно, мне как автору, как режиссёру было интересно придумать, что эти пять часов происходило внутри, как вся жизнь прошлая перед глазами пронеслась. И вот эта эмоция в фильме: галлюцинация перед зеркалом, и она (Лариса. — RT) как бы сама себя вернула в сознание, разбудила. То есть какие-то такие вещи, тот же тигр, здесь как некая метафора, образ смерти, который её преследует и всё время говорит: «Сдайся».

Нам хотелось добавить каких-то художественных приёмов, эмоционально передать (события. — RT). Не просто документально рассказать — для этого мы, кстати, сделали документальный фильм «Восемь минут до земли», там Лариса тоже всю историю рассказала от первого лица. Мы всё-таки художественное кино делали.

— А как снимали сцены с тигром? Это был зелёный фон и компьютерная модель или дрессированное животное?

— Нет, это Шакира, дрессированный тигр. Естественно, было сложно — она впервые попала в свою естественную среду обитания, и там могло произойти всё что угодно. Она до этого в домашних, в человеческих условиях жила, а тут её привезли в реальную тайгу. Съёмки проходили под присмотром профессионалов, были дрессировщики, долго пытались добиться того, чтобы все кадры получились живые. На графике где-то трос затирался, когда на нём был тигр, но все сцены сняты по-настоящему.

— Вы говорили, что сцену катастрофы репетировали несколько недель, а съёмки заняли десять дней и проходили в павильоне. Что было самым сложным в работе над этим эпизодом?

— Было сложно, потому что такой сцены реально ещё никто не делал. У нас фактически длинная одноплановая история, когда мы весь полёт от столкновения в воздухе до земли с героиней пролетаем, проживаем, повторяем её движения. И сложно было придумать, каким образом реализовать это технически и визуально, чтобы получилась сопричастность, чтобы зритель чувствовал себя в падающем самолёте, чтобы передать ужас и всё невероятное авиакрушение. Появилась идея построить самолёт в павильоне, а финальную часть сцены снять в настоящем фрагменте самолёта. На сцепке с вертолётом мы его поднимали где-то на 500 м и сбрасывали в реальную тайгу. Это финал сцены. А сама сцена снималась долго — каждый дубль требует времени. Произошёл, например, разрыв фюзеляжа, вылетели каскадёры. Чтобы второй дубль снять, нужно восстановить эту стенку, фюзеляж. Некоторые кадры доходили до 20 дублей.

Кадр из фильма «Одна»

© Пресс-служба «ССБ-кино»

— Некоторые зрители пытаются сравнивать вашу картину с фильмами-катастрофами, лентами о выживании, например с «Экипажем» или с «Выжившим». Как лично вы к этому относитесь?

— Да на самом деле никак не отношусь. Каким образом я должен относиться к этому? Мы работали с реальным материалом Ларисы, и всё наше творчество, все метафоры, приёмы были вдохновлены историей — и визуальной, и сценарной. Мы черпали всё вдохновение из самой реальности, из рассказа Ларисы.

— Вы говорили, что на стадии проработки сценария с подачи Ларисы был задействован полиграф. Как вы оцениваете опыт работы с таким нововведением?

— Так получилось по стечению обстоятельств. Лариса — психофизиолог сейчас, и её муж Тимофей занимается как раз разработками полиграфов. Она предложила эксперимент, где она рассказывала свою историю нашему редактору, и они видели по параметрам, по датчикам, какие эпизоды, какие моменты из реальной жизни Ларисы вызывают наибольший эмоциональный отклик у слушающего.

— Вы почувствовали какое-то изменение отношения со стороны зрителя после выхода фильма «Одна»? Может, выросло количество сообщений от людей, которые посмотрели кино?

— Очень много незнакомых людей писали. Некоторые даже говорили: «Мы тоже потеряли близкого человека, и ваш фильм помог пережить, справиться с этой потерей». Нам как авторам, создателям было, конечно, приятно, что фильм находит отклик в сердцах.

Режиссёр Дмитрий Суворов и Лариса Савицкая

© Пресс-служба «ССБ-кино»

— Вы до съёмок фильма «Одна» работали преимущественно над комедиями. В каких жанрах вы намерены работать в будущем? Или, наоборот, фильмы какого жанра вы бы никогда не хотели снимать?

— Такого нет, наверное, что никогда бы не хотел. Скорее хочется искать уникальные эмоциональные человеческие истории — и это может быть и в жанре триллера, и драмы. Появилось желание исследовать более серьёзные темы, истории, пытаться их экранизировать.

— Сейчас есть конкретные проекты, над которыми вы уже работаете?

— В процессе ещё одна история, основанная на реальных событиях. Пока не хотелось бы раскрывать тайну, потому что ещё не договорились с реальным участником этих событий. Но тоже уникальная история — она не очень известная, но невероятная. Вот договоримся, тогда сделаем какой-то анонс.

— Вы творческий человек, автор кино, а зачастую творческие люди оказываются ранимыми. Вас как-то заботит рейтинг ваших картин на агрегаторах или вы стараетесь отстраняться от этой информации?

