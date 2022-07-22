«Тупее, чем когда-либо»: сериал «Бивис и Баттхед» возвращается на экраны

Анимационный сериал «Бивис и Баттхед», стартовавший в 1990-х и собравший огромную фанбазу по всему миру, возвращается на экраны спустя более десяти лет после выхода последних эпизодов. В сети появился отрывок из нового сезона грядущего мультфильма, а автор анимационной франшизы Майк Джадж рассказал, чего следует ожидать от продолжения и какими будут его герои в современном мире.

В сети появился ролик нового, девятого сезона сериала «Бивис и Баттхед». Продолжение анимационной ленты выйдет 4 августа 2022 года —спустя более десяти лет после релиза последнего эпизода восьмого сезона.

По сюжету «более тупые, чем когда-либо» подростки теперь живут в современном мире. Помимо обсуждения музыкальных клипов (Баттхед, например, осуждает Бивиса за то, что тот тайно выучил имена участников K-pop группы BTS), они будут комментировать и ролики с YouTube и TikTok.

В опубликованном отрывке эпизода «Особенный» (The Special One) огненная страсть Бивиса и склонность поджигать всё на своём пути в некотором смысле отвечает ему взаимностью. Завладев его вниманием, сгорающий мусор в баке вдруг приобретает очертания и способность говорить.

«Привет, Бивис! Я ждал тебя. Я — огонь!» — говорит герою огненное чудище.

Выясняется, что оно всегда было неравнодушно к подростку — Бивис «особенный» для него. Огонь начинает командовать героем, но его распоряжения не имеют ничего общего с поджиганием или крушением всего и вся. Вместо этого чудище наказывает ему заниматься спортом, правильно сортировать мусор, прочитать книгу «Зов предков» и написать по ней эссе.

Также в представленном эпизоде подростки, вернувшись на свой красный диван, увлечённо смотрят ролик о том, как сделать тюремное тату. Бивису, который вторит акценту TikTok-блогера, после этого даже хочется в тюрьму.

Майк Джадж, автор франшизы, не только наделит героев узнаваемыми голосами, но и будет продюсировать проект вместе с другими кинематографистами.

Джадж заявил, что у него была идея сделать героев чуть поумнее, но он от неё отказался, что хорошо видно уже по опубликованному фрагменту. Там поначалу взбудораженный, подросток быстро теряет интерес к «отстойным» указаниям своего визави.

«Всегда был соблазн сделать их умнее, и я всегда ему противился. Приходилось говорить: «На самом деле, Бивис и Баттхед и читают-то плоховато, так что это не сработает», — цитирует Джаджа The Hollywood Reporter.

Ранее он рассказал, что работать над персонажами не так просто, как можно подумать.

«Прописывать Бивиса и Баттхеда сложнее, чем кажется, потому что они такие тупицы. Они не соображают. С ними всё должно происходить как бы само собой», — говорит Джадж.

Отсутствие интеллекта и завуалированный юмор всегда были отличительной чертой Бивиса и Баттхеда, и Джадж не позволил им изменить своим привычкам — герои предстанут в продолжении именно такими, какими их видели ранее.

«Мы говорили обо всём этом, и всё сводится к тому, что лучшее — враг хорошего. Мне бы хотелось, чтобы они выглядели лучше, но каждый раз, когда мы пытались представить их в лучшем свете, они оказывались уже не такими смешными», — объяснил Джад.

Создатели франшизы успели подогреть интерес изрядно повзрослевших фанатов к продолжению полнометражной лентой «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» — она вышла в мировой прокат 21 июня 2022 года, спустя 26 лет после релиза первого полнометражного фильма «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Картина была тепло встречена зарубежной аудиторией. Рейтинг свежести на портале Rotten Tomatoes составляет 96%, широкая аудитория присудила ленте 84%.

Критики хвалят фильм за следование заданному в оригинальном проекте уровню и сохранение не только атмосферы сериала, но и характеров героев.

Дэниел Финберг, автор The Hollywood Reporter, отметил, что кинематографистам удалось не превратить персонажей из «смешных и жалких» в «грустных и убогих». «Низкопробные шутки», на его взгляд, вовсе не свидетельствуют о низком качестве фильма.

По словам рецензентов, не было нужды в ещё одной полнометражной картине об «озабоченных металлистах», но проигнорировать этот саркастический «научно-фантастический бурлеск» с перемещением во времени не удастся, поскольку хорошие мультипликационные сериалы не устаревают. К тому же «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» «снят достаточно изобретательно, чтобы не казаться анахронизмом».