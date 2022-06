Идиотизм в лучшем виде: как кинокритики встретили фильм «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную»

В четверг, 23 июня, состоится премьера полнометражного анимационного фильма «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную». Главные герои Бивис и Батт-Хед в картине будут путешествовать в космосе, рассекая время и пространство. Зарубежные критики отмечают, что главные герои остались прежними: они по-прежнему смеются над каждым двусмысленным словом, творят безрассудство и страдают от дефицита сексуальной жизни. Эксперты считают, что поколению, знакомому с оригинальным мультсериалом, определённо понравятся новые приключения героев.

На Paramount+ 23 июня вышел анимационный фильм «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» (Beavis And Butt-head Do The Universe). Популярные герои-неудачники запущенного в 1990-х мультсериала вернулись на экран. В этот раз два товарища по интересам и IQ отправляются в космос на шаттле навстречу новым приключениям.

Режиссёром и сценаристом проекта выступил Майк Джадж, работавший над сериалом «Силиконовая долина» и мультипликационным проектом «Байки из турне». Джадж также озвучил обоих главных персонажей ленты.

Действие разворачивается в 1998-м, спустя год после событий финала оригинального сериала. Эксперимент на научной ярмарке средней школы Хайленда закончился пожаром и массовой истерией, и всему виной Бивис и Батт-Хед. Парни предстают перед судьёй по делам несовершеннолетних, который отправляет их в космический лагерь NASA, где приятели становятся участниками одной миссии. Однако во время космического путешествия что-то идёт не так, и подростки оказываются втянутыми в чёрную дыру и попадают на Землю в 2022 год, где их преследуют версии Бивиса и Батт-Хеда из альтернативной вселенной.

Многие зарубежные кинокритики уже успели оценить картину. Большинство пришли к выводу, что Джадж не изменяет традициям: герои по-прежнему смеются над каждым двусмысленным словом, таким как «дыра», совершают безрассудные поступки, как, например, «научный эксперимент» с ударами по гениталиям на ярмарке в школе, и до сих пор страдают от дефицита сексуальной жизни.

Автор The Hollywood Reporter Дэниел Финберг в своей рецензии отметил, что, хотя зритель на экране по-прежнему видит тех же глупых друзей и незамысловатый, плоский юмор, который в своё время стал «фишкой» мультсериала, всё же «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» отличается от привычного канона — лента имеет чёткий сюжет с оправданными линиями.

«Как и «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку» 1996 года, картина «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» ощущается как нормальный полнометражный фильм, а не растянутый 22-минутный телеэпизод. Сюжет, в котором желание Бивиса и Батт-Хеда «перепихнуться» приводит их к путешествию сквозь пространство, время и Техас, хорошо закручен и содержит достаточно оправданные сюжетные повороты, в том числе (ведущие в. — RT) университет и тюрьму», — пишет Финберг.

Он подчеркнул, что «несмотря на отсутствие какого-то значительного прогресса в качестве анимации, в картине есть по-настоящему сложные сцены, например, длинная автомобильная погоня в финале. Также тут немало замечательно глупых музыкальных нарезок, которые к тому же способствуют развитию сюжета».

«Как и предыдущий фильм, «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» создан не для того, чтобы комментировать видеоклипы или программы канала MTV», — подытожил эксперт.

Он также отметил, что «низкопробные шутки» не делают фильм низкокачественным. Помимо приключений и псевдонауки, сценарий дополнен «достаточно искренними моментами, связанными с дружбой Бивиса и Батт-Хеда», а также любовной линией Бивиса. Автор считает, что создателям удалось удержать на плаву персонажей, не превратив их из «смешных и жалких» в «грустных и убогих».

Кадр из фильма «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную»

© Paramount Pictures

По мнению журналиста The Variety Оуэна Глейбермана , мир не нуждался во втором полнометражном фильме об «озабоченных металлистах», однако пройти мимо такого саркастичного, смешного и местами милого фильма попросту не получится.

Глейберман отметил, что «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» можно назвать «научно-фантастическим бурлеском» с перемещением во времени и мультивселенной, но при этом оба героя предстают в прежнем виде, как физическом — одетые в те же футболки, так и умственном — они по-прежнему неспособны заметить ничего вокруг.

Впервые увидев мобильный телефон, они думают, что это мини-телевизор, а когда узнают, что им можно оплатить покупку, тут же направляются в магазин. При этом волнуют их не новые технологии, а то, что можно купить много начос.

«Хорошие мультипликационные персонажи, как правило, не устаревают, «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» снят достаточно изобретательно, чтобы не казаться анахронизмом. Создатель комической парочки и вечный певец непристойностей Майк Джадж в мгновение ока переносит своих персонажей в наше время, ничуть не теряя при этом в стиле. Вслух это не озвучивается, но (по сути. — RT) он делает их объектом осмеяния этой шуточной фантазии для эпохи (популярности. — RT) супергероев», — пишет Глейберман.

Несмотря на это, по словам критика, «в прежние времена иногда казалось, что Бивис и Батт-Хед — это (наше. — RT) будущее, то, как может выглядеть полностью оторванная от реальности молодёжная культура. Тогда это зрелище вызывало шуточные опасения на тему «как низко они могут пасть». Теперь же эта парочка — лишь одно из множества свидетельств нашего стремительного падения на дно».