— Конечно, отстраняться, потому что это вопрос субъективный. Когда поднимается какая-то история, например, BadComedian что-то скажет, и сразу толпы людей от него бегут единицы ставить, — лучше отстраняться и делать то, к чему душа лежит, что хочется рассказать. Не всегда получается, потому что нужно деньги зарабатывать, но хочется делать то, к чему сердце ближе.

— Немного поговорим о ваших старых работах. Фильм «Одноклассницы» в целом прохладно приняли как критики, так и зрители. Как вы считаете уже с высоты нынешнего опыта, заслужены ли были такие оценки?

— Похожая история. BadComedian сделал обзор на этот фильм, и толпы его фанатов пошли единицы ставить. А когда заваливают единицами, такой рейтинг и получается. Это была чисто коммерческая история, я там как приглашённый режиссёр, это не совсем мой фильм. Это была работа.

— При этом сиквел «Одноклассниц» был принят лучше, чем дебютная картина. Как вы считаете, у этой истории есть потенциал для ещё одного продолжения?

— Я не думаю, потому что это уже устаревшая история, не очень актуальная. И хочется какие-то более серьёзные вещи делать, а это комедия.

Режиссёр Дмитрий Суворов

© Пресс-служба «ССБ-кино»

— У вас был ещё фильм «Суперплохие», который создавал ощущение оммажа работам Гая Ричи и даже местами Тарантино. Как вы считаете, что помешало массовому зрителю распробовать картину?

— Мне кажется, она намного интереснее, чем «Одноклассницы», потому что более хулиганская, отвязная. Многие говорили, что, если бы в Америке, с американскими актёрами сняли, там эта история зашла бы. Она родилась из короткого метра. Мы в 2012 году снимали «Шлюху» — короткий метр, в 2014-м работали над коротким метром «День всех влюблённых», и потом из этой истории родилась чёрная криминальная комедия «Суперплохие».

— Сейчас мы живём в условиях, когда Запад фактически закрыт, и многие считают, что эта ситуация может открыть дороги для русских авторов. Как вы считаете, возможен ли в России новый золотой век кинематографа?

— Я надеюсь, что возможен, потому что определённые плюсы есть. Например, в том, что стало меньше конкуренции в кинотеатрах. Но с другой стороны, чтобы заполнить объём, который ушёл, нужно гораздо больше финансирования, больше времени. Если рассматривать фильм «Одна», мы подошли к нему достаточно объёмно, масштабно и в плане подготовки, и в плане съёмок, это заняло у нас больше двух лет. Соответственно, чтобы весь ушедший объём (западных фильмов. — RT) восполнить, нужно в три раза больше картин делать — и ещё больше времени.

— Вы следите за современным российским кинематографом? И если да, то какие отечественные фильмы вы могли бы назвать конкурентоспособными на международной арене?

— Есть режиссёры, которые делают хорошие работы, я их с удовольствием смотрю. Это Александр Хант, Алексей Нужный. Клим Шипенко делает фильм «Вызов», в Новый год выйдет большой фильм «Воланд». То есть какие-то большие картины делаются, но их мало. Если Голливуд стандартно каждый месяц выдавал крупный фильм, то нам на это нужно время и финансирование. Скорее всего, будет какой-то провис, недостаток — потом, возможно, получится догнать по количеству и по масштабности.

— У вас есть какие-то планы на участие в фестивалях? И вообще, фестивальное кино вам близко?

— Мне скорее не близко, хочется делать зрительское кино, потому что фестивальное смотрят максимум 100 тыс. человек. Я хочу делать кино, которое смотрят миллионы.

— Говоря о рынках, Запад для нас закрыт. Но мы наращиваем связи с Востоком, с Китаем. У вас нет планов попробовать двигаться в этом направлении?

— У нас уже купили фильм Латинская Америка, Германия, Испания — для релиза у себя. С Китаем тоже ведутся переговоры, но у них сложная система. Они очень сильно поддерживают своё производство, а на зарубежные проекты существует квота. Тоже было бы здорово посотрудничать — китайский рынок самый огромный и в плане кино, и в плане всего остального.

— Вы сказали, что некоторые страны купили фильм «Одна». У вас есть какая-то статистика, как приняли картину?

— Там только планируются релизы в ближайшее время. Мы им сейчас отгрузили звук, фильм, трейлеры. Пока были релизы в Казахстане, Белоруссии, России.

— Как вы считаете, есть ли глобально разница между отечественным зрителем, западным и азиатским?

— Конечно. Из наших фильмов только один-два имели успех в Китае, потому что там специфический зритель, у которого сформированы свои образы. Тут нужно погружаться, изучать более детально то, что смотрят они, что у них успешно по сборам. Я пока, если честно, глубоко не погружался в это.

— С кем из российских актёров вам бы хотелось поработать в будущем? Может быть, у вас есть команда мечты?

— С кем мы хотели, с теми и поработали. Нет такого, что очень хотели, но не получилось.

— А как вы считаете, на площадке вы режиссёр-тиран или режиссёр, который старается максимально смягчить углы в работе?

— Это зависит от ситуации. Когда вижу, что кто-то халтурит, я бываю жёсткий до мата и грубых действий. А когда ты видишь, что люди стараются, ты стараешься точно так же выдать по максимуму энергии, чтобы получился союз, тандем.