Элис Вакс из Collider также заявила, что в новом фильме зритель видит тех же Бивиса и Батт-Хеда. И это, по её мнению, хорошая новость. Как и Глейберн, Вакс отмечает, что картина битком набита «туалетным» юмором, который был присущ оригинальному мультсериалу, и что подростков в фильме ничего не заботит, кроме начос и «подсчёта забитых голов».

Но всё же некоторые изменения есть: у друзей-неудачников теперь не так много времени, чтобы смотреть телевизор и смеяться над музыкальными клипами.

Вакс также делает акцент на том, что в фильме появляются альтернативные версии героев — умные Бивис и Батт-Хед, на фоне которых ещё отчётливее видно, что подростки остались прежними.

Кадр из фильма «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную»

© Paramount Pictures

Кинокритик с уверенностью заявляет, что поколению, знакомому с этими персонажами, лента определённо понравится.

«Не знаю, понравится ли «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» поколению Z или более молодым миллениалам. Не знаю, как эти шутки будут восприниматься представителями других поколений или даже людьми нужного возраста, которым Бивис и Батт-Хед никогда не нравились. Это фильм, снятый представителями поколения X для поколения X. Если вы были поклонником Бивиса и Батт-Хеда, вам понравится, как они уделывают Вселенную. Мир вокруг них изменился, но они остались прежними. И это в самом лучшем смысле этих слов восхитительно очаровательное, смехотворное и совершенно предсказуемое (зрелище. — RT)», — уверяет Вакс.

Критик А.А. Дауд в статье для The Guardian отметил, что актуальностью новый проект Майка Джаджа всё же проигрывает прежним лентам: «Какое облегчение, что Джадж не пытается шутить на злободневную тему современного политического ландшафта, который в последние годы высмеять стало не так-то просто. И всё же обычно его социальные комментарии куда более хлёсткие».

Тем не менее, Дауд считает, что «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» — это что-то более креативное, чем научно-фантастическая пародия. Как и прочие, он рад тому, что время не повлияло на характер главных персонажей: они всё ещё тупые сатирические герои, которых невозможно чему-либо научить или воспитать.

«К счастью, длительное отсутствие никак не сказалось на комедийной ценности их личностей, в которых находчивость сочетается с тупостью, и при просмотре нового фильма поклонники, скорее всего, будут посмеиваться вместе с главными героями», — отмечает критик.

Кадр из фильма «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную»

© Paramount Pictures

«Бивис и Батт-Хед» — американский комедийный мультсериал для взрослых, транслировавшийся с 1993 по 1997 год. В 2011-м он был продлён ещё на один, восьмой сезон.

История проекта началась с того, что Майк Джадж, выпускник Калифорнийского университета в Сан-Диего со степенью бакалавра по физике, в начале 1990-х посетил фестиваль анимации в Далласе. Тогда он понял, что любовь к анимации не кратковременное увлечение — в школе он всегда рисовал своих учителей, но профессионально погрузиться в эту сферу планировал, когда разбогатеет или выйдет на пенсию.

Джадж продал свой первый короткометражный мультфильм «Офисное пространство» за $2 тыс. Это и подтолкнуло его заниматься анимацией и дальше — будущий кинематографист понял, что на мультиках можно заработать. Он снял короткометражки «Бейсбол с лягушкой» и «Мир, любовь и понимание», главными персонажами которых стали два юных болвана — Бивис и Батт-Хед. Пилотные версии вышли в сентябре 1992 года и заинтересовали продюсеров MTV, заключивших с Джаджем контракт на 65 эпизодов.

В сериале Бивис и Батт-Хед творят глупости, а также измываются над животными, например, играют в бейсбол лягушкой. По словам самого Джаджа, они делают это потому, что очень тупые и даже не подозревают, что творят.

Их действия могут выводить из себя, но, как говорит автор в своём раннем интервью для журнала Wild Cartoon Kingdom, по природе своей они не злые и не классические хулиганы. Они никому не вредят намеренно — хотят быть крутыми, но получается наоборот.

Сериал покорил не только подростков, но и взрослую аудиторию, став культурным феноменом. Безусловный успех проекту обеспечили непритязательный юмор и ознакомление аудитории с разнообразной рок-музыкой. Фанаты стали носить футболки с изображением героев и подражать свойственной Бивису и Батт-Хеду манере разговора. У героев даже вышел музыкальный альбом The Beavis and Butt-Head Experience в 1993 году. В сборник вошли каверы на песни Шер (с участием самой певицы), Aerosmith, Nirvana и Red Hot Chili Peppers.

В 1996 году вышел полнометражный мультфильм — «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку». В рамках вселенной также были выпущены тематические игры и книги.

Интересно, что имена Бивиса и Батт-Хеда вдохновлены реальными людьми. Джадж признавался, что во время учёбы в колледже с ним по соседству жили мальчик Бобби Бивис, который не имеет ничего общего с мультяшным героем, и озорники с необычными прозвищами — Iron Butt и Butt-Head. Джаджу попросту понравилось звучание их имён.

На русском языке сериал «Бивис и Батт-Хед» озвучил Сергей Чонишвили, устами которого герои получили прозвища «Баклан» и «Пельмень